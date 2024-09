Este Stock de Inteligencia Artificial (IA) Superará a Nvidia al Final del Año

Nvidia (NASDAQ: NVDA) ha dado vueltas alrededor de otras acciones de inteligencia artificial (IA) en los últimos años gracias a su liderazgo en el campo. La compañía tiene una participación del 80% en el mercado de chips de IA, lo que le ha ayudado a generar un crecimiento de ingresos de tres dígitos trimestre tras trimestre. Como resultado, la acción ha subido más de un 2,200% en los últimos cinco años.

En comparación, sus otros principales competidores tecnológicos, incluyendo Apple y Alphabet, vieron cómo sus acciones subían en doble o triple dígito durante ese período.

Aunque espero que Nvidia continúe siendo una acción ganadora con el tiempo, desde ahora hasta fin de año podría surgir otra acción por delante. Los inversores se han preocupado por la dependencia de Nvidia de los ingresos de IA en una economía incierta y la competencia que enfrenta en el mercado de chips. De hecho, Nvidia ya ha perdido algo de impulso, cayendo un 12% en los últimos tres meses.

Por lo tanto, los inversores podrían recurrir a otra empresa que se beneficia del auge de la IA pero que también genera miles de millones de dólares en ingresos de otras empresas. Este jugador podría ser más resistente en una economía difícil o incierta, y mi predicción es que esta acción de IA superará a Nvidia para fin de año. Descubramos más.

Esta acción es un nombre conocido en los hogares

La acción que predigo superará a Nvidia para fin de año es Amazon (NASDAQ: AMZN). Su próspero negocio de comercio electrónico vende artículos esenciales, mercancía general e incluso varios dispositivos, libros y películas. Se ha convertido en un nombre conocido en los hogares, especialmente gracias a su servicio de suscripción Prime, con más de 200 millones de miembros.

Esto ayudó a Amazon a reportar más de $121 mil millones en ingresos de Norteamérica e internacionales en el trimestre más reciente, creciendo en ambas áreas año tras año.

Y la empresa podría ver más inscripciones a Prime en las próximas semanas, ya que planea otro evento de ventas Prime Big Deal Days en octubre. Con ofertas exclusivas para los miembros de Prime, estos eventos suelen aumentar la membresía en el servicio.

Aún mejor, Amazon suele hacerlo bien en cuanto a retener a sus miembros. Después de un período de prueba de 30 días el año pasado, el 72% de los usuarios se suscribieron al servicio, según Statista.

Independientemente de la economía, los clientes ven valor en una membresía de Prime porque pueden comprar artículos esenciales a buenos precios y recibir entregas rápidas y gratuitas.

Además de esta fuente de ingresos segura y constante, los inversores también se benefician del crecimiento gracias a Amazon Web Services (AWS), su negocio de computación en la nube, y aquí es donde encontramos las fortalezas de la empresa en IA. AWS ofrece una amplia gama de servicios en la nube, y se ha volcado por completo en la IA, vendiendo sus propios chips a precios más bajos, chips Nvidia premium, una plataforma de IA completa conocida como Amazon Bedrock y mucho más.

La dirección dice que su objetivo es estar involucrada en cada capa de la IA, desde chips hasta programas para aplicaciones.

El impulsor de beneficios de Amazon

Todo esto ha ayudado a AWS a alcanzar una tasa de ingresos anuales de $105 mil millones este año, algo particularmente importante porque AWS ha sido tradicionalmente el impulsor de beneficios de Amazon. En el trimestre más reciente, los ingresos operativos de AWS representaron el 63% del total de la empresa.

En tiempos recientes, el crecimiento de Nvidia ha superado el de Amazon y otras empresas tecnológicas y ha impresionado a los inversores. Pero a medida que el sentimiento se vuelve más cauteloso, los inversores podrían recurrir a empresas como Amazon que están involucradas en IA pero que dependen menos de ella que Nvidia. En este momento, ambos jugadores están operando en niveles similares, a 37 veces las estimaciones de ganancias futuras, y Amazon podría parecer una apuesta más segura por el precio.

Esto no significa que Nvidia y el mercado de IA no cumplirán con sus promesas en los próximos años; estoy seguro de que cualquier incertidumbre a corto plazo en el mercado no cambiará esta emocionante historia a largo plazo.

Pero mi predicción es que Nvidia, después de haber perdido recientemente impulso, podría dejar espacio para que otros se adelanten en el rendimiento del precio de las acciones en los próximos meses. Y Amazon probablemente tomará la delantera.

Suzanne Frey, ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Adria Cimino tiene posiciones en Amazon. The Motley Fool tiene posiciones en Amazon, Apple y Nvidia. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

