Este libro inspiró la prohibición australiana de redes sociales para niños menores de 16 años.

A estas alturas, probablemente hayas escuchado que Australia ha aprobado una prohibición absoluta de las redes sociales para menores de 16 años, pero ¿sabes qué inspiró la prohibición?

Bueno, fue un libro, un bestseller de 2024 escrito por un psicólogo social, para ser precisos.

Se llama La Generación Ansiosa del conocido autor Jonathan Haidt. En él, critica las redes sociales, por decirlo suavemente. Si has pasado algo de tiempo en YouTube y has navegado por vídeos sobre temas como psicología social, moralidad o emociones morales, es probable que ya hayas “conocido” a Haidt.

¿Qué tiene que ver esto con Australia, de todos los lugares?

Bueno, el catalizador surgió de un momento personal involucrando al Primer Ministro de Australia del Sur, Peter Malinauskas, según informa Reuters. Su esposa, después de leer el mencionado La Generación Ansiosa, le instó a actuar. Malinauskas recordó su insistencia en que leyera el libro y abordara el problema. El Primer Ministro admitió que no esperaba que la idea ganara impulso tan rápidamente.

La iniciativa de Malinauskas de limitar el acceso de los jóvenes a las redes sociales en Australia del Sur, un estado que representa solo el 7% de la población de Australia, se escaló en seis meses a una política nacional, subrayando la preocupación generalizada de la población. Una encuesta reciente mostró que el 77% de los australianos apoyaban la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años, un aumento significativo desde el 61% antes del anuncio oficial del gobierno.

Rodrigo Praino, profesor de política en la Universidad Flinders, señaló que el problema ganó impulso porque los líderes nacionales lo reconocieron como una preocupación mundial creciente, mejor abordada a través de una legislación unificada.

El movimiento ganó más impulso en mayo cuando Malinauskas anunció su plan estatal. Poco después, el Primer Ministro Anthony Albanese se comprometió a promulgar una legislación federal antes de fin de año, citando el creciente deseo de los padres de ver a los niños pasar menos tiempo en línea y más tiempo comprometidos en actividades físicas. Esta medida política se alineaba con tendencias en otras regiones, como Francia y Florida, donde se introdujeron restricciones similares basadas en la edad.

La prohibición nacional, presentada al parlamento en noviembre, difería de su contraparte a nivel estatal al eliminar la discreción de los padres. El gobierno de Albanese argumentó que este enfoque aliviaba a los padres de la carga de monitorear el cumplimiento.

La legislación enfrentó críticas de las compañías de redes sociales, que fueron consideradas totalmente responsables de la aplicación y enfrentaron fuertes multas por incumplimiento. TikTok expresó su preocupación de que la política apresurada pudiera llevar inadvertidamente a los jóvenes usuarios a espacios en línea más riesgosos, por ejemplo.

Las críticas también vinieron de sectores políticos. Los Verdes calificaron la ley de apresurada e injusta, mientras que otros se opusieron por temor a la intromisión del gobierno y a la vigilancia potencial. Personalmente, me encanta la idea, es solo que… la televisión no es una alternativa mucho mejor para los niños. Además, ¿qué va a hacer el gobierno con los niños que no usan redes sociales, sino que juegan 18 horas al día en sus teléfonos? Por último, ¿debería el gobierno hacer algo al respecto en primer lugar? Nuevamente, la palabra clave aquí es “intromisión”…

A pesar de estas preguntas controvertidas, la legislación se aprobó en el último día parlamentario del año, con la implementación programada para finales de 2025.

Robert French, ex juez del Tribunal Supremo, contribuyó a dar forma a la ley después de ser comisionado por Malinauskas para explorar la viabilidad de una restricción de edad a nivel estatal. French elogió el enfoque nacional final, que incorporó varias de sus recomendaciones, incluida la responsabilidad de las plataformas en la prevención de usuarios menores de edad. Describió la legislación resultante como un marco sensato para abordar un problema apremiante.

