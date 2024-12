Este valor de chip de inteligencia artificial (IA) va a dispararse después del 3 de diciembre.

El mercado de chips de inteligencia artificial (IA) ha sido dominado por Nvidia, lo que explica por qué el gigante de semiconductores entregó recientemente otro conjunto impresionante de resultados para el tercer trimestre del año fiscal 2025 (que finalizó el 27 de octubre).

Los ingresos del fabricante de chips aumentaron un impresionante 94% interanual a $35.1 mil millones, mientras que su inmenso poder de fijación de precios ayudó a más que duplicar sus ganancias ajustadas a $0.81 por acción. Sin embargo, la reacción del mercado ante los resultados sobresalientes de Nvidia ha sido tibia. De hecho, la acción ha perdido impulso y ha bajado desde la publicación de su último informe.

Una razón por la que esto puede ser así es debido a la valoración cara de Nvidia y a las preocupaciones de que la trayectoria de crecimiento de la compañía se esté desacelerando. La presión en los márgenes que surgirá debido a la rápida rampa de producción de la nueva generación de chips de IA de Nvidia probablemente sea otra razón por la cual la acción ha estado en terreno inestable a pesar de su reporte impresionante.

Sin embargo, hay otro stock de chips que no es tan caro como Nvidia y ha acumulado ganancias saludables en los últimos tres meses. Esta empresa está lista para presentar su próximo conjunto de resultados el 3 de diciembre, y es muy probable que su desempeño sea lo suficientemente sólido como para darle al stock un impulso agradable.

Veamos más de cerca este nombre.

Mientras Nvidia ha sido el proveedor de referencia de unidades de procesamiento gráfico (GPU) que se despliegan en centros de datos para entrenamientos y deducción de IA, hay otra familia de chips que está ganando aceptación en servidores de IA. Los circuitos integrados específicos para aplicaciones (ASIC) son chips personalizados que son diferentes de las GPU.

Mientras las GPU se utilizan para propósitos de computación general y son capaces de procesar grandes cantidades de datos de manera paralela, los ASIC se utilizan para realizar tareas específicas. La ventaja de los ASIC es que, dado que están programados para realizar una tarea específica, son más eficientes en llevar a cabo esa tarea, ya que consumen menos energía.

No sorprende que se espere que el mercado de ASIC específicos para IA crezca a una tasa anual del 32% hasta 2030, según la firma de investigación de mercado Lucintel. Una forma en la que los inversores pueden aprovechar al máximo este mercado es invirtiendo en acciones de Marvell Technology (NASDAQ: MRVL), un diseñador de chips personalizados que ha experimentado una buena recuperación en su fortuna gracias a la IA.

Marvell está listo para presentar sus resultados del tercer trimestre del año fiscal 2025 después de que cierre el mercado el 3 de diciembre. Las acciones de la compañía han subido un impresionante 33% desde que presentó su informe trimestral anterior el 29 de agosto. Este aumento se puede atribuir a la creciente demanda de los chips personalizados de Marvell, que están ayudando a compensar la débil demanda en otros segmentos.

Más específicamente, los ingresos totales del fabricante de chips bajaron un 5% interanual en el Q2 fiscal, a $1.27 mil millones. Sus ganancias no ajustadas (ajustadas) cayeron a $0.30 por acción desde $0.33 por acción en el mismo trimestre del año pasado. Sin embargo, un aumento impresionante interanual del 92% en los ingresos de centros de datos de Marvell a $881 millones enmascaró las caídas en sus ingresos y ganancias.

La compañía ha pronosticado $1.45 mil millones en ingresos para el Q3 fiscal, lo que sería una ligera mejora respecto al período del año anterior. Las estimaciones del consenso están proyectando que Marvell termine el año fiscal actual con $5.54 mil millones en ingresos, lo que sería casi igual al mismo período del año anterior. Además, se espera que sus ganancias bajen a $1.46 por acción desde $1.51 por acción en el año fiscal anterior.

Lo bueno es que se espera que las líneas superior e inferior de Marvell aceleren notablemente durante los próximos dos años fiscales.

Dada la salud del mercado de chips personalizados de IA, es fácil ver por qué los analistas esperan que Marvell acelere el ritmo. La compañía espera finalizar el año fiscal 2025 con ingresos de IA de $1.5 mil millones, una cifra que se espera que aumente a $2.5 mil millones en el año fiscal 2026. Más importante aún, Marvell pronostica un gran aumento en su mercado abarcable gracias a la IA. La empresa espera que su mercado abarcable total de centros de datos (TAM) se eleve a $75 mil millones en 2028 desde $21 mil millones en 2023.

Marvell señala que $43 mil millones de este TAM se atribuyen a la creciente demanda de chips de computación personalizados. Mientras tanto, otros $26 mil millones provendrán de los mercados de conmutación e interconexión de centros de datos. Vale la pena señalar que Marvell está progresando en ambas áreas. Se espera que un tercio de sus ingresos de IA en el año fiscal actual provenga de chips de computación personalizados, mientras que el resto proviene del espacio de conectividad de centros de datos centrado en la IA.

Más importante aún, Marvell ha logrado atraer a nuevos clientes para sus chips de IA. Esto fue evidente en los comentarios del CEO Matt Murphy en la conferencia de ganancias anterior: “Nuestros programas de silicio personalizado de IA están progresando muy bien con nuestros dos primeros chips ahora en producción en volumen. El desarrollo de nuevos programas personalizados que ya hemos ganado, incluidos proyectos con el nuevo cliente de IA de Nivel 1 que anunciamos a principios de este año, también avanza bien hacia hitos clave.”

Por lo tanto, existe una buena posibilidad de que Marvell pueda ofrecer resultados mejores de lo esperado y completarlos con una perspectiva optimista. Esa es la razón por la cual comprar esta acción antes del 3 de diciembre podría ser una jugada inteligente, ya que actualmente se está negociando a 37 veces las ganancias futuras, lo cual no es tan caro considerando lo rápido que se espera que crezcan sus ganancias en los próximos dos años.

Harsh Chauhan no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Nvidia. The Motley Fool recomienda Marvell Technology. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Predicción: Esta acción de chips de Inteligencia Artificial (IA) va a dispararse después del 3 de diciembre fue publicada originalmente por The Motley Fool