Esto es lo que la WWDC 2024 podría decirnos sobre los futuros dispositivos de Apple

Todos los signos hasta ahora apuntan hacia Apple poniendo la inteligencia artificial, específicamente la inteligencia artificial generativa, en el centro de atención en la WWDC 2024. Su conferencia centrada en los desarrolladores seguramente destacará el potencial de la inteligencia artificial en todos sus productos y plataformas, y destacará cómo los desarrolladores utilizan y podrían utilizar API basadas en inteligencia artificial para integrar una capa adicional de inteligencia en sus aplicaciones y servicios.

Y eso me lleva a considerar qué podría decirnos en realidad la Conferencia Mundial de Desarrolladores, programada para el 10 de junio, sobre el futuro hardware de Apple, dado que no se espera que se revelen nuevos dispositivos en el discurso principal.

Primero, vamos a ver qué podemos esperar de Apple durante el resto del año y a medida que nos acercamos a 2025. Nuevos iPhones y Apple Watches para 2024.

Como la noche sigue al día, sin duda obtendremos el iPhone 16 alrededor de septiembre, probablemente acompañado por un nuevo Apple Watch, específicamente el Apple Watch 10, y tal vez los rumoreados AirPods Pro 3 y AirPods Max 2; aunque no estamos muy convencidos por este último.

Dado que la gama iPad Air y iPad Pro acaba de recibir una remodelación, no esperamos nuevos iPads en el futuro cercano. Y como obtuvimos nuevos modelos de MacBook Pro M3 y MacBook Air M3 este año, no esperamos ver variantes M4 hasta 2025. Incluso existe la posibilidad de que las Mac pudieran saltarse el chip M4, ya que es similar al M3 pero con eficiencia y cargas de trabajo de IA en mente. Lo mismo podría ser cierto para el iMac de 24 pulgadas M3.

Personalmente, me encantaría ver el iMac de 27 pulgadas hacer un regreso, pero sospecho que ese escritorio podría haber desaparecido, potencialmente acompañado por el iPad mini.

Así que eso es un buen intento en el estado actual del hardware de Apple en los próximos 12 meses o así. Y con eso en mente, ¿qué podríamos decir que WWDC nos dirá sobre lo que podemos esperar de dicho hardware…?

Integración de IA en el núcleo de Apple.

Mi predicción -y enfatizo que esto es especulación basada en mi experiencia cubriendo Apple- es que el diseño general y las capacidades de hardware de los productos de Cupertino no cambiarán mucho. Apple ha clavado el formulario de la tableta con los iPads, y sus MacBooks son bastante elegantes; aunque estoy seguro de que algunos argumentarían por unos cuantos puertos más.

Hay margen para que los diseños del iPhone y del Apple Watch tengan algunos ajustes. Pero creo que Apple seguirá iterando en estos recortando los biseles de la pantalla y reduciendo el grosor de los casos del reloj, en lugar de optar por rediseños drásticos.

Pero las herramientas y capacidades de IA seguramente se integrarán en iOS, iPadOS, macOS y watchOS, para incluir cosas como edición impulsada por IA generativa, una búsqueda más inteligente en Safari, la capacidad de resumir rápidamente páginas web, documentos y reuniones, o simplemente pedirle a un Siri más inteligente que prepare una agenda para tu semana basada en el acceso a Mapas, tu correo electrónico y calendario, además de herramientas de terceros como aplicaciones de viajes aéreos.

Y me atrevería a decir que eso impulsará la necesidad de que los chips en la familia iPhone 16 se centren en el Motor Neural de Apple, potencialmente poniendo más potencia y enfoque en impulsar cargas de trabajo de IA y algoritmos de aprendizaje automático que en velocidades de reloj crudas y capacidades de gráficos.

A partir de eso, no me sorprendería que el iPhone 16 estándar tenga un nuevo chip de la serie A centrado en la IA, junto con el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max. La gama de iPhone 15 del año pasado vio un enfoque de dos niveles para los chips, con los modelos estándar e iPhone 15 Plus obteniendo el A16 Bionic y el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max obteniendo los potentes chips A17 Pro. Esta fue la segunda generación consecutiva en la que Apple separó los conjuntos de chips de los iPhones convencionales y Pro.

Sin embargo, yo afirmaría que la familia iPhone 16 utilizará todos el mismo conjunto de chips si Apple se inclina de verdad hacia la IA, ya que necesitará una paridad de silicio para garantizar que las herramientas inteligentes puedan ejecutarse en todos sus nuevos teléfonos y llegar a la mayor audiencia posible.

Por supuesto, ejecutar modelos de IA dentro de un dispositivo consume energía, especialmente si se hace a bordo, algo en lo que Apple podría apoyarse dada su aproximación de privacidad primero que defiende a sus usuarios y sus datos. Incluso si se necesita una conexión a la nube, probablemente signifique aprovechar un chip de módem del teléfono, lo que también consume energía, especialmente cuando se utiliza 5G.

Así que de ahí puedo teorizar que la gama iPhone 16 tendrá una batería más grande o incluso puede ser un poco más gruesa para incluir una celda más grande o un enfriamiento más eficiente a través de cámaras de vapor y tubos de calor.

¿Estoy hablando de diferencias importantes? Bueno, no, pero unos pocos milímetros añadidos al grosor de un teléfono pueden marcar la diferencia en el uso diario.

Si tales predicciones se hacen realidad, sospecho que lo que he enfocado en el iPhone 16 podría luego extenderse a los iPads y Macs. Los primeros podrían volverse un poco más gruesos para albergar una batería más grande y obtener un chip más potente centrado en la IA, pero sospecho que eso no sucederá hasta más tarde en 2025 o incluso 2026.

Es probable que las Macs obtengan chips más potentes el próximo año e incluso podrían venir con teclas dedicadas para la IA en sus teclados. Y no me sorprendería si se agregaran baterías más grandes a todos los MacBooks, con el MacBook Air volviendo a la refrigeración activa si es necesario para ejecutar cargas de trabajo y algoritmos de IA exigentes en el dispositivo. No estoy prediciendo un gran cambio de diseño, pero es posible que el notch de la pantalla se reduzca con el procesamiento de IA utilizado para llenar cualquier espacio dejado por sensores encogidos.

Dispositivos portátiles con cerebros virtuales.

Una vez más, no prevéo grandes cambios en el diseño del Apple Watch, dado que es en cierto modo icónico en la actualidad.

Pero puedo ver a Apple agregando un nuevo chip al Apple Watch de próxima generación construido en torno al procesamiento de IA en el dispositivo. Y eso podría hacer que el grosor se aumente un poco para alojar una batería más grande. Apple puede optar por no hacer eso, eligiendo preservar la estética establecida por el Apple Watch 9 e, en cambio, traer una carga más rápida a su smartwatch de próxima generación como compensación por cualquier aumento en el consumo de energía.

En el lado de los AirPods, no espero cambios de diseño enormes allí. Pero una vez más, puedo ver que los AirPods Pro 3 y AirPods Max 2 obtienen chips con características de IA de bajo impacto en el rendimiento, como ajustes inteligentes de ecualización o trabajar con un iPhone para cambiar inteligentemente a pistas más dinámicas en Apple Music si una persona de repente acelera su paso al caminar.

Un botón de Acción dedicado o una superficie táctil podrían aparecer también en futuros AirPods para activar un Siri mejorado con nuevas capacidades de IA generativa.

El uso de modelos de IA multimodales, que pueden extraer y procesar datos de múltiples fuentes, podría hacer que el Apple Watch y los AirPods accedan a más datos y feedback de acelerómetros y otros sensores para alimentar a una IA con información que le ayude a proporcionar información y resultados más precisos. Esto no marcaría una revolución de diseño, pero la colocación de sensores podría cambiar y evolucionar dentro de los wearables de Apple.