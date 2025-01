Este clásico Toyota Corolla mejoró aún más con algo de creatividad en la impresión 3D.

Indicadores de Toyota Corolla impresos en 3D.

La invención de la impresión 3D ha hecho que muchos proyectos de coches sean más, eh, completos. Algunas piezas descontinuadas ahora pueden ser recreadas a partir de un dibujo de computadora, lo que puede introducir una oportunidad para la innovación y la mejora. Tal es el caso del dueño de un Toyota Corolla vintage que crea piezas en 3D de la manera en que la fábrica debería haberlo hecho, pero, ya saben, no lo hizo.

Ryan es el dueño de Fat Lip Collective, una impresora 3D con sede en Melbourne, Australia, que se especializa en componentes y accesorios de coches clásicos. Principalmente se enfoca en los modelos JDM de Mazda, Nissan y Toyota (por ejemplo, Corolla, RX-7, Silvia y Skyline), la tienda también ofrece piezas para el Holden Commodore. Sin embargo, es el nivel de detalle y planificación meticulosa que Ryan pone en cada pieza desarrollada en CAD lo que lo distingue. O tal vez solo lo hace un típico ingeniero mecánico.

Consideren su último video, por ejemplo. En el video explicativo de 26 minutos, Ryan se enfoca únicamente en su rima, razón y ritmo al crear un nuevo panel de interruptores para su Corolla KE25 de segunda generación. Para Ryan, nada se hace sin un propósito, incluso si ese propósito es fallar.

“Es bueno probar las cosas mientras avanzas antes de comprometerte con un diseño, y posiblemente pagar por una serie de fabricación solo para darte cuenta de tus errores cuando ya es demasiado tarde”, dice, como si tuviera experiencia. “Realmente para lo que es perfecta la impresión 3D. Fallar rápido y fallar a menudo.”

Sin embargo, llegar al arte creativo de fallar requiere mucho trabajo de preparación. Retrocedamos un poco. Todo lo que Ryan quería era un inserto de tablero “OEM plus”. A partir del minuto 2:25, dice que “quería que el panel de interruptores pareciera que podría haber sido un extra opcional en 1974”. Pero con inspiración de superautos no Toyota a la manera de los interruptores de tablero voluminosos en los Ferraris y DiTomasos de los años 70 y 80 porque “le gusta la vibra”. Otras actualizaciones incluyen luces indicadoras, texto legible para cada control y la inclusión de medidores de Omori JDM.

Una de las cosas que considera es asegurarse de que el ajuste de las partes en 3D cumpla con las especificaciones OE y no el espacio de tablero “cortado sin ceremonias” destinado a forzar una unidad principal de mercado de accesorios. El tablero de Toyota presenta acero y plástico, por lo que los materiales también entran en juego. Ryan tendrá que decidir si replicar eso o no. Si no, entonces tendrá que usar un plástico lo suficientemente resistente y repensar los soportes de montaje. Para los interruptores en sí, discute abiertamente fusibles, relés y, lo que es más importante, lo que quiere que controlen.

Y todo esto sucede antes del resumen mano a papel que parece una escena de Una Mente Maravillosa. Agrega una banda sonora de James Horner y tendrás el montaje del proceso de pensamiento de un genio (antes de volverse loco). Afortunadamente, Ryan se mantiene cuerdo.

Cuando se le pregunta por qué creó una pieza personalizada separada en lugar de optar por modificar directamente el tablero OEM, su razón es simple: lo limita. Alterar el tablero OE significa que si quisiera hacer más del híbrido impreso en 3D, tendría que conseguir más tableros OE, que Toyota no está produciendo para un Corolla de 50 años de antigüedad. Incluso con suministros suficientes, el repuesto híbrido podría ser difícil de reproducir. Lo más importante, quiere preservar la originalidad de las piezas no reemplazables.

“Si no tengo que hacerlo, trato de no hacerlo”, afirma.

Ryan no revela el producto final, pero muestra un prototipo de impresión en PLA cuando el reloj marca las 21:06. Ten en cuenta que, aunque procede a soldar tornillos y conectar las piezas, es solo una prueba hasta que lo perfeccione.

Si te gusta obsesionarte con los detalles, échale un vistazo al video completo de cómo se hizo el tablero a continuación, o a cualquiera de las otras piezas impresas en 3D y restauraciones de coches de Ryan.

¿Has visto algún otro proyecto interesante de piezas de coche impresas en 3D recientemente? Escríbenos a [email protected].