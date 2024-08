Estos bancos podrían sobresalir cuando las tasas caigan, dice Evercore ISI

Algunos bancos regionales conocidos están en posición de beneficiarse de los próximos recortes de tasas de interés de la Reserva Federal, según Evercore ISI. El presidente de la Fed, Jerome Powell, indicó el viernes que el banco central está listo para recortar las tasas de interés en el futuro, aunque se negó a proporcionar el momento exacto o la magnitud de los recortes. Mientras los inversores esperan las decisiones de la Fed, Evercore ISI utilizó sus escenarios actualizados del comité de activos y pasivos y los comentarios sobre los ingresos netos por intereses de varios bancos para determinar qué nombres parecen más fuertes en un entorno de tasas de interés más bajas. “Los bancos están volviéndose gradualmente menos sensibles a los activos a medida que se acerca el cambio de la Fed a través de la reestructuración de balances, reestructuraciones de valores y esfuerzos de cobertura,” dijo el analista John Pancari en una nota reciente a los clientes. Las medidas que han tomado estos bancos incluyen reinvertir efectivo en valores para asegurar tasas más altas, pagar deudas de alto costo y permitir que los certificados de depósito más costosos maduren, agregó. Comerica, Truist Financial, U.S. Bancorp y Fifth Third Bancorp están entre los bancos mejor posicionados desde la perspectiva de los ingresos netos por intereses, o NII, a medida que la Fed comienza a recortar las tasas, dijo Pancari. Estos nombres han superado al sector por el margen más amplio en el último mes, ya que son los menos sensibles a los activos y los más sensibles a los pasivos, agregó el analista, indicando que su sensibilidad al NII ha superado, hasta ahora, las preocupaciones crediticias o la sensibilidad a los ingresos basados en tarifas de mercado. Según la nota, Comerica, U.S. Bancorp y Fifth Third pronostican cada uno dos recortes de tasas de interés este año. Las acciones de Comerica han subido un 3% este año y un 12,6% este trimestre. Sin embargo, después de esta sobreperformance, los analistas encuestados por FactSet esperan un potencial de baja del 4,6% para el banco regional. Las acciones de Comerica cayeron más del 10% el 19 de julio después de que la compañía publicara sus resultados del segundo trimestre. El CEO Curtis Farmer señaló en ese momento que “las tasas persistentemente altas” presionaron los depósitos del banco. Por otro lado, Wall Street es más optimista sobre U.S. Bancorp y Fifth Third. Los analistas proyectan un potencial al alza del 8,8% y 3,9% para las acciones, respectivamente, según sus objetivos de precio consensuados en FactSet. Este año, las acciones de U.S. Bancorp han subido un 4,9% y Fifth Third ha subido más del 22%. Truist ha ganado un 18,7% este año, pero las acciones han caído un 1,9% en el último mes. Sin embargo, los analistas encuestados por FactSet tienen un objetivo de precio a 12 meses que sugiere que las acciones podrían subir un 6,7%.