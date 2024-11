Estos 15 productos de Apple fueron descontinuados este otoño.

El otoño de Apple ha sido muy movido, con un evento de septiembre lleno de novedades, el lanzamiento del iPad mini 7 a mediados de octubre, seguido por una “emocionante semana de anuncios” a fin de mes.

Con todas esas nuevas presentaciones de productos, también hubo una serie de discontinuaciones de productos antiguos, lo que significa que ya no están disponibles para comprar en la tienda de Apple. Sin embargo, todavía se pueden encontrar buenas ofertas en productos de generaciones anteriores de distribuidores externos.

#1 – iPad mini 6

Apple presentó un nuevo modelo de iPad mini en octubre, con soporte para Apple Intelligence, compatibilidad con Apple Pencil Pro, así como una solución para el problema de desplazamiento en gel del iPad mini 6. Es una actualización relativamente pequeña, pero muy necesaria después de una espera de 3 años.

No hay realmente una gran razón para querer un modelo de iPad mini de generación anterior, pero si no te importa Apple Intelligence, puedes comprar el modelo de la generación anterior por $349 con 64GB de almacenamiento.

#2 – Fundas para iPhone de FineWoven

Apple presentó sus muy controversiales fundas FineWoven con el iPhone 15 el año pasado, como un reemplazo “ecológico” del cuero. Se suponía que era un material de tela de alta calidad, pero no cumplió con las expectativas. Las fundas se rayan con demasiada facilidad y, en última instancia, no lograron ser un producto premium satisfactorio.

Apple pareció reconocer esto, y las fundas FineWoven para iPhone ya no existen para los modelos del iPhone 16. Sin embargo, mantuvieron las carteras MagSafe y las correas de Apple Watch FineWoven. Si quieres comprar una funda FineWoven para tu iPhone 15, hay una variedad de ofertas en Amazon, incluyendo esta por $21 para el iPhone 15 Pro.

#3 – MacBook Pro M3

Apple presentó el nuevo MacBook Pro con M4 a finales del mes pasado, con chipsets M4, M4 Pro y M4 Max, una actualización a Thunderbolt 5 en modelos de gama alta, actualizaciones de RAM muy necesarias, soporte para Center Stage y una opción para configurar tu Mac con una pantalla de nanotextura.

Hay algunos buenos precios en los MacBook Pro M3, incluyendo esta oferta en Best Buy, donde puedes comprar el modelo base por $1199, un buen precio para un MacBook Pro de 14 pulgadas dada la calidad de la pantalla.

#4 – Mac mini M2

Apple presentó el rediseño más grande del Mac mini a principios de este mes, siendo significativamente más pequeño que el modelo anterior, con E/S frontal y chipsets M4/M4 Pro. Este diseño también incrementó la RAM, con el M4 que viene con 16GB por defecto y el M4 Pro con 24GB por defecto. También es el Mac de escritorio más potente de Apple.

Realmente no hay ofertas destacadas en el modelo saliente del Mac mini, pero de todos modos no deberías comprarlo, dado el tamaño del rediseño. Puedes comprar el Mac mini M4 por $499 en Amazon después de recortar el cupón de la página. El modelo saliente está disponible actualmente por $469, pero no deberías comprarlo ya que también obtienes la mitad de la RAM.

#5 – iMac M3

El iMac también recibió una actualización el mes pasado, pasando de M3 a M4, con soporte para puertos Thunderbolt adicionales, así como obteniendo la misma capacidad Center Stage que el MacBook Pro. Además, ahora viene con 16GB de RAM por defecto, todo al mismo precio inicial de $1299. También obtuvo una nueva gama de colores.

Tampoco hay grandes ofertas en el iMac M3 saliente en este momento, pero puedes ahorrar $150 en el modelo actual después de recortar el cupón de la página, por lo que sería $1149 en Amazon.

#6 y 7 – iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max

Como es tradición desde 2018 con el lanzamiento del iPhone XS, Apple nuevamente ha descontinuado la generación anterior de iPhones insignia, lo que significa que los modelos iPhone 15 Pro desaparecieron al presentarse los modelos iPhone 16 Pro. Sin embargo, definitivamente hay una razón única para querer comprar un iPhone 15 Pro reacondicionado, ya que son unos de los únicos iPhones que admiten Apple Intelligence.

Puedes comprar un iPhone 15 Pro premium renovado de 128GB por $719 actualmente, y un iPhone 15 Pro Max premium renovado de 256 GB por $894 actualmente. Los dispositivos Premium renovados de Amazon vienen con una ventana de devolución de 1 año, por lo que estás cubierto en caso de que suceda algo.

#8 – iPhone 13

Apple presentó el iPhone 13 en 2021, con una serie de mejoras, incluida una mayor vida útil de la batería, un nuevo sistema de cámara y una muesca más pequeña. Comenzó en $799 y recibió una serie de recortes de precios a lo largo de los años, alcanzando un mínimo de $599 antes de ser descontinuado.

Aunque Amazon realmente no vende iPhones nuevos en los EE. UU., puedes encontrar ofertas de dispositivos reacondicionados, tan bajos como $370 por un iPhone 13 desbloqueado en excelente condición.

#9, 10 y 11 – Accesorios mágicos de Lightning

Con la nueva actualización de Mac este otoño, Apple cambió el Magic Mouse, Magic Trackpad y Magic Keyboard a USB-C, descontinuando todas las versiones con Lightning.

Hay algunas ofertas en versiones con Lightning de estos accesorios, aunque recomendaría no comprar una versión con Lightning de un accesorio que probablemente conservarás por un tiempo considerable. No obstante, el Magic Mouse con Lightning está en oferta con $12 de descuento, y el Magic Trackpad con Lightning tiene alrededor de $20 de descuento actualmente.

#12 – Apple Watch Serie 9

Después del lanzamiento del Apple Watch Serie 10 más delgado, Apple descontinuó el antiguo Apple Watch Serie 9, probablemente porque el Serie 10 mantuvo el mismo precio de inicio, y simplemente no hay mucho espacio en la escalera de precios para un reloj entre el SE y el Serie 10.

Hay algunas ofertas en el Apple Watch Serie 9, incluyendo esta por $299, pero yo evitaría comprarlo dado el hecho de que actualmente puedes adquirir un Serie 10 por tan solo $329.

#13, 14 y 15 – AirPods con Lightning restantes

Con la introducción de los AirPods 4 y los AirPods Max con USB-C, Apple reemplazó todos los AirPods restantes con puerto Lightning, incluidos los AirPods 2, los AirPods 3 y los AirPods Max (Lightning). Apple introdujo dos variantes de AirPods 4 a diferentes precios, uno con cancelación de ruido y otro sin.

Yo evitaría comprar los AirPods 2 o AirPods 3 personalmente, ya que los AirPods 4 son una gran oferta. Puedes adquirir la versión básica por $119, o la versión con cancelación de ruido por $168. También consideraría los AirPods Pro 2 con USB-C si te interesa la cancelación de ruido, que actualmente están disponibles por $169.

Además, hay algunas buenas ofertas de liquidación en los AirPods Max (Lightning), disponibles por tan solo $399.

Aunque la tecnología más reciente siempre luce llamativa y atractiva, siempre vale la pena considerar las ofertas en los productos recientemente descontinuados, al menos en mi opinión.

