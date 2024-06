Este monitor 5K es un Studio Display con una característica que Apple no puede tocar… literalmente.

“

Me encanta usar el propio Studio Display de Apple. Es el tamaño perfecto, se ve genial y, obviamente, se conecta y funciona perfectamente con mi Mac. Pero no a todo el mundo le encanta. Y si eres un creativo de Mac en busca de un nuevo monitor, la pantalla más reciente de Alogic podría atraerte. Ofrece una característica clave que Apple no puede igualar… literalmente.

Alogic Clarity 5K Touch es un monitor UHD de 27 pulgadas que está aquí para revolucionar tu espacio creativo con una mezcla de alta resolución, capacidades táctiles y precisión de color que harían llorar de envidia a un arco iris. Todas estas características podrían convertir a esta pantalla en uno de los mejores monitores para Mac, especialmente considerando que le dimos 4.5 estrellas a la Clarity Max Touch 4K en nuestra reseña. Ya está disponible para ordenar en Alogic, y puedes conseguir uno por $999, en el Reino Unido por £899 y en Europa por €1099.

¿Qué puede hacer?

El Clarity 5K Touch ofrece una resolución máxima de 5120×2880. El panel IPS, respaldado por la tecnología Quantum Dot, garantiza colores ricos y vibrantes, con un 130% de NTSC, un 97% de DCI-P3, un 100% de sRGB y un 99% de Adobe RGB. Lo que hace que este monitor destaque entre el mar de pantallas es su capacidad táctil. Con soporte para multi-touch de 10 puntos, puedes pellizcar, hacer zoom y deslizar a tu gusto. La compatibilidad con lápiz significa que puedes garabatear, dibujar y diseñar con precisión.

Alogic no ha escatimado en los extras, tampoco. Este monitor viene con una variedad de puertos. Obtienes dos puertos HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4 y un USB-C que maneja video, datos e incluso carga tu portátil con una entrega de energía elegante de 65W. Agrega dos puertos USB-A para tus accesorios, un conector de audio de 3.5 mm y tendrás una configuración simplificada que puede convertir cualquier espacio de trabajo desordenado en el sueño de un minimalista.

Físicamente, el monitor es tan versátil como vienen. Se pivota, inclina y gira, lo que te permite ajustarlo al ángulo perfecto para tu trabajo o sesión de Netflix. La pantalla de borde a borde y el diseño elegante significan que se verá como en casa en cualquier estudio moderno. Y con un brillo de hasta 400 nits, no estarás entrecerrando los ojos a la pantalla incluso en los días más soleados.

El Clarity 5K Touch también está listo para emitir un sonido decente con sus altavoces duales de 5W. Es probable que no reemplacen tus monitores de estudio, pero para escuchar casualmente, son más que adecuados. Y si necesitas mantener el ruido bajo, el puerto de salida de audio tiene todo bajo control.

Este monitor viene con una garantía de 2 años. Así que, si logras romperlo, Alogic te respalda. Además, esta pantalla se llevará bien con dispositivos Chromebook y Microsoft, además de tu Mac. Ya está disponible para ordenar en Alogic, y puedes conseguir uno por $999, en el Reino Unido por £899 y en Europa por €1099.

