Este Magnífico Stock de Chips de Inteligencia Artificial (IA) valdrá $2 Trillones en 5 Años.

Las acciones de semiconductores han tenido un desempeño impresionante en el mercado en los últimos tres años, ya que la demanda de chips utilizados para el entrenamiento e implementación de modelos de inteligencia artificial (IA) en centros de datos ha aumentado notablemente durante este periodo.

No es de extrañar que las ganancias del índice del sector de semiconductores PHLX de un 44% en los últimos tres años hayan sido más altas que el aumento del 29% registrado por el índice tecnológico Nasdaq-100 Technology Sector en el mismo período. Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM), o TSMC, ha sido uno de los grandes beneficiarios del aumento en el gasto en semiconductores, con un aumento del 69% en sus acciones en los últimos tres años (a partir de la redacción de este artículo).

El sólido rally de TSMC ha llevado su capitalización de mercado a $980 mil millones. Lo bueno es que este gigante de semiconductores parece capaz de ofrecer más al alza en el largo plazo, e incluso podría alcanzar una capitalización de mercado de $2 billones.

Veamos las razones por las cuales.

Es fácil ver por qué las acciones de TSMC han subido. La empresa fabrica chips para todos los principales diseñadores de chips, incluyendo Nvidia y AMD. De hecho, todos los fabricantes de chips fabless que han estado diseñando chips de IA están utilizando las plantas de fabricación de TSMC para producir sus chips.

Las empresas de electrónica de consumo como Apple que buscan ofrecer soluciones de IA a sus clientes en sus dispositivos también recurren a TSMC para fabricar procesadores avanzados. Todo esto explica por qué el gigante de la fundición con sede en Taiwán ha experimentado un sólido crecimiento en el último año.

Aún más importante, la posición dominante de TSMC con una participación del 64% en el mercado mundial de fundición significa que está bien posicionado para sacar provecho del crecimiento secular en el mercado de chips de IA a largo plazo. Según una estimación, el mercado global de chips de IA podría alcanzar una tasa de crecimiento anual de casi el 35% en la próxima década. Se espera que el impresionante crecimiento del mercado sea impulsado por la penetración de la IA en múltiples industrias que van desde la atención médica hasta las finanzas y la automoción, entre otras.

Dado que TSMC fabrica chips para los principales diseñadores de chips que sirven a estas industrias, incluidos Qualcomm y Broadcom, la compañía debería idealmente poder mantener el sólido crecimiento que ha registrado en el último año. Esto es precisamente lo que destacó la administración en la conferencia de ganancias de enero de la empresa:

Sustentados por nuestro liderazgo tecnológico y una base de clientes más amplia, ahora pronosticamos que el crecimiento de los ingresos provenientes de los aceleradores de IA alcanzará una CAGR de alrededor del 45% para el periodo de cinco años a partir de la base ya elevada de 2024. Esperamos que el acelerador de IA sea el impulsor más fuerte de nuestro crecimiento de plataforma HPC y el mayor contribuyente en términos de nuestro crecimiento de ingresos general en los próximos años.

La historia continúa

Además, TSMC está anticipando que sus ingresos totales aumenten a una tasa anual de alrededor del 20% durante los próximos cinco años. Esto podría llevar la línea superior de TSMC a casi $225 mil millones después de cinco años a partir de la cifra del año pasado de poco más de $90 mil millones. TSMC tiene un múltiplo de ventas promedio de cinco años de 9, y un múltiplo similar después de cinco años podría llevar su capitalización de mercado a poco más de $2 billones.

El escenario anterior indica que las acciones de TSMC son capaces de más que duplicarse en los próximos cinco años. Sin embargo, podría ser capaz de ofrecer más al alza que eso si el mercado decide recompensarlo con una valuación más alta. Cabe destacar que TSMC actualmente cotiza a 11 veces las ventas. Por lo tanto, el múltiplo de ventas que estamos asumiendo después de cinco años significa que cotizará con un descuento en ese momento.

Pero no sería sorprendente ver que cotice a una prima en ese momento también en comparación con su promedio de cinco años, especialmente considerando que su participación en el mercado de fundición ha estado mejorando. Específicamente, su participación en el mercado de fundición aumentó tres puntos porcentuales en el tercer trimestre de 2024, en comparación con el periodo del año anterior.

Puede ser capaz de fortalecer aún más su posición en este mercado. Samsung es la segunda fundición más grande del mundo, con una participación mucho menor del 12%. TSMC está buscando ampliar la brecha con Samsung, ya que la primera planea pasar a un nodo de fabricación más avanzado de 2 nanómetros (nm). Se espera que TSMC comience a producir chips de 2nm para clientes en la segunda mitad de 2025. Esto podría darle una ligera ventaja sobre Samsung, que podría comenzar la producción de 2nm en el cuarto trimestre del año.

Más importante aún, se ha informado que TSMC ha planeado mejoras para hacer que su tecnología de 2nm sea mejor para poder ofrecer un mayor rendimiento y eficiencia informática. Como tal, la posición de TSMC sobre el mercado mundial de semiconductores es probable que siga siendo sólida a largo plazo. Comprar esta acción en este momento parece ser una decisión bastante obvia, ya que su múltiplo de ganancias de 27 es menor que el múltiplo del índice Nasdaq-100 de 34 (utilizando el índice como un proxy para las acciones tecnológicas).

Harsh Chauhan no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Advanced Micro Devices, Apple, Nvidia, Qualcomm y Taiwan Semiconductor Manufacturing. The Motley Fool recomienda Broadcom. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Predicción: Esta magnífica acción de Chips de Inteligencia Artificial (IA) valdrá $2 billones en 5 años fue publicado originalmente por The Motley Fool