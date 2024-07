Este pronóstico de Nvidia confirma prácticamente que la burbuja de la inteligencia artificial (IA) estallará antes que tarde.

"

En la década de mediados de los años 1990, la llegada de internet abrió nuevas puertas para las empresas en América y cambió su trayectoria de crecimiento para siempre. Pero durante más de un cuarto de siglo, inversores profesionales y cotidianos han estado reflexionando sobre cuál innovación transformadora rivalizaría con lo que internet hizo por las empresas. La inteligencia artificial (IA) parece ser la respuesta designada a esta pregunta longeva.

Con la IA, el software y los sistemas supervisan tareas que anteriormente habrían sido asignadas a humanos. Lo que le da a la IA un potencial de alcance tan amplio – PwC cree que la inteligencia artificial puede añadir $15,7 billones a la economía mundial para el 2030 – es la capacidad para que el software y los sistemas aprendan y evolucionen sin intervención humana.

Aunque las acciones de IA han sido prácticamente imparables en los últimos 18 meses, se podría estar gestando un cambio en la euforia de la IA, siendo Nvidia (NASDAQ: NVDA) el culpable detrás de ello.

El rampa operativa de Nvidia ha sido virtualmente impecable

Antes de examinar los aspectos negativos, vamos a dar crédito donde se debe. El gigante de semiconductores Nvidia fue capaz de aprovechar su ventaja de pionero para convertirse en el principal proveedor de unidades de procesamiento gráfico (GPU) en centros de datos acelerados por IA.

Según un análisis de los investigadores de TechInsights, Nvidia representaba 3,76 millones de los 3,85 millones de GPU que se enviaron a centros de datos empresariales el año pasado. Para aquellos que se lo pregunten, esto representa un sólido 98% de la cuota de mercado.

Además de su ventaja de pionero, Nvidia tiene claras ventajas de cómputo sobre su competencia. Mientras que Intel (NASDAQ: INTC) y Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) intentan ponerse al día con la GPU H100 de Nvidia, Nvidia está preparando el lanzamiento de su arquitectura de GPU de próxima generación, conocida como Blackwell. En junio, el CEO Jensen Huang también insinuó el sucesor de Blackwell, conocido como Rubin, que se espera llegue al mercado en 2026.

La demanda de los chips de Nvidia ha superado su oferta. Cuando un bien demandado está escaso, no es raro que el precio de venta de dicho bien aumente de manera significativa. Nvidia ha sido capaz de subir el precio de su H100 a (en un momento) más de $40,000 por chip. El resultado final es una notable expansión en el margen bruto ajustado de la compañía a 78,35% durante el primer trimestre fiscal (finalizado el 28 de abril).

La revolución de la IA ha elevado las acciones de Nvidia en un 706% desde el inicio de 2023, lo que ha aumentado su capitalización de mercado en más de $2,7 billones. Es este escalamiento histórico de uno de los negocios más influyentes de Wall Street lo que llevó a la junta directiva de la compañía a completar una división de acciones de 10 por 1 en junio.

Sin embargo, los días de gloria de Nvidia podrían resultar ser efímeros.

La propia previsión de Nvidia es una advertencia ominosa de los desafíos por venir

No importa cuán alto se haya fijado la barra, Nvidia ha superado las previsiones de ingresos y beneficios de Wall Street en cada uno de los cinco trimestres anteriores. Pero la previsión de margen bruto ajustado de la compañía para el segundo trimestre fiscal proporciona una advertencia ominosa para Wall Street e inversores que no debería ser ignorada.

La guía del segundo trimestre de Nvidia indica que su margen bruto ajustado se situará en el 75,5%, más o menos 50 puntos básicos. Esto marcaría un descenso de 235 a 335 puntos básicos desde el margen bruto ajustado del 78,35% reportado en el primer trimestre fiscal.

En un aspecto, un margen bruto ajustado del 75,5% está aproximadamente 10 puntos porcentuales más alto que lo que se registraba a principios de 2022. Un margen bruto ajustado del 75% al 76% sigue siendo fenomenal para un negocio del tamaño de Nvidia.

En cambio, esto representa la primera caída esperada en el margen bruto ajustado desde el verano de 2022. Más importante aún, parece ser una clara advertencia de que el poder de fijación de precios fuera de este mundo que ha disfrutado Nvidia está empezando a disiparse.

Intel y AMD no han sido tímidos sobre su deseo de socavar el monopolio de hardware de Nvidia en los centros de datos empresariales. Intel presentó su chip acelerador de IA Gaudi 3 en abril, con planes de un lanzamiento comercial acelerado durante el tercer trimestre. Mientras tanto, AMD ha estado aumentando la producción de su GPU de IA MI300X, que es considerablemente más barata que la GPU H100 de Nvidia.

Aunque algunos aspectos del Gaudi 3 y el MI300X ofrecen ventajas competitivas sobre la H100 de Nvidia, esta última tiene una clara ventaja en términos de cómputo. El problema para Nvidia es que está lejos de poder satisfacer la demanda de sus clientes. Como resultado, Intel y AMD no deberían tener problemas para encontrar un fuerte mercado para sus GPU de IA en los próximos meses.

Además, los cuatro principales clientes de Nvidia por ventas netas – Microsoft, Meta Platforms, Amazon y Alphabet – están desarrollando internamente GPUs de IA para sus respectivos centros de datos.

Al igual que Intel y AMD, es poco probable que estos chips internos rivalicen con la capacidad de cómputo de la H100 o la arquitectura Blackwell de Nvidia. Pero van a ocupar un valioso espacio en los centros de datos acelerados por IA. El desarrollo de estas GPUs de IA también envía un mensaje bastante claro de que las empresas más influyentes de América buscan reducir su dependencia del hardware de Nvidia en el futuro.

La mayor parte del crecimiento de Nvidia en los últimos cinco trimestres se puede atribuir a su poder de fijación de precios. Con Intel y AMD preparados para inundar el mercado con chips adicionales, y cuatro empresas de los "Siete Magníficos" desarrollando chips de IA para uso interno, la escasez de GPUs de IA que ha impulsado la escalada del margen ajustado de Nvidia va a desaparecer. El declive pronosticado por Nvidia en el margen bruto ajustado probablemente hable de estas presiones de precios, que creo que solo se intensificarán en los siguientes trimestres.

Pero espera – hay más

Además de la propia previsión de Nvidia que aparentemente presagia problemas, la historia no ha sido tan amable con las innovaciones, tecnologías y tendencias del futuro.

Cuando se examinan a lo largo de largos periodos, algunas tendencias promocionadas han hecho que los inversores se enriquezcan considerablemente (por ejemplo, internet), mientras que otras han terminado estrellándose (por ejemplo, las acciones de impresión en 3D y de cannabis). Pero una cosa que todas y cada una de las innovaciones o tendencias del futuro desde mediados de los años 1990 han tenido en común es que todas han experimentado un evento de explosión de burbuja al inicio de su existencia.

Para ser claro, no hay forma de prever con precisión cuándo la música se detendrá o la euforia se desvanecerá cuando se trata de una tecnología transformadora o una tendencia de moda. Pero al mirar por el espejo retrovisor, no ha habido una sola instancia durante tres décadas en la que los inversores no hayan sobreestimado la adopción y/o utilidad de una nueva tecnología o tendencia.

Mientras que algunos inversores pueden opinar que la inteligencia artificial tiene la capacidad de desafiar esta regla no escrita, la realidad es que la mayoría de las empresas carecen de un plan bien definido sobre cómo la IA va a aumentar las ventas y ganancias. Esto, por definición, demuestra una sobreestimación de la adopción y/o utilidad de esta tecnología transformadora.

Creo firmemente que hay un camino para que la inteligencia artificial mejore significativamente la productividad global y proporcione beneficios en el lado del consumo cuando se mira 10 o 20 años hacia el futuro. Pero durante el próximo año o dos, espero que quede dolorosamente claro para Wall Street e inversores cotidianos que la mayoría de las empresas no tienen un plan real para generar un retorno en sus inversiones en IA.

Con la historia como mi guía, y la guía de Nvidia como mi confirmación, espero plenamente que la burbuja de la IA explote más pronto que tarde.

