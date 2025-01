Este nuevo experimento de Google utiliza inteligencia artificial para ahorrarte una llamada telefónica.

“

Google está experimentando con una nueva función de inteligencia artificial que puede llamar a negocios por ti. Se llama “Pregúntale por Mí” y actualmente se está probando con talleres de automóviles y salones de belleza. La idea es ahorrarte la molestia de tener que hacer la llamada tú mismo.

Esta no es la primera vez que Google utiliza inteligencia artificial para este tipo de tarea. ¿Recuerdas Duplex? Esa es la tecnología que puede hacer reservas de restaurantes por ti a través de Google Search y Maps. Bueno, Pregúntale por Mí utiliza parte de la misma tecnología subyacente.

Así es como funciona: Si decides participar en Search Labs, puedes buscar algo como “cambio de aceite cerca de mí” o “manicura cerca de mí.” Si la función está disponible, verás la opción de “Pregúntale por Mí”. La inteligencia artificial de Google llamará entonces al negocio y preguntará sobre cosas como precios y disponibilidad.

Por supuesto, no todos se sienten cómodos con la idea de que la inteligencia artificial realice llamadas en su nombre. Por eso, Google está siendo transparente al respecto. Los negocios pueden optar por no recibir estas llamadas, y la inteligencia artificial revelará que es una IA al inicio de la llamada.

Capturas de pantalla de cómo funciona el “Pregúntale por Mí”. | Créditos de las imágenes – Google

Aún es temprano para Pregúntale por Mí, y hay algunas limitaciones en su lugar. Por ejemplo, hay límites de capacidad, por lo que es posible que tengas que esperar un tiempo antes de que se realice tu llamada. Pero si tiene éxito, podría ser un gran ahorro de tiempo para personas ocupadas.Personalmente, estoy emocionado por ver cómo se desarrolla esto, pero también me pregunto si estamos alcanzando niveles máximos al intentar resolver un problema que no existe. Definitivamente puedo verme probando esto, pero ya puedo prever algo de confusión. ¿Los negocios a los que intento llamar usando este método simplemente colgarán cuando se den cuenta de que están hablando con una máquina? Siento que en algún momento se darán cuenta de que no es una persona real al teléfono, y quizás fue más fácil y rápido simplemente hacer la llamada yo mismo. Supongo que tendremos que esperar y ver cómo se desempeña la función durante este periodo de pruebas y si vemos una adopción adecuada por parte de los usuarios.