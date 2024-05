Estos Serán los 5 mayores stocks de billones de dólares para el 2035 (¡y Nvidia no es uno de ellos!)

Si hay una constante en Wall Street de la que todo inversor debería ser consciente, es el cambio. La historia demuestra que, con el tiempo, las mayores empresas de Wall Street por capitalización de mercado están constantemente siendo reorganizadas.

En 2000, empresas de renombre como Nokia, Intel y General Electric estaban entre las 10 empresas más grandes por capitalización de mercado. Hoy, solo una de estas empresas del top 10 de 2000 sigue estando entre las más grandes del mundo (llegaré a mencionar esta empresa un poco más adelante).

Nadie tiene una bola de cristal que pueda predecir el futuro en Wall Street con un 100% de precisión. Pero eso no detiene a los inversores de hacer suposiciones educadas sobre el futuro, que es lo que estoy a punto de hacer ahora.

Aunque las innovaciones tecnológicas, fusiones, adquisiciones, divisiones y eventos económicos pueden ser extremadamente difíciles de predecir cuando se mira años en el futuro, creo que las siguientes cinco compañías serán las mayores empresas de billones de dólares para el 2035, ¡y el gigante de la inteligencia artificial (IA) Nvidia, que podría estar en una burbuja gigantesca, no será una de ellas!

1. Amazon

Para el 2035, mi expectativa es que el gigante del comercio electrónico Amazon (NASDAQ: AMZN) será cómodamente la empresa más grande en el mercado de valores de Estados Unidos.

El combustible que debería ayudar a Amazon a capturar la corona como la empresa líder de Wall Street por capitalización de mercado es la plataforma de servicios de infraestructura en la nube Amazon Web Services (AWS). El gasto en la nube empresarial todavía está en sus primeras etapas de crecimiento, pero AWS ya tiene ventas anuales de $100 mil millones y ha capturado una participación del 31% del gasto global en servicios de infraestructura de nube, hasta finales de 2023, según Canalys. Los márgenes de servicios en la nube superan con creces los márgenes de ventas minoristas en línea. A medida que AWS se expande, el flujo de efectivo operativo de Amazon puede crecer a un ritmo sustancialmente más rápido que sus ventas totales.

Los servicios de suscripción de Amazon y los segmentos de publicidad también deberían mantenerse sólidos. La compañía superó los 200 millones de suscriptores de Prime hace tres años y desde entonces ha añadido los derechos exclusivos del Thursday Night Football y ha ampliado su biblioteca de contenido. El excepcional poder de fijación de precios asociado con Prime debería impulsar significativamente las ventas y el flujo de efectivo de este segmento.

Mientras tanto, Amazon atrae cerca de 2,5 mil millones de personas a su sitio cada mes, lo que se traduce en un fuerte poder de fijación de precios para la publicidad.

Espero completamente que el flujo de efectivo de Amazon eleve su valoración a más de $5 billones en los próximos 11 años.

2. Microsoft

¿Recuerdas la única acción a la que aludí anteriormente que es el único remanente de las 10 empresas más grandes por capitalización de mercado en 2000? Es la gigante de software Microsoft (NASDAQ: MSFT). Espero que esta vaca de efectivo de una empresa mantenga su lugar en el top cinco en la próxima década.

La clave no tan sutil del éxito de Microsoft ha sido su increíble capacidad para combinar lo viejo con lo nuevo. Por ejemplo, Windows puede que no sea el segmento de crecimiento que era hace 25 años, pero sigue siendo el principal sistema operativo global por cuota de mercado. Microsoft continúa generando un montón de flujo de efectivo de segmentos heredados como Windows y Office y utiliza este efectivo para reinvertir en iniciativas de mayor crecimiento y adquisiciones.

Nada ha sido más importante para Microsoft esta década que sus lazos de servicios en la nube. Azure es la segunda plataforma de servicios de infraestructura en la nube detrás de AWS, con un crecimiento constante de las ventas en moneda constante de alrededor del 30% en los últimos trimestres. La integración empresarial de servicios relacionados con la nube entre sus múltiples suites de productos puede mantener una tasa de crecimiento de las ganancias de dos dígitos.

Además, Microsoft está nadando en efectivo. Cerró marzo con $80 mil millones en efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo, y ha generado un sorprendente $110 mil millones en flujo de efectivo operativo en el período de doce meses más reciente. Microsoft tiene suficiente capital entrante para tomar riesgos en adquisiciones e innovaciones que cambien el juego.

3. Alphabet

La tercera empresa de billones de dólares más grande para 2035, según mi pronóstico, será Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG), la empresa matriz del motor de búsqueda en internet Google, la plataforma de transmisión YouTube y la tercera plataforma de servicios de infraestructura en la nube a nivel mundial, Google Cloud.

El tiempo es definitivamente algo que va a favorecer a Alphabet. Durante los últimos nueve años, Google ha representado no menos del 90% de la cuota global mensual de búsqueda en internet. Con Google poco probable de ceder su cuota de monopolio de búsqueda, esto debería permitir a las operaciones impulsadas por la publicidad de Alphabet beneficiarse de períodos prolongados de expansión económica. Si bien las recesiones son una parte normal e inevitable del ciclo económico, no ha habido ninguna que haya durado más de 18 meses desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

Al igual que Amazon y Microsoft, la plataforma de servicios de infraestructura en la nube Google Cloud desempeñará un papel clave en el éxito de Alphabet. Google Cloud cerró su primer año rentable en 2023 y no debería tener problemas para escalar sus ventas, beneficios y margen operativo en los próximos años a medida que las empresas aumenten sus gastos de tecnología de la información en la nube.

Alphabet también cuenta con una sólida hoja de balance, con casi $108 mil millones en efectivo, equivalentes de efectivo y valores negociables, hasta el 31 de marzo. Puede realizar adquisiciones o invertir orgánicamente en proyectos innovadores sin impactar negativamente su línea de fondo o sus segmentos operativos fundamentales.

4. Meta Platforms

La compañía clasificada en cuarto lugar en mi lista de empresas de billones de dólares para 2035 es la colosal empresa de redes sociales Meta Platforms (NASDAQ: META). Meta es la empresa matriz detrás de los siguientes sitios sociales ultrapopulares: Facebook, WhatsApp, Instagram, Facebook Mesenger y Threads.

Al igual que Alphabet, Meta debería ser uno de los principales beneficiarios de períodos sostenidos de crecimiento económico para la economía de EE. UU. y global. Meta genera cerca del 98% de sus ingresos mediante la publicidad, y las empresas tienden a ser más generosas con sus presupuestos de marketing cuando la economía de EE. UU. y mundial está funcionando a toda máquina. Con las “propiedades” de redes sociales de Meta atrayendo a 3.24 mil millones de usuarios diarios activos en el trimestre que finalizó en marzo, los anunciantes entienden que no llegarán a más ojos en ninguna otra plataforma.

Meta Platforms también puede beneficiarse de su crecimiento a largo plazo en oportunidades de realidad virtual/aumentada, el metaverso y la IA. Si bien se espera que el segmento Reality Labs de Meta sea una fuente de dinero durante los próximos años, el CEO Mark Zuckerberg tiene un talento para desarrollar plataformas y abrir las compuertas para la monetización cuando estén listas (y no antes).

Para seguir un poco con el tema, el balance de Meta Platforms le da el lujo de hacer estas inversiones en su futuro. Meta cerró marzo con $58 mil millones en efectivo, equivalentes de efectivo y valores negociables, y está con un ritmo de $77 mil millones en efectivo neto generado por sus operaciones en una base anual.

5. Visa

La quinta mayor empresa de billones de dólares para 2035 no será Nvidia, que espero sea la víctima de un evento de burbuja en IA, o Apple, cuyo motor de crecimiento se ha estancado por completo en los últimos dos años. En cambio, será el principal procesador de pagos del mundo, Visa (NYSE: V).

Así como las plataformas impulsadas por la publicidad Alphabet y Meta se benefician de períodos prolongados de crecimiento económico, Visa disfruta de los frutos de un mayor gasto empresarial y de los consumidores. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las expansiones económicas han durado múltiples años, con dos períodos de crecimiento que superan la marca de una década. Los procesadores de pago prosperan durante estas expansiones.

Lo que le da a Visa un camino para convertirse en una de las cinco empresas más grandes por capitalización de mercado para 2035 es su oportunidad de mercado. Además de ser el claro número 1 en cuota de mercado por volumen de compra de redes con tarjeta de crédito en EE. UU. (el mercado global más importante para el consumo), Visa tiene una trayectoria multidecadal en numerosos mercados emergentes donde los consumidores y empresas siguen estando en gran medida sin bancarizar (por ejemplo, África, Oriente Medio y el sudeste asiático). El volumen transfronterizo ha crecido consistentemente a dos dígitos, lo que habla de esta todavía no explotada oportunidad internacional.

Además, el equipo directivo de Visa ha evitado la tentación de convertirse en prestamista. Centrarse estrictamente en la facilitación de pagos ha permitido a Visa evitar los incumplimientos de crédito y las pérdidas de préstamos que surgen durante las recesiones y hacen descarrilar a las instituciones crediticias.

