Este reproductor de vídeo podría eliminar las barreras idiomáticas en las películas con subtítulos AI offline.

Ha pasado un tiempo desde que VLC captó la atención, pero el popular reproductor de video tiene algo nuevo que compartir, y seguramente emocionará a cualquiera que ame las películas extranjeras.

En el CES 2025, VideoLAN reveló que VLC ahora puede generar automáticamente subtítulos y traducirlos a otros idiomas en tiempo real utilizando inteligencia artificial. Esta función funciona sin conexión, está impulsada por modelos de IA locales y de código abierto en su dispositivo, y admite múltiples idiomas.

¡Generación automática de subtítulos y traducción de VLC basada en modelos de IA locales y de código abierto que se ejecutan en su máquina funcionando sin conexión y admite numerosos idiomas!

La demostración se puede encontrar en nuestro stand de #CES2025 en Eureka Park. pic.twitter.com/UVmgT6K4ds

— VideoLAN (@videolan) 8 de enero de 2025Parece que la exhibición en el CES fue más una prueba de concepto para mostrar el potencial de la función, ya que aún no hay una palabra oficial sobre cuándo estará disponible. Pero si la traducción de contenido de video impulsada por IA se convierte en una realidad, podría ser un cambio de juego. Imagina poder ver esas películas extranjeras que siempre has querido ver pero no pudiste porque nadie hizo subtítulos (sé que mi lista es bastante larga). Y de hecho, con VLC demostrando cómo los subtítulos y traducciones en tiempo real son alcanzables, está claro que nos dirigimos hacia un futuro donde las barreras del idioma no impedirán la comunicación o el entretenimiento. Y bueno, ya tenemos ejemplos geniales como Live Translate de Samsung en los teléfonos Galaxy, que es un sólido paso hacia derribar esas barreras del idioma.

Junto con la función de traducción en tiempo real, VLC también soltó algunas cifras impresionantes. El reproductor multimedia ha alcanzado ahora los 6 mil millones de descargas, un hito difícil de ignorar. En 2019, estaba en 3 mil millones, lo que significa que incluso con la era del streaming en pleno apogeo, VLC sigue creciendo fuerte.

Ahora, el método exacto de contar esas descargas es un poco confuso. Me sorprendería si está contando descargas únicas porque si ese fuera el caso, significaría que casi todas las personas en el planeta tienen la aplicación o al menos la tuvieron en algún momento.

Probablemente cuente cuántas veces se ha descargado el archivo ejecutable, y si ese es el caso, definitivamente he contribuido al menos con 20 de esos 6 mil millones (suelo volver a descargarlo con bastante frecuencia). Pero independientemente de los detalles, sigue siendo un hito impresionante, y VLC está demostrando que avanza hacia la era de la IA y no tiene intención de frenar.