Estos 2 caprichos vacacionales no valen la pena, dice agente de viajes para multimillonarios.

“

A los clientes de Jaclyn Sienna India no les preocupa el dinero.

Ella es la fundadora de Sienna Charles, una agencia de viajes exclusiva para socios que atiende a clientes adinerados que realizan viajes de un millón de dólares alrededor del mundo.

Pero incluso con sus recursos ilimitados, India dice que a menudo aconseja a sus clientes que no todas las extravagancias realmente valen la pena.

Si has ahorrado para un viaje de alto presupuesto o estás pensando en derrochar en algunos elementos en tu próxima vacación, aquí hay dos gastos que India dice que no necesariamente valen la pena y uno que sí.

No vale la pena el derroche: la suite más cara del hotel

Si deseas alojarte de lujo, el precio más alto de un ático exclusivo puede no conducir a una mejor estadía.

India le dice a CNBC Make It: La mayoría de los hoteles están compuestos por habitaciones estándar, mientras que un porcentaje muy pequeño se consideran “suites de lujo” que cobran un premium y por lo tanto son reservadas con menos frecuencia.

El personal del hotel puede que no esté tan familiarizado con el mantenimiento de estas suites, ya que no las están renovando todo el tiempo.

“Quizás se olviden de dar servicio, o quizás no tengan el personal adecuado que eleve el servicio,” dice India. “Así que no recomendamos siempre reservar la suite más cara, solo porque parece que puede ser la más lujosa, porque tal vez simplemente no tienen el personal a tiempo completo para darle la atención especial.”

Si aún deseas una experiencia agradable en el hotel, considera reservar una suite que se ajuste a las comodidades deseadas y no solo la más cara, dice India. Generalmente, cuando se trata de gastar, agrega, “lo más caro no siempre es mejor a menos que entiendas lo que están ofreciendo y cómo se alinea con lo que estás pidiendo.”

No vale la pena el derroche: Hoteles establecidos

India dice que para obtener tu valor, considera “probar los nuevos hoteles del bloque.”

En las grandes ciudades a las que India ayuda a sus clientes a viajar – París, Nueva York, Londres – “mi voto siempre es probar un hotel nuevo, porque un hotel nuevo es alguien que tiene que demostrar y quiere ganarse tu negocio.”

Piensa: servicio atento, ofertas de bonificación extra y quizás algún paquete de descuento aquí y allá.

Por otro lado, los hoteles más antiguos y establecidos “ya tienen su clientela habitual,” dice India, “y ya conocen su lugar en el mercado, por lo que tal vez no tengan que ganarse tu negocio.”

Vale la pena el derroche: Paquetes de hospitalidad para conciertos y eventos

Los estadounidenses están dispuestos a pagar por conciertos, eventos y otras actuaciones: Los consumidores enfrentaron un aumento del 95% en los precios de reventa de conciertos en 2023 desde 2019.

Por caro que sean los precios de las entradas, India dice que puede valer la pena actualizar a paquetes VIP y otros paquetes de hospitalidad todo incluido para tener la mejor experiencia.

“Siempre recomiendo que [la gente] opte por los paquetes de hospitalidad que incluyen algún tipo de comida y bebida, algún tipo de entrada privada y algún tipo de estacionamiento,” dice.

La diferencia más grande se produce en conciertos y eventos únicos (en lugar de, por ejemplo, una residencia en Las Vegas de un artista) porque “estos eventos están surgiendo… por primera vez,” dice India. Cada evento puede estar configurado de manera diferente en términos de sus entradas disponibles, salidas, disposición de asientos y áreas de hospitalidad. “Así que construyen estos lugares una vez, y nadie puede decirte dónde está la entrada o dónde el servicio de coche debe dejarte.”

Ella recuerda casos en los que los clientes pagaron miles de dólares y no pudieron entrar al lugar sin esperar en la fila durante horas.

“A nadie le gusta gastar $10,000 en una entrada para Taylor Swift y luego esperar en la fila durante dos horas como todos los demás,” dice.

El derroche se reduce a ahorrar tiempo: “Si tienes que gastar un poco más incrementalmente para estar confirmado [de acceso], creo que es realmente importante.”

¿Quieres dejar de preocuparte por el dinero? Regístrate en el nuevo curso en línea de CNBC Achieve Financial Wellness: Be Happier, Wealthier & More Financially Secure. Te enseñaremos la psicología del dinero, cómo manejar el estrés y crear hábitos saludables, y formas sencillas de aumentar tus ahorros, salir de deudas e invertir para el futuro.

Además, suscríbete al boletín de CNBC Make It para obtener consejos y trucos para tener éxito en el trabajo, con el dinero y en la vida.

“