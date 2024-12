Este programa te permite desbloquear las funciones del iPhone 16 en el iPhone 15 y versiones anteriores.

¿Crees que el lanzamiento del iPhone 16 fue decepcionante? No estás solo. Pero algunas de las características introducidas para él, y los modelos iPhone 15 Pro, son lo suficientemente interesantes como para merecer una segunda mirada. Desafortunadamente, estas nuevas incorporaciones son imposibles de trasladar a modelos de iPhone más antiguos…o al menos eso nos dijo Apple. Un programa llamado Nugget te permite llevar las características más recientes de iOS a teléfonos más antiguos. Algunas de las principales características que esto aporta incluyen:

Apple Intelligence en teléfonos que no lo tenían

Control de cámara UI

Isla Dinámica

Toque para Despertar en teléfonos no compatibles

Pantalla Siempre Encendida

Funciones de Botón de Acción

Ajustes del iPhone 16

El mayor impacto para mí es Apple Intelligence, que también cuenta con integración de ChatGPT. Apple dijo que sus servicios de Inteligencia Artificial no podían funcionar en teléfonos con menos de 8 GB de RAM y aún así, aquí estamos. Pero antes de que te apresures a descargar Nugget, hay algunos consejos que debes tener en cuenta.

Primero, descargar aplicaciones como esta puede ser una empresa arriesgada. Nugget probablemente sea seguro, pero nunca se puede estar al 100 por ciento seguro. No se trata solo de una pequeña aplicación: transforma gran parte de tu iPhone e introduce una gran cantidad de otras herramientas experimentales. Además, instalarlo es todo un proceso para el cual deberás seguir instrucciones específicas. En segundo lugar, Nugget actualmente funciona utilizando una vulnerabilidad de seguridad que Apple ha corregido en iOS 18.2. Y, por último, puede haber una buena razón por la que Apple no ha trasladado estas características a teléfonos más antiguos. Sí, es probable que Apple Intelligence pueda ejecutarse con menos de 8 GB de RAM, pero solo se puede exprimir tanto rendimiento de hardware antiguo. Sería totalmente esperado que tu teléfono comience a ralentizarse o a bloquearse con más frecuencia después de instalar Nugget. Este tipo de programas son pruebas de concepto realmente geniales, pero no deben ser utilizados por usuarios que no conocen exactamente lo que están haciendo. Sin embargo, si realmente quieres hacer que tu iPhone 14 se parezca más al iPhone 16, entonces Nugget es tu mejor opción. Al menos hasta que instales iOS 18.2 en tu teléfono. Si nada más, sería un truco de fiesta interesante mostrar a tus amigos Apple Intelligence funcionando en tu iPhone más antiguo.