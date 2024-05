Estocolmo acusa a Irán de usar criminales en Suecia para atacar a Israel o intereses judíos.

COPENHAGUE, Dinamarca (AP) – La agencia de seguridad interna de Suecia acusó el jueves a Irán de utilizar redes criminales establecidas en Suecia como un intermediario para atacar intereses israelíes o judíos en el país escandinavo.

Las acusaciones fueron planteadas en una conferencia de prensa por Daniel Stenling, jefe de la unidad de contrainteligencia de la agencia SAPO, después de una serie de eventos a principios de este año.

A finales de enero, la Embajada de Israel en Estocolmo fue sellada después de que lo que entonces se describió como “un objeto peligroso” fue encontrado en los terrenos de la misión diplomática en un barrio del este de Estocolmo. Los medios suecos dijeron que el objeto era una granada de mano.

La embajada no fue evacuada y el objeto fue destruido finalmente. No se hicieron arrestos y las autoridades no dijeron qué se encontró. El 17 de mayo, se escucharon disparos cerca de la Embajada de Israel en Estocolmo y la zona fue acordonada. Nadie fue arrestado.

Stenling dijo, sin ofrecer detalles o evidencia para respaldar su afirmación, que la agencia “puede establecer que las redes criminales en Suecia son utilizadas como intermediarios por Irán.”

“Se trata en gran medida de planificar e intentar llevar a cabo ataques contra intereses, objetivos y actividades israelíes y judíos en Suecia”, dijo, agregando que la agencia ve “conexiones entre individuos criminales en las redes criminales e individuos conectados a los servicios de seguridad iraníes.”

El Ministro de Justicia Gunnar Strömmer y Hampus Nygårds, subdirector del Departamento de Operaciones Nacionales de la policía sueca, también estuvieron en la conferencia de prensa en línea con Stenling.

“Vemos esta conexión entre los servicios de inteligencia iraníes, los servicios de seguridad y precisamente criminales en las redes criminales en Suecia”, dijo Stenling. “Vemos esa conexión y eso también significa que necesitamos trabajar mucho más internacionalmente para llegar a los crímenes y poder prevenirlos.”

Stenling y los demás no mencionaron los incidentes recientes conectados con la Embajada de Israel y se abstuvieron de nombrar a grupos criminales o sospechosos.

Suecia ha luchado con la violencia de pandillas durante años y las bandas criminales a menudo reclutan adolescentes en barrios inmigrantes socialmente desfavorecidos para llevar a cabo ataques.

Para el 15 de mayo, la policía ha registrado 85 tiroteos hasta ahora este año, incluidos 12 tiroteos mortales. El año pasado, 53 personas murieron y 109 resultaron heridas en un total de 363 tiroteos.

Las dos principales pandillas, la red Foxtrot encabezada por Rawa Majid, que vive en el exilio en Turquía, y su rival, Rumba, han estado involucradas en disputas mortales desde hace años. Ankara rechazó la solicitud de Suecia de extraditar a Majid, ciudadano sueco, porque también tiene ciudadanía turca.

Stenling dijo que no hay razón para cambiar el nivel de amenaza terrorista en Suecia.

El año pasado, se elevó a “alto”, el cuarto de cinco niveles, por primera vez desde 2016 a medida que la seguridad se deterioraba después de las quemas públicas del libro sagrado del Islam, el Corán, que desencadenaron protestas en el mundo musulmán.