Este personaje lindo sostiene tu Beats Pill – y cuesta $500.

“

Si pensaste que el Beats Pill se veía genial, entonces el artista japonés Verdy tiene algo aún más adorable para el nuevo altavoz.

Un juguete de edición limitada coleccionable en forma de oso, desarrollado en colaboración con Beats, Vear es una nueva “figura de arte coleccionable” que sostiene la versión más reciente del altavoz.

“Conoce a “Vear”, la última creación de VERDY. Este personaje animado en 3D es la primera personificación reimaginada del Pill para el nuevo Beats Pill en forma de una figura de arte coleccionable,” dice la descripción del producto.

“Esta colaboración introduce un oso de color crema llamado “Vear” sosteniendo el último Beats Pill entre sus patas.”

Puedes ver el divertido tráiler animado a continuación.

Another Day in the Life of Vear – YouTube

Mira En

Vear te costará $500

Aunque Vear lamentablemente está agotado en el momento de escribir esto, se ofreció en un paquete que incluía el altavoz Beats Pill.

El paquete, sin embargo, costaba $500. Considerando que el Beats Pill en sí cuesta alrededor de $149 nuevo, es un costo elevado por su compañero adorable, aunque el hecho de que se haya agotado sugiere que a los clientes no les importó demasiado.

iMore ofrece consejos y orientación precisos de nuestro equipo de expertos, con décadas de experiencia en dispositivos Apple en los que apoyarse. ¡Aprende más con iMore!

Los comentarios en el canal de YouTube ciertamente sugieren que otros estaban menos impresionados por la etiqueta de precio, pero aún puedes comprar solo el altavoz.

¿Qué hay de nuevo con el primer Beats Pill desde 2022? El altavoz portátil tiene Bluetooh 5.3 para una menor latencia, y puedes usarlo como power bank mientras estás fuera, mientras que el puerto USB-C se puede utilizar para reproducir audio sin pérdidas, también.

Más de iMore”.