Este bot de inteligencia artificial verificará por ti si el Bigfoot es real.

Las leyendas urbanas y las historias extravagantes a menudo envían a la gente a Snopes en busca de una realidad cheque. Ahora, el sitio de verificación de hechos tiene una herramienta AI llamada FactBot para ayudarte a ganar una apuesta sobre Bigfoot o confirmar una historia sobre tu celebridad favorita. Dirigido a abordar la desinformación, FactBot utiliza el archivo de Snopes y la inteligencia artificial generativa para responder preguntas sin tener que peinar artículos utilizando métodos de búsqueda más tradicionales.

Cuando haces una pregunta, FactBot revisa la colección de información de Snopes y escribe una respuesta conversacional. Snopes construyó Factbot usando el modelo de IA Sonnet 3.5 de Anthropic lanzado a principios de este año, trabajando con el Digital Transformation Hub (DxHub) de California Polytechnic, así como Amazon Web Services (AWS).

Por supuesto, los modelos de IA son famosos por ofrecer ocasionalmente respuestas absurdas o completamente incorrectas que alucinan. Snopes, atento a mantener su reputación (a veces cuestionada) como una fuente confiable de hechos, tuvo que abordar ese problema. Al mantenerse en las bases de datos de Snopes para sus respuestas, Factbot evita alucinaciones o respuestas obsoletas. Todas las respuestas incluyen enlaces a los artículos utilizados para componerlas. Y si no hay suficiente información para responder la pregunta, FactBot simplemente te dice que no tiene suficiente información para responder.

Diversión de Factbot

El sitio web ve a FactBot como una forma de acelerar la verificación de hechos no solo para su audiencia sino también internamente. El chatbot de IA se ha incorporado a la sala de redacción de Snopes para ayudar a detectar temas populares en función de lo que la gente está preguntando. De esa manera, pueden seguir temas populares que Factbot aún no puede responder.

“La vigilancia de las tendencias en internet y en las redes sociales continuará, pero el chatbot representa una mejora en el flujo de contacto actual de Snopes”, explicó el CEO de Snopes Chris Richmond. “En lugar de solo monitorear esas fuentes y un buzón de correos electrónicos de usuarios con ideas de historias, enlaces y preguntas, el personal también recibirá respuestas del chatbot sobre cuáles son los temas de conversación más frecuentes, ofreciendo un nuevo canal de ideas para historias.”

Snopes no es único en ver a los chatbots de IA como una herramienta para responder preguntas sobre hechos. The Washington Post creó Climate Answers para hacer algo similar, confiando en su periodismo climático para responder preguntas directamente sobre el tema. Estos son solo los primeros ejemplos y casi con certeza no serán los últimos. A medida que la tecnología AI continúa desarrollándose, herramientas como FactBot probablemente jugarán un papel cada vez más importante en tratar de hacer que internet sea una fuente confiable de información, o al menos en intentar frenar la interminable oleada de desinformación, bromas y mentiras descaradas.

