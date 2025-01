Este ETF imparable de BlackRock aplastó al S&P 500 en los últimos 24 años, y podría hacerlo de nuevo en 2025.

BlackRock administra más de $11.5 billones en activos en nombre de sus clientes, lo que la convierte en la compañía de inversión más grande del mundo. Alrededor de $3.5 billones de eso se encuentran en fondos cotizados en bolsa (ETFs) operados por su subsidiaria iShares.

Los ETFs pueden contener cientos o incluso miles de acciones individuales. Pueden hacer un seguimiento del rendimiento de un índice específico como el S&P 500, o pueden proporcionar exposición a segmentos de nicho del mercado como la inteligencia artificial (IA).

Actualmente, iShares ofrece más de 1,400 ETFs para que los inversores elijan. Uno de ellos es el iShares Expanded Tech Sector ETF (NYSEMKT: IGM), que tiene una amplia cartera de 290 acciones tecnológicas. Se estableció en 2001 y ha proporcionado mejores rendimientos anuales (en promedio) que el S&P 500 desde entonces. Aquí está por qué podría superar al índice nuevamente en 2025.

El iShares Expanded Tech Sector ETF invierte en empresas de todo el espectro tecnológico, incluidas aquellas en los segmentos de hardware, software, internet y medios de comunicación. Resulta que muchas de esas empresas también se han convertido en líderes en IA, lo que les ayudó a crear cantidades significativas de valor en los últimos años.

Aunque su cartera incluye 290 acciones, las 10 principales posiciones del ETF representan el 55.2% de su valor total, y esa lista incluye algunos de los nombres más importantes en el espacio de IA:

Accion

Peso en la Cartera del iShares Expanded Tech Sector ETF

1. Nvidia

8.58%

2. Meta Platforms

8.53%

3. Apple

8.36%

4. Microsoft

8.21%

5. Broadcom

5.84%

6. Alphabet Clase A

4.83%

7. Alphabet Clase C

3.96%

8. Netflix

2.73%

9. Salesforce

2.32%

10. Oracle

1.88%

Fuente de Datos: iShares. Peso de la cartera a partir del 13 de enero de 2025.

Estas acciones generaron un rendimiento promedio del 65.5% durante 2024, superando con creces la ganancia del 23% en el S&P 500. De hecho, todas menos una superaron al S&P el año pasado:

Las acciones de Nvidia es probable que sean nuevamente de alto rendimiento en 2025 a medida que la empresa aumenta los envíos de sus nuevas unidades de procesamiento gráfico (GPU) Blackwell para centros de datos. Son potencialmente los chips más potentes del mundo para desarrollar modelos de IA, y la demanda supera con creces la oferta.

Meta también podría tener otro año sólido. Planea lanzar su modelo de lenguaje grande Llama 4 (LLM), que podría ser el más avanzado de la industria, y los inversores también deben esperar nuevas funciones de IA para sus plataformas de Facebook, Instagram y WhatsApp. Las acciones de Meta tienen un atractivo valor en este momento, por lo que hay mucho margen para el alza.

Continúa la Historia

Microsoft y Alphabet mejorarán aún más sus propios modelos de IA este año. Además, ambas empresas deberían seguir experimentando un fuerte crecimiento en sus segmentos de computación en la nube, donde ofrecen capacidad informática en centros de datos y acceso a LLM líderes en la industria a sus clientes comerciales. Eso podría ser una fuente de alza en sus respectivos precios de las acciones a lo largo del año.

Fuera de sus 10 principales posiciones, el ETF de iShares contiene otras acciones populares de IA como Advanced Micro Devices, Palantir Technologies, Micron Technology, CrowdStrike, y más.

El ETF de iShares Expanded Tech Sector ha generado un rendimiento anual compuesto del 11% desde que se estableció en 2001, superando cómodamente la ganancia anual promedio del 8.5% en el S&P 500 en el mismo período.

Sin embargo, gracias al ascenso de tecnologías como el software empresarial, la computación en la nube y la IA, el rendimiento anual compuesto del ETF se ha acelerado al 20.2% en los últimos 10 años. Eso aplasta las ganancias anualizadas del 13.7% del S&P en el mismo período, y la diferencia es impresionante cuando se ve en términos monetarios:

Saldo Inicial (2015 inclusive)

Rendimiento Anual Compuesto

Saldo Final (2024)

$100,000

20.2% (ETF de iShares)

$629,570

$100,000

13.7% (S&P 500)

$361,081

Cálculos por el autor.

Si bien es poco realista esperar que algún fondo crezca un 20% por año de manera perpetua, el auge de la IA todavía está en sus etapas iniciales. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, estima que las grandes empresas tecnológicas gastarán un total de $1 billón en la actualización de sus centros de datos en los próximos cuatro años para satisfacer la demanda de los desarrolladores de IA. Eso beneficiará a su compañía, pero el gasto también se extenderá a otros proveedores de hardware en el ETF de iShares como Broadcom, AMD y Micron.

Además, los analistas de PwC creen que la IA en general agregará $15.7 billones a la economía global para 2030. Gran parte de ese valor será creado por las empresas en el ETF.

Si algunas de las acciones que mejor desempeño tuvieron en 2024 como Nvidia, Meta y Broadcom continúan liderando al mercado en general este año, es muy probable que el ETF de iShares supere de manera convincente al S&P 500 una vez más.

Sin embargo, es importante que los inversores lo posean como parte de una cartera diversificada porque siempre existe el riesgo de que la IA no cumpla con las expectativas, lo que podría llevar a un período de bajo rendimiento para el ETF.

