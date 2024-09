Este otro stock puede terminar siendo la oportunidad de centro de datos más importante de todas, y no es una empresa tecnológica.

Cuando piensas en inteligencia artificial (IA), pueden venir a la mente cosas como coches autónomos y robots humanoides. Contrariamente, a menudo es una buena idea pensar en cómo realmente se dan vida a los productos cada vez que surge una nueva tendencia importante. Algunas de las oportunidades más lucrativas son también a menudo las menos obvias.

Para que la IA funcione correctamente, las empresas tienen que invertir grandes sumas de gastos de capital (capex) en centros de datos. Aunque los centros de datos pueden parecer simplemente un pedazo de bienes raíces, son mucho más sofisticados e importantes. Alojan infraestructura informática crítica, como los conjuntos de chips conocidos como unidades de procesamiento de gráficos (GPUs) – un componente importante de aplicaciones de IA generativa.

Hoy en día, Nvidia es uno de los nombres más grandes en el ámbito de los centros de datos. Pero ¿qué tal si te dijera que veo otra oportunidad como la elección superior entre las inversiones en centros de datos y que ni siquiera es una empresa tecnológica?

Es importante considerar todas las opciones — incluso las más tangenciales. Profundicemos en una acción de energía nuclear que creo que podría acabar siendo la empresa más importante de centros de datos a largo plazo y explora por qué esto podría ser una oportunidad lucrativa para los inversores.

Los centros de datos alimentados por energía nuclear están en aumento, y…

Un punto de venta importante de la IA es que la tecnología puede traer una nueva ola de eficiencia a una variedad de casos de uso. Desde avances en software empresarial hasta coches autónomos, la IA promete un nuevo nivel de productividad y seguridad que nunca se ha presenciado.

Aunque eso suena genial, como con todas las cosas, la IA viene con importantes compensaciones. Especialmente, construir aplicaciones de IA es una ambición costosa. El hardware de GPU y el software de computación de alto rendimiento son algunos de los gastos más obvios en el desarrollo de IA. Uno de los costos más sutiles en una hoja de ruta de IA reside en los centros de datos, particularmente su consumo de energía.

Las GPUs están constantemente ejecutando algoritmos complejos y realizando tareas informáticas sofisticadas. Esto hace que la arquitectura informática, como los racks de servidores, consuma mucha energía y, en particular, emita mucho calor. Los centros de datos están equipados con una serie de protocolos de control de temperatura, como unidades de aire acondicionado, ventiladores y generadores.

Sin embargo, estas soluciones son costosas y pueden ser ineficientes en comparación con otras fuentes de control de energía. Una tendencia emergente en la encrucijada de los centros de datos y el consumo de energía es la energía nuclear, y algunas compañías y líderes empresariales realmente notables están involucrados.

Fuente de la imagen: Getty Images.

…hay muchos nombres importantes involucrados

Una empresa notable involucrada con centros de datos alimentados por energía nuclear es Amazon. Uno de los negocios más grandes en el ecosistema de Amazon es su plataforma de computación en la nube, Amazon Web Services (AWS). A principios de este año, AWS adquirió un centro de datos alimentado por energía nuclear de Talen Energy por una suma reportada de $650 millones.

La historia continúa

Otro jugador que emerge en la escena de la energía nuclear es Oklo. Oklo desarrolla reactores de fisión nuclear que espera vender a centros de datos y empresas de servicios públicos.

Cuando todavía era una empresa privada, Oklo recaudó fondos de Peter Thiel y el cofundador de OpenAI, Sam Altman. Hace unos meses, Oklo salió a bolsa a través de una empresa de adquisición de propósito especial (SPAC).

Según su presentación a los inversores, la compañía ha recibido interés por sus reactores de importantes empresas, incluidas Diamondback Energy, Equinix, Siemens Energy e incluso la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Aunque este calibre de atención y el apoyo de Altman son impresionantes, veo a Oklo como una apuesta arriesgada en este momento. La compañía todavía no genera ingresos, y los posibles acuerdos mencionados anteriormente están en negociaciones en una etapa temprana.

Mi principal elección en la intersección de la energía nuclear y los centros de datos es…

Mi elección principal entre los proveedores de energía nuclear para centros de datos es Constellation Energy (NASDAQ: CEG). La compañía ofrece una serie de servicios energéticos pero está centrando su enfoque en la sostenibilidad y la energía nuclear.

Uno de los clientes de energía nuclear conocidos de la compañía es el miembro del “Magnificent Seven” Microsoft. Durante la llamada de ganancias del segundo trimestre de la compañía a fines de agosto, el CEO Joseph Dominguez mencionó a Comcast y Johns Hopkins como otros clientes notables de los servicios de energía libre de carbono de Constellation.

Otras megaempresas tecnológicas probablemente seguirán los movimientos de Amazon y Microsoft. La diversa base de clientes de Constellation señala que la energía verde no es solo un caso de uso para los centros de datos o los hiperescaladores de tecnología.

Los inversores con un horizonte a largo plazo pueden querer considerar una posición en Constellation Energy en este momento. Creo que las soluciones de energía nuclear se volverán más comunes a medida que la revolución de la IA continúe evolucionando. Dado lo temprana que parece ser la narrativa de la IA, creo que una oportunidad como Constellation Energy está en gran medida pasada por alto o infravalorada, lo que la convierte en una compra tentadora entre otras oportunidades en IA, centros de datos y consumo de energía.

¿Deberías invertir $1,000 en Constellation Energy en este momento?

Antes de comprar acciones en Constellation Energy, considera esto:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Constellation Energy no fue una de ellas. Las 10 acciones que calificaron podrían producir grandes retornos en los próximos años.

Considera cuándo Nvidia entró en esta lista el 15 de abril de 2005… si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, ¡tendrías $722,320!*

Stock Advisor proporciona a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, incluida orientación sobre cómo construir una cartera, actualizaciones regulares de los analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha cuadruplicado el rendimiento del S&P 500 desde 2002*.

Ver las 10 acciones »

*Rendimientos de Stock Advisor a partir del 16 de septiembre de 2024

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Adam Spatacco tiene posiciones en Amazon, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Amazon, Constellation Energy, Equinix, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool recomienda Comcast y recomienda las siguientes opciones: largas llamadas de enero de 2026 por $395 en Microsoft y cortas llamadas de enero de 2026 por $405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Olvídate de Nvidia: Esta otra acción podría acabar siendo la oportunidad más importante de todos los centros de datos, y no es una empresa tecnológica fue originalmente publicado por The Motley Fool