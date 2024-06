Este Stock Fácil de Pronosticar Podría Unirse al Club de los $100 Mil Millones en los Próximos Años.

"

Aunque su valor ha aumentado en cerca del 2,000% en los últimos 10 años, MercadoLibre (NASDAQ: MELI) todavía tiene un reconocimiento relativamente bajo en los EE.UU. hoy en día. Algunos podrían llamarlo acertadamente el Amazon de la Amazonia. Pero para mí, llamo a este gigante latinoamericano en comercio electrónico y servicios financieros digitales una acción lógica para comprar a largo plazo.

MercadoLibre opera en Brasil, México, Colombia y otros países de la región. Según Statista, 266 millones de personas en América Latina habían adoptado el comercio electrónico para finales de 2023. Para 2029, se espera que ese número aumente en un 57% a aproximadamente 420 millones. Añadir casi 200 millones de usuarios en un lapso de seis años podría hacer maravillas para una plataforma como MercadoLibre.

La empresa tenía una base sustancial de casi 54 millones de compradores activos (personas que hicieron al menos una compra durante el trimestre) al final del primer trimestre de 2024. Eso fue suficiente para convertirla en un líder en el comercio electrónico en la región. Pero no es demasiado grande para crecer significativamente a partir de aquí, especialmente considerando la predicción de Statista.

La adopción del comercio electrónico no ocurre en el vacío. Cuando las transacciones son digitales, también se necesitan soluciones financieras digitales (fintech). Y porque los artículos necesitan ser enviados a los compradores, también se requieren redes de logística. MercadoLibre sobresale en proporcionar estas cosas, también.

Según el grupo de investigación Market Data Forecast, la fintech en América Latina es un mercado anual de solo $16 mil millones en este momento, todavía relativamente joven. Pero estos mismos investigadores creen que el espacio fintech latinoamericano podría valorarse en $52 mil millones para 2029. En resumen, al igual que el comercio electrónico, el crecimiento de la fintech en América Latina está aumentando considerablemente.

MercadoLibre está haciendo bien con su segmento fintech, Mercado Pago: 49 millones de personas utilizan la plataforma cada mes, y está en camino de procesar más de $150 mil millones en volumen de pagos este año.

Volviendo a la logística, MercadoLibre puede entregar la mayoría de los productos ordenados en su plataforma en dos días o menos, lo cual es un gran logro en esta región.

Con los servicios de comercio electrónico y fintech esperados a crecer a tasas increíbles en América Latina en los próximos años, la acción de MercadoLibre podría ser una compra lógica, ya que es una de las empresas mejor posicionadas para beneficiarse de la tendencia.

Dos razones más para considerar a MercadoLibre de cerca

No nombraré nombres, pero creo que muchas acciones de gran capitalización están sobrevaloradas en este momento. Sin embargo, la valoración de MercadoLibre es bastante razonable. A partir de este escrito, cotiza a menos de 6 veces sus ventas atrasadas y a casi la mitad de su valoración promedio de la última década.

Continúa la historia

Gráfico de la Proporción Precio-Ventas de MELI

Esta valoración es bastante razonable considerando cuánto potencial de crecimiento tiene la empresa. Además, sus beneficios podrían estar al borde de aumentar significativamente.

Para empezar, al igual que muchos de sus pares de comercio electrónico, la empresa está enfocándose en la publicidad, y ese negocio está despegando completamente. En el primer trimestre, los ingresos por publicidad aumentaron un 64% interanual. Vender espacios publicitarios suele ser una forma para que los negocios en línea aumenten sus beneficios, y ese podría ser el caso aquí también.

Daré otro ejemplo de potenciadores potenciales de beneficios de MercadoLibre: Uno de los mayores mercados de la empresa es Argentina, donde la economía ha estado rezagada durante décadas debido a la inflación descontrolada. Pero su presidente recién electo, Javier Milei, tiene la intención de cambiar esto, y los resultados iniciales son prometedores. El panorama de Argentina finalmente podría estar mejorando, y si lo hace, eso podría dar otro impulso a MercadoLibre.

Impulsar los beneficios no es solo una aspiración futura para MercadoLibre, es una realidad de hoy en día. En los últimos cinco años, sus mejoras en el ingreso operativo han superado con creces su crecimiento de ingresos excepcionales.

Gráfico de Ingresos de MELI (TTM)

El siguiente hito en una larga carretera

Solo un número limitado de empresas ha alcanzado alguna vez una capitalización de mercado de $100 mil millones. Pero espero plenamente que MercadoLibre sea una de ellas en los próximos años. Esa no es una afirmación muy audaz: La empresa ya tiene un valor de aproximadamente $87 mil millones a partir de este escrito. Alcanzar $100 mil millones solo requeriría que creciera en otro 15% o algo así.

Sin embargo, no creo que $100 mil millones sea el punto más alto para este negocio. Simplemente será el próximo hito para MercadoLibre a medida que continúe entregando retornos excepcionales para los accionistas a largo plazo.

¿Deberías invertir $1,000 en MercadoLibre en este momento?

Antes de comprar acciones en MercadoLibre, considera esto:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversionistas compren ahora… y MercadoLibre no fue una de ellas. Las 10 acciones que fueron seleccionadas podrían producir retornos extraordinarios en los próximos años.

Considera cuando Nvidia hizo parte de esta lista el 15 de abril de 2005… si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, ¡tendrías $671,728!

Stock Advisor brinda a los inversionistas un plan fácil de seguir para el éxito, incluyendo la guía sobre cómo construir un portafolio, actualizaciones regulares de los analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha cuadruplicado el rendimiento del S&P 500 desde 2002.

Ver las 10 acciones »

*Los rendimientos de Stock Advisor son a partir del 28 de mayo de 2024

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Jon Quast tiene posiciones en MercadoLibre. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Amazon y MercadoLibre. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Este No-Brainer Stock Could Join the $100 Billion Club Within the Next Couple of Years fue publicado originalmente por The Motley Fool

"