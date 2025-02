Estos 2 ETFs de Vanguard superarán al S&P 500 este año.

Muchos analistas de Wall Street creen que el S&P 500 subirá por tercer año consecutivo en 2025. Las proyecciones varían, pero el pronóstico consensuado parece indicar que el índice podría aumentar alrededor del 10%. El S&P está aproximadamente un tercio del camino para alcanzar esa marca.

Si Wall Street tiene razón, los inversores podrían comprar un ETF de índice S&P 500 como el Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) y disfrutar de un retorno decente. Pero creo que hay incluso mejores opciones para los inversores que buscan ganancias aún mayores. Predigo que estos dos ETFs de Vanguard superarán al S&P 500 este año.

Si tuviera que elegir solo un ETF de Vanguard con mayor probabilidad de superar al S&P 500 en 2025, sería el Vanguard Financials ETF (NYSEMKT: VFH). Este fondo se enfoca únicamente en las acciones de empresas del sector de servicios financieros.

El Vanguard Financials ETF actualmente posee 409 acciones financieras. Sus principales posiciones incluyen a JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, Mastercard, Visa y Bank of America. Debido a que el ETF está ponderado por capitalización de mercado, estas acciones de gran capitalización representan el 30.7% de su cartera total.

Este fondo solo ha entregado un retorno anual promedio del 6.7% desde su inicio en enero de 2004. Sin embargo, ha aumentado considerablemente en los últimos 12 meses, superando fácilmente al S&P 500.

Puede que hayas notado en el gráfico que el Vanguard Financials ETF realmente abrió una brecha respecto al S&P 500 en noviembre de 2024. No es casualidad que sea cuando se celebraron las elecciones en EE. UU. Las políticas anticipadas de la segunda administración de Trump podrían ser especialmente favorables para las acciones financieras, especialmente con las perspectivas de una reducción de las cargas regulatorias.

El Vanguard S&P 500 Growth ETF (NYSEMKT: VOOG) se clasificó como el mejor ETF de Vanguard en rendimiento en 2024. Este fondo ha subido más del 31% en los últimos 12 meses en comparación con una ganancia del 23% para el S&P 500.

El crecimiento es lo que trata el Vanguard S&P 500 Growth ETF. El fondo intenta rastrear el rendimiento del S&P 500 Growth Index, que incluye empresas de crecimiento en el S&P 500.

Este ETF de Vanguard posee 209 acciones con una capitalización de mercado mediana de $1.1 billones. Sus principales posiciones incluyen a Nvidia, Apple, Microsoft, Meta Platforms (empresa matriz de Facebook) y Amazon. Todas estas acciones, excepto Microsoft, han entregado mayores ganancias que el S&P 500 en los últimos 12 meses.

¿Puede el Vanguard S&P 500 Growth ETF mantener su impulso? Creo que sí. La demanda aparentemente insaciable por inteligencia artificial (IA) continúa sirviendo como un importante viento de cola para muchas de las principales acciones de crecimiento en el S&P 500. Aunque las preocupaciones sobre una amenaza de la empresa china de IA DeepSeek hicieron que algunas acciones tropezaran en las últimas semanas, especialmente Nvidia, sospecho que esto será solo una caída temporal.

La historia continúa

Si bien predigo que el Vanguard Financials ETF y el Vanguard S&P 500 Growth ETF superarán al S&P 500 este año, reconozco la posibilidad de que otros ETFs de Vanguard puedan tener un rendimiento aún mejor. Por ejemplo, el Vanguard Growth ETF (NYSEMKT: VUG) fue un gran ganador en 2024 y podría destacarse en los próximos meses.

También creo que las acciones de pequeña capitalización podrían estar listas para superar a las acciones de gran capitalización. Esto podría allanar el camino para que fondos como el Vanguard Small Cap ETF (NYSEMKT: VB) y el Vanguard Small Cap Value ETF (NYSEMKT: VBR) entreguen impresionantes ganancias.

Antes de comprar acciones del Fondo Mundial Vanguard – Vanguard Financials ETF, considera esto:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Vanguard World Fund – Vanguard Financials ETF no fue una de ellas. Las 10 acciones que fueron seleccionadas podrían generar retornos extraordinarios en los próximos años.

Considera cuando Nvidia ingresó a esta lista el 15 de abril de 2005… si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, ¡tendrías $795,728!*

Ahora, vale la pena señalar que el retorno promedio total de Stock Advisor es del 926% — un rendimiento que supera al mercado en comparación con el 175% del S&P 500. No te pierdas la última lista de las 10 mejores acciones.

Aprende más »

*Los retornos de Stock Advisor reflejan datos hasta el 7 de febrero de 2025

JPMorgan Chase es un socio publicitario de Motley Fool Money. Bank of America es un socio publicitario de Motley Fool Money. John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Keith Speights tiene posiciones en Amazon, Apple, Berkshire Hathaway, Mastercard, Meta Platforms, Microsoft, Vanguard S&P 500 ETF y Vanguard Small-Cap Value ETF. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Amazon, Apple, Bank of America, Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, Mastercard, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Vanguard Index Funds-Vanguard Growth ETF, Vanguard Index Funds-Vanguard Small-Cap ETF, Vanguard S&P 500 ETF y Visa. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: opciones de compra de Microsoft a enero de 2026 por $395 y opciones de venta de Microsoft a enero de 2026 por $405. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Predicción: Estos 2 ETFs de Vanguard Superarán al S&P 500 Este Año fue publicado originalmente por The Motley Fool