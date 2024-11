Este antiguo estadounidense ayuda a expatriados a mudarse. Aquí está lo que él desea que los ciudadanos de EE. UU. consideren antes de mudarse al extranjero.

“

Después de las recientes elecciones presidenciales en los Estados Unidos, se produce un aumento predecible de estadounidenses descontentos que juran que se mudarán a Canadá, llegando incluso a buscar en Google lo que se necesita para mudarse al norte o incluso contratar a un abogado de inmigración para dar los primeros pasos para asegurar una visa. Andrew Henderson les aconseja que reconsideren.

Henderson, conocido en línea como el Nomad Capitalist, dice que estos estadounidenses carecen de creatividad. Claro, como otro país que habla principalmente inglés y que limita con los Estados Unidos, Canadá parece un plan de respaldo cómodo, pero no tiene fronteras abiertas exactamente. Aunque muchos estadounidenses pueden pensar que las leyes y procedimientos de inmigración no les afectan, mudarse a Canadá no es tan simple como encontrar un apartamento en Craigslist y subirse al próximo avión o tren hacia el norte. Henderson les gustaría que las personas sinceramente interesadas en mudarse al extranjero consideren algunas otras opciones.

“¿Por qué ir de una sartén a otra?” Henderson le dice a Fortune. “¿Por qué vamos de un lugar a exactamente el mismo lugar, cuando hay 252 lugares diferentes entre los que podemos elegir?”

Henderson, que dirige un popular canal de YouTube y es una figura polémica en la comunidad de Nómadas Digitales, ha ayudado durante más de una década a clientes de alto patrimonio principalmente de Estados Unidos a obtener la ciudadanía dual o residencias en países de todo el mundo. Les asesora sobre leyes fiscales internacionales, viajes sin visa y más. Trabaja con su propia red de expertos en todo el mundo para proporcionar la información más actualizada sobre oportunidades de visa y pasaportes de oro, gran parte de la cual, según dice, no es fácilmente accesible en otros lugares.

Los estadounidenses, dice, a menudo acuden a él interesados en Australia, Canadá e Inglaterra—lugares familiares para los más adinerados de Estados Unidos, pero no los destinos favoritos de Henderson. Por un lado, los impuestos suelen ser más altos, mientras que los salarios son más bajos. Los costos de vivienda en Londres y Vancouver—los adinerados, acostumbrados a sus comodidades, probablemente no estén interesados en mudarse a ciudades más pequeñas y menos costosas—pueden superar los ya astronómicos de las ciudades más grandes de Estados Unidos. Y sin trabajo, un cónyuge que sea ciudadano o una suma considerable para invertir, los estadounidenses no pueden simplemente mudarse a estos países.

“Los estadounidenses tienen esta idea de que son algo así como únicos y especiales. Y, en realidad, es al revés”, dice. “El estadounidense de alguna manera piensa, ‘¿Por qué no quieren mi dinero estadounidense?’ Sí, no lo quieren. Hoy en día hay muchas personas con dinero”.

Las evaluaciones de países de Henderson se centran en gran medida en sus regímenes fiscales y el costo de vida—cuanto más bajo, mejor. Últimamente, por ejemplo, ha estado entusiasmado con Omán, el país del Medio Oriente en la base de la península arábiga. Sí, se renuncia a vivir en una democracia y la libertad de expresión está limitada, pero Henderson dice que tiene otras ventajas.

“No todos van a ir allí”, dice. Pero “para una familia que busca seguridad y más valores conservadores, pero muy abiertos de mente, un buen clima, buenos impuestos—ese es un lugar que podría estar en el radar por la mitad del precio de Dubái”.

Si Omán se siente un poco demasiado extranjero, una elección más práctica para muchos estadounidenses, dice, podría ser México. Es menos costoso que Canadá y suele ser más fácil de mudarse. (Los estadounidenses han estado acudiendo en masa a la Ciudad de México en los últimos años).

Henderson, quien renunció a su ciudadanía estadounidense en 2017, ha ayudado a clientes a mudarse a alrededor de 33 países y ha recopilado datos sobre unos 100. Cobra una tarifa inicial de planificación de $28,000; los clientes también pagarán todas las tarifas y realizarán las inversiones necesarias para obtener las visas o la ciudadanía en un nuevo país. Eso puede costar cientos de miles o incluso millones de dólares, dependiendo del país.

Para la mayoría de sus clientes, mudarse a un lugar nuevo y renunciar a su ciudadanía estadounidense no es el objetivo; en su lugar, en la mayoría de los casos, les ayuda principalmente con visas de residencia e inversión. Y la mayoría de las personas que juran que se mudarán lejos de Estados Unidos debido a la política—ya sea la elección de Joe Biden o de Donald Trump—no lo hacen. Se necesita más que un nuevo presidente para desarraigar toda nuestra vida.

En la mayoría de los casos, los clientes de Henderson son empresarios autohechos que buscan un Plan B o una mejor facilidad de movimiento. Obtener un pasaporte en un país que forma parte de la Unión Europea, por ejemplo, significa viajar sin visa a cualquier otro estado miembro.

Pero en lugar de ceñirse a entidades conocidas como Francia o Suiza, Henderson anima a las personas que se están cansando de Estados Unidos y que están comprometidas con la vida de expatriado a pensar fuera de la caja. ¿Dónde sería realmente diferente la vida?

“Creo que la idea de que cada país va a funcionar como Estados Unidos es realmente estúpida”, dice. “El problema fundamental es que la gente está mirando en los lugares equivocados para mudarse porque de alguna manera no quieren cambiar”.

Contratar a una firma o a un abogado de inmigración para investigar diferentes opciones puede ayudar; las tarifas varían ampliamente. Henderson sugiere que aquellos interesados en vivir en el extranjero elijan algunos lugares y se comprometan a vivir entre ellos durante un año, al menos inicialmente. Prueben las aguas, tengan una aventura.

“Desde mi punto de vista, hay una solución geográfica para cada problema”, dice. “Creo que estamos vendiendo a la gente una vida mejor”.

