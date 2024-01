Este año, Ucrania iniciará la construcción de plantas nucleares diseñadas por americanos.

Ucrania comenzará la construcción de nueve bloques para centrales nucleares utilizando la tecnología estadounidense AR1000 este año, dijo el ministro de Energía de Ucrania, Herman Halushchenko, durante una entrevista televisiva el 21 de enero.

Este año, el ministerio también tiene como objetivo aumentar la capacidad de generación de electricidad.

“Las prioridades del Ministerio para este año incluyen centrarse en los esfuerzos de descentralización y mejorar las capacidades en la generación de electricidad distribuida, principalmente mediante la instalación de turbinas de gas”, dijo el ministro.

“También seguiremos reparando y reemplazando transformadores de alto voltaje en subestaciones, al mismo tiempo que nos esforzamos por mejorar los sistemas de protección”.

