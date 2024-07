Esto es lo que dicen los líderes globales sobre Kamala Harris.

Como suele suceder con la mayoría de los vicepresidentes, a Kamala Harris no se le dio mucho espacio en política exterior. El presidente Biden se enorgullecía de su experiencia internacional y disfrutaba de su relación con líderes globales. Pero en el papel que desempeñó, la Sra. Harris dejó una impresión.

En más de 30 entrevistas con funcionarios en cuatro continentes, incluidos jefes de estado extranjeros, altos diplomáticos y activistas que han interactuado personalmente con ella, surge una imagen consistente. La Sra. Harris puede ser muchas cosas a la vez: cálida pero firme en ocasiones; autoritaria pero agradable.

Ha representado a Estados Unidos con frecuencia durante viajes a Europa, Asia, África y las Américas, y se ha reunido con más de 150 líderes mundiales. También ha asistido a tres Conferencias de Seguridad de Munich, un evento anual para altos funcionarios de política exterior para reunirse y establecer la agenda de defensa occidental. En los últimos meses, también se ha involucrado más directamente en discusiones con líderes globales sobre los conflictos en Ucrania y el Medio Oriente.

En casa, ha adoptado un tono más fuerte sobre la situación de los palestinos que el Sr. Biden, aunque se ha mantenido firme en su postura general sobre el derecho de Israel a defenderse. En lo que constituyó su debut en el escenario mundial como la candidata presidencial demócrata presumible la semana pasada, la Sra. Harris declaró después de reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel en Washington que "no se quedaría callada" sobre el sufrimiento de los civiles en Gaza.

El alcance de su mandato en política exterior se ha centrado en América Central. El Sr. Biden le encomendó la tarea de trabajar para mejorar las condiciones allí, como combatiendo la pobreza y la corrupción, para desalentar a las familias de huir a la frontera México-Estados Unidos. A medida que aumentaban las cruces ilegales en la frontera, ha sido criticada por republicanos y algunos demócratas que dicen que debería haber participado más en los esfuerzos de aplicación; su equipo argumenta que eso no era parte de su papel.

La política exterior es un campo concurrido en cualquier administración, con el secretario de Estado y el asesor de seguridad nacional desempeñando roles cotidianos, y según algunos funcionarios extranjeros, la Sra. Harris no emergió como una persona clave para los líderes globales.

Sin embargo, el consenso entre funcionarios y diplomáticos extranjeros es que la Sra. Harris tiene un firme control de los asuntos internacionales.

"Es una política competente y experimentada que sabe exactamente lo que está haciendo y tiene una idea muy clara del rol de su país, de los desarrollos en el mundo y de los desafíos que enfrentamos", dijo el canciller Olaf Scholz de Alemania la semana pasada mientras hablaba con los medios.

Un político israelí de alto rango, que habló bajo condición de anonimato con el fin de transmitir libremente impresiones sobre la interacción con la Sra. Harris, dijo que ella podía ser guionada al presentar puntos de vista, pero notoriamente cobraba vida al apartarse de sus comentarios preparados, señalando que probablemente estaba en su mejor momento cuando era espontánea en las reuniones con dignatarios globales.

