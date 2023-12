Este juego de aplicación para iPad es perfecto para relajarse durante las vacaciones.

Si te estás relajando para la temporada de vacaciones y quieres algo divertido, escapista y caprichoso, entonces prueba Lost in Play. Esta aplicación funciona tanto en el iPhone como en el iPad, aunque para aprovechar al máximo los visuales y controles, prefiero mucho más la experiencia en una pantalla de iPad más grande.

He recomendado varios juegos minimalistas y dolorosamente simples durante los últimos meses, como I Love Hue, Teeny Tiny Town y Linko. Pero en esta época del año, cuando todos quieren relajarse pero los niveles de estrés siguen siendo altos, necesito un juego con una historia y animaciones mucho más envolventes e interesantes, y sé que no estoy solo. Me he estado divirtiendo mucho jugando Lost in Play en mi iPad, no es sorpresa que haya sido seleccionado como finalista en la categoría “Juego del Año para iPad” en los App Store Awards 2023.

El objetivo del juego es ayudar a un hermano y una hermana en una aventura para encontrar su camino a casa, resolviendo rompecabezas, escapando obstáculos y conociendo criaturas inusuales en el camino. Es gratis descargarlo y jugar, pero hay una compra adicional de $5.99/£5.99 para desbloquear el juego completo, incluyendo algunos obstáculos y niveles adicionales.

Diversión familiar

Creo que Lost in Play es uno de esos juegos que es atemporal desde un punto de vista visual e inmutable desde una perspectiva de audiencia.

Los desarrolladores lo describen como “un viaje a través de la imaginación de la infancia” y puedes esperar “explorar el bosque encantado de una bestia cornuda, comenzar una rebelión en un pueblo de duendes y ayudar a un equipo de ranas a liberar una espada de una piedra.” Espera una historia convincente, rompecabezas reflexivos y personajes y escenas coloridos. Pero eso no significa que todo sea fácil y ligero, todavía hay desafíos aquí para todos sin importar su edad y nivel de experiencia.

El hecho de que Lost in Play esté dirigido a todas las edades, sin embargo, con controles simples de apuntar y hacer clic, lo convierte en una opción divertida para jugar en casa con los niños o mientras todos viajan. También es la opción perfecta para aprovechar al máximo la hermosa pantalla del iPad. Entonces, si estás comprando un nuevo iPad para un ser querido este año, Lost in Play es uno de los primeros juegos que te recomendaría descargar en él.