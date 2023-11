Este brazo de metal sólido soporta tu micrófono y mucho más [Reseña] ★★★☆☆

El brazo del micrófono Kuxiu X36 es una pieza de metal sólido para montar un micrófono en tu escritorio. Tiene un diseño limpio y sin logotipos que se mezcla con cualquier configuración.

A diferencia de otros brazos articulados, el Kuxiu X36 no está flotante y ajustable con un solo dedo, sino que es un soporte firme que mantendrá su posición. Está dividido en tres segmentos, no solo dos, por lo que sigue siendo altamente ajustable.

Después de algunos meses de pruebas, me sorprendió encontrar un uso mucho mejor para él que montar mi micrófono. Sigue leyendo para ver para qué es mejor.

Reseña del brazo del micrófono Kuxiu X36

Cuando me mudé de mi antiguo estudio y construí mi nuevo estudio, cambié del RØDE PSA1+ al Kuxiu X36 como mi brazo de micrófono. Estableceré comparaciones entre los dos ya que representan dos estilos populares, pero diferentes, de brazo articulado.

Entre la base y el soporte adicional, el Kuxiu X36 tiene cuatro juntas; el brazo está dividido en tres segmentos que tienen aproximadamente un pie de largo cada uno. La junta base es bastante rígida y solo se inclina 20° desde la vertical; las otras juntas articulan hasta 270°.

Puedes doblarlo cuando no se esté usando.

Es compatible con accesorios roscados de ⅜ de pulgada y ⅝ de pulgada, un estándar de la industria para micrófonos, trípodes, luces y otros equipos de audio/video montables.

Realmente me gusta el diseño limpio, pero desearía que tuviera una mejor gestión de cables incorporada. Viene con cinco amarres de cable de velcro que puedes sujetar en él; desearía que tuviera clips incorporados para enrutamiento de cables en un diseño más limpio.

Kuxiu dice que puede soportar un peso de 3,3 libras; el micrófono con el que lo probé pesa 1,6 libras. Se mantuvo estable en la posición compacta que se muestra arriba, pero cuando extendí el brazo a su posición más lejana, comenzó a caer.

Asegura a su escritorio con una abrazadera.

La abrazadera no puede cambiarse por otro tipo de montura.

Tiene una montura tipo abrazadera que se atornilla al borde de una mesa o escritorio. La abrazadera está acolchada con goma, por lo que no dejará marca. Tiene una forma de sacacorchos muy larga y seguramente se adaptará incluso a los escritorios más gruesos. Pero necesitas un borde sustancial, ya que entra varios centímetros de profundidad.

Si tu escritorio no tiene un lugar conveniente a lo largo de su borde para una abrazadera, una alternativa común es ajustar el brazo en el medio de la superficie a través de un agujero perforado. Otros micrófonos como el RØDE PSA1+ vienen con una base alternativa con la que puedes lograr esto; desafortunadamente, el Kuxiu X36 no lo hace.

Un brazo mucho más rígido, para bien o para mal

El Kuxiu X36 no tiene juntas mecánicas de resorte que son ligeras como una pluma para ajustar con un dedo, se mantiene en su lugar porque las juntas son muy rígidas. Eso no es estrictamente un inconveniente; algunos equipos que deseas o necesitas que se mantengan quietos.

Pero para ser claro, este no es un brazo que puedas ajustar libremente en medio de una transmisión en vivo. Es rígido.

Grabando The CultCast, a menudo muevo mi brazo del micrófono para que los oyentes no me escuchen beber agua. Nuestro anfitrión, Erfon, ajusta su brazo de micrófono varias veces a lo largo de un episodio para mantenerlo centrado mientras se mueve en su silla. El Kuxiu X36 no es bueno para tales ajustes sobre la marcha.

Mostrado sin que mi monitor esté en el camino para que puedas ver.

Debido a eso, volví al RØDE PSA1+ para mi micrófono, y ahora uso el Kuxiu X36 como montura de cámara. Quiero que mi cámara se mantenga exactamente en la misma posición semana tras semana, pero mi micrófono quiero moverlo fácilmente.

He estado muy feliz con este arreglo desde entonces. Sinceramente creo que Kuxiu debería comercializar esto como un brazo de uso más general para luces y cámaras, no solo para micrófonos. Después de todo, todos usan el mismo tipo de rosca estándar.

Ahora ha encontrado su hogar permanentemente configurado detrás de mi pantalla con el Moment Filmmaker Cage adjunto. Simplemente puedo colocar mi iPhone en el soporte MagSafe, seguro de que siempre estará en el mismo ángulo de cámara.

Precio

Kuxiu afirma que el precio completo es de $99.99, pero es fácil encontrarlo por menos. En el momento de escribir esto, está disponible en Amazon por $79.99 y en la tienda de la empresa por $75.99.

Está por encima de la basura de gama baja que inunda Amazon. Es comparable en precio y calidad a otras marcas principales como RØDE y Logitech G, aunque los supera en precio.

