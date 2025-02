Esto es lo que significa para ti

¿Está finalmente comenzando a enfriarse la acción candente de Intuitive Machines (NASDAQ: LUNR)?

Las acciones de esta empresa espacial duplicaron aproximadamente su precio en las seis semanas entre mediados de diciembre y finales de enero, alcanzando un máximo intradía de $24.95 el viernes 24 de enero. Sin embargo, a medida que enero se ha convertido en febrero, las acciones han retrocedido gran parte de sus ganancias. Por ejemplo, el viernes pasado, las acciones cerraron en solo $18.40, un 26% menos que su máximo reciente.

¿Por qué? En parte, sospecho que estamos viendo lo que sucede cuando la realidad alcanza a la exuberancia irracional sobre una acción de impulso. Pero en parte, temo que Intuitive Machines tenga la culpa de la caída de su precio de las acciones. El 4 de febrero, Intuitive Machines anunció que está redimiendo sus warrants.

Comencemos con una definición de warrants de acciones y qué significa “redimir” warrants de acciones.

Cuando una empresa privada decide hacerse pública fusionándose con una empresa de adquisición especial de cotización pública en una OPI de SPAC, como lo hizo Intuitive Machines en 2023, a menudo ofrece a los inversores un incentivo para animarlos a comprar acciones. Específicamente, endulzará el trato dando a los compradores el derecho a comprar acciones adicionales de la empresa después de la OPI a un precio de ejercicio especificado.

Este derecho se llama “warrant”, y en el caso de Intuitive Machines, los warrants vendidos en su OPI dieron a los inversores el derecho a comprar acciones de Intuitive Machines por $11.50 (bajo la condición de que las acciones de la empresa se vendieran por al menos $18 durante 20 días seguidos antes de la oferta de redención, una condición que ahora se ha cumplido).

Estos warrants se han vuelto cada vez más valiosos para los inversores a medida que las acciones de Intuitive Machines han subido a precios muy superiores al precio de ejercicio de $11.50. Sin embargo, los warrants también tienen el potencial de diluir el número de acciones de Intuitive una vez que se ejercen y obligan a la empresa a emitir nuevas acciones a cambio de los warrants.

Para eliminar la incertidumbre sobre el tamaño de su futura cantidad de acciones, Intuitive Machines anunció la semana pasada que está ejerciendo su propio derecho a recomprar los warrants, es decir, hacer una “redención de warrants”.

Aunque los warrants son muy valiosos si se ejercen en este momento, Intuitive Machines los ha valorado, sin ejercer, en apenas $0.01 cada uno, que es el precio que ofrece pagar. Por lo tanto, comprar de nuevo los warrants sería prácticamente gratuito para la empresa.

Sin embargo, es poco probable que los inversores piensen que es un buen trato. Lógicamente, van a ejercer todos sus warrants (es decir, intercambiar sus warrants, más $11.50 cada uno, a cambio de nuevas acciones de Intuitive Machines) antes de la fecha límite para la redención.

Intuitive Machines dice que “cualquier warrant que quede sin ejercer a las 5:00 p. m. hora de la ciudad de Nueva York en la Fecha de Redención [que es el 6 de marzo de 2025] será nulo y no podrá ejercerse”. Entonces, de una forma u otra, para cuando llegue el 6 de marzo, todos los warrants de acciones de Intuitive Machines habrán (1) sido ejercidos, generando $11.50 cada uno para Intuitive Machines, o (2) sido redimidos, costándole a Intuitive $0.01 cada uno, o (3) expirado sin valor.

La opción 1 es, por supuesto, el resultado más probable. Según los documentos presentados ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), Intuitive Machines originalmente tenía 22.6 millones de warrants en circulación. Multiplicado por $11.50 cada uno, significa que la empresa probablemente pronto podrá recolectar aproximadamente $260.3 millones en pagos (menos el valor de los pagos por cualquier warrant que se haya ejercido antes del anuncio de redención) y emitir 22.6 millones de nuevas acciones por ellos.

El efecto final de estos cambios: las reservas de efectivo de Intuitive Machines aumentarán aproximadamente a $350 millones y su cantidad de acciones aumentará a 113.9 millones.

Esa es una cantidad significativa de dilución de acciones, aproximadamente un 25% en una cantidad de acciones que actualmente está en 91.3 millones, lo cual no es una gran noticia para los inversores y probablemente explica la reciente debilidad de la acción. Por otro lado, los $350 millones adicionales en efectivo serán útiles para Intuitive Machines mientras continúa construyendo aterrizadores lunares más grandes y mejores para la NASA y comienza a trabajar en su gigantesco contrato de $4.8 mil millones con la NASA para construir un relé de comunicaciones espaciales desde la Tierra a la Luna.

A pesar de la dilución, tengo que pensar que este desarrollo es positivo en general para la acción de Intuitive Machines y que los inversores que han estado vendiendo la acción últimamente están tomando la decisión incorrecta.

