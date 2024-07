Este banco acaba de aumentar su rendimiento de CD a 1 año a más del 5%

Los operadores esperan que la Reserva Federal pueda empezar a recortar las tasas tan pronto como en septiembre, lo que enviaría los rendimientos de efectivo a la baja, pero todavía hay algunos lugares que ofrecen rendimientos superiores al 5% a aquellos dispuestos a depositar su dinero. En ese sentido, Marcus by Goldman Sachs recientemente aumentó el rendimiento porcentual anual de su certificado de depósito a 1 año al 5.15%, reflejando un aumento de 15 puntos básicos semana tras semana, según descubrió BTIG. Un punto básico equivale a una centésima parte de un porcentaje. El aumento en el rendimiento de Marcus lo coloca en un grupo exclusivo de instituciones financieras que continúan ofreciendo tasas en el rango del 5% en depósitos. Citizens Access y Capital One Financial ofrecen cada una un CD a 1 año que rinde un 5%, mientras que Sallie Mae ofrece un APY del 5.15%. Bread Financial está en la cima de la lista, con un APY del 5.25% en un CD a 1 año. Aunque los rendimientos son sólidos, es probable que no duren mucho tiempo. El ciclo de alza de tasas de la Fed, que comenzó en marzo de 2022, tuvo el efecto secundario positivo de aumentar los rendimientos en fondos del mercado de dinero, CDs, cuentas de ahorros de alto rendimiento y otros activos en efectivo. La fiesta empezará a desvanecerse a medida que las tasas disminuyan, y los inversores refugiados en estos instrumentos a corto plazo verán cómo sus rendimientos se desploman. “En general, seguimos esperando que las tasas de depósito de bancos en línea disminuyan”, dijo Vincent Caintic, analista de BTIG, en un informe del viernes. “Casi todos los bancos de nuestro grupo de cobertura esperan hojas de balance estables o decrecientes”. De hecho, LendingClub recientemente redujo su APY de CD a 1 año al 4.2%, reflejando un recorte de 95 puntos básicos, encontró Caintic. “El paso dado por LendingClub es una sorpresa, ya que generalmente han estado en la parte superior de las tablas de tasas de depósito, pero ahora se han colocado en el último lugar”, dijo. Los CDs y los fondos del mercado de dinero pueden ser un lugar seguro para que los inversores guarden algo de efectivo a corto plazo, especialmente porque los CDs permiten a los inversores disfrutar de los rendimientos más altos de hoy durante un período establecido. Sin embargo, hay compensaciones para los depositantes. Por ejemplo, los inversores pueden perder parte de los intereses si “rescatan” su CD antes del vencimiento, lo que hace que estos fondos sean menos líquidos en comparación con los fondos del mercado de dinero. También existe la posibilidad de que un banco renueve un CD que vence a una tasa más baja que la ofrecida originalmente. A largo plazo, los inversores que están fuertemente concentrados en efectivo corren el riesgo de perderse rendimientos atractivos en acciones o de no bloquear rendimientos más altos utilizando activos de renta fija a más largo plazo.