Estas Podrían Ser las Mejores Acciones de Inteligencia Artificial (IA) con Rendimiento Hasta el 2030.

¿Recuerdas cuándo escuchaste por primera vez sobre esta extraña cosa llamada “la nube”? Probablemente fue en algún momento de la década de 2010. Muchos dijeron que sería una gran ventaja para las empresas tecnológicas, y tenían razón.

El gasto en uso de la nube pública aumentó de $31 mil millones en 2015 a casi $200 mil millones en 2023. Microsoft’s Intelligent Cloud y Amazon’s (NASDAQ: AMZN) Amazon Web Services (AWS) proporcionan flujos de ingresos increíbles con tasas de ejecución anual de más de $100 mil millones cada uno. Esta tecnología ha sido la pieza clave que impulsó los rendimientos totales de más del 900% desde 2015 para ambas acciones.

La inteligencia artificial (IA) se perfila como la próxima gran cosa. Algunos dicen que será tan transformadora como Internet. El Fondo Monetario Internacional dice que cambiará casi el 40% de los empleos en todo el mundo, y los datos compilados por Statista muestran que el mercado de la IA se sextuplicará de $300 mil millones este año a más de $1.8 billones para 2030.

Un gráfico de barras que muestra estimaciones de aumento del gasto en IA.

Aquí hay cuatro empresas que se aprovechan del crecimiento de la IA con el potencial de hacer muy felices a los inversores en los próximos seis años.

Palantir

Palantir (NYSE: PLTR) es una acción popular, y gran parte del entusiasmo es merecido. Gestionar, analizar y utilizar datos para optimizar la toma de decisiones son el núcleo de su negocio. Y sus plataformas para el sector privado y los gobiernos usan la IA para hacerlo.

El nuevo producto de Palantir, la Plataforma de Inteligencia Artificial (PIA), también está diseñado para el sector de defensa y el privado, donde se despliega en la red del cliente y aprovecha grandes modelos de lenguaje (LLMs). ¿Qué significa exactamente esto? Aquí hay un ejemplo de Palantir.

Supongamos que eres un operador militar a cargo de fuerzas en el campo, y llega información que dice que el enemigo está acumulando equipo cerca. El operador puede visualizar el campo y hacer preguntas como “¿Qué unidades enemigas están cerca?” y “¿Cuáles son las formaciones enemigas probables?” Luego, puede dirigir drones o satélites para capturar imágenes. El uso de esta tecnología ayuda al operador con decisiones de planificación y operativas.

Por tradición, Palantir ha tenido un buen desempeño con ingresos de defensa. Esta es una fuente de ingresos estupenda porque los gobiernos tienen bolsillos profundos. Sin embargo, el sector privado también ofrece un mercado masivo.

Los ingresos comerciales de la empresa crecieron un 32% interanual (IA) en el cuarto trimestre de 2023 a $284 millones (una aceleración desde el crecimiento YOY del 23% en el tercer trimestre), y los ingresos gubernamentales aumentaron un 11% a $324 millones. Además, Palantir fue rentable según los principios contables generalmente aceptados (GAAP) durante el quinto trimestre consecutivo, un logro impresionante para una empresa de tecnología de alto crecimiento.

La acción cotiza a 25 veces las ventas, lo cual no es barato, pero esto disminuye a 20 en base a estimaciones de ventas. Existe un riesgo a corto plazo debido a la valoración, así que considere comprar con el tiempo. A largo plazo, las credenciales de IA de Palantir son excelentes.

UiPath

Aquí hay una frase para agregar a tu vocabulario: automatización robótica de procesos (RPA). Esta técnica automatiza tareas tediosas y sin valor añadido.

Por ejemplo, un corredor de hipotecas puede pasar horas revisando correos electrónicos, descargando archivos adjuntos y introduciendo manualmente datos en las aplicaciones. Con RPA, esto se puede automatizar, liberando al corredor para concentrarse en tareas de nivel superior como comunicarse con los suscriptores y llegar a los clientes. Este es un ejemplo de lo que UiPath (NYSE: PATH) puede hacer para sus clientes.

Hablando de clientes, UiPath tiene más de 10,800 de ellos, y proporcionan $1.4 mil millones en ingresos recurrentes anuales (ARR). Las ventas llegaron a $326 millones en el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024 de UiPath (los tres meses que terminaron el 31 de octubre de 2023) con un crecimiento del 24%, lo cual es impresionante considerando las condiciones económicas desafiantes en 2023. UiPath también tiene un balance fuerte con $1.8 mil millones en efectivo e inversiones y sin deuda a largo plazo.

UiPath tiene una competencia dura en una industria fragmentada, que puede ser el mayor riesgo para los inversores. La empresa tampoco es rentable según GAAP, aunque es positiva en flujo de caja. La acción cotiza a 11 veces las ventas, lo cual es razonable para la industria.

La RPA tiene el potencial de ahorrar a las empresas grandes cantidades de dinero automatizando tareas de bajo nivel, y UiPath podría beneficiarse significativamente a largo plazo de esta tendencia.

Tecnologías Evolv

Antes de que me sumerja en esta empresa, ten en cuenta que esta acción tiene un valor de mercado de menos de $1 mil millones, lo que la hace más especulativa que otras. Gestionar el riesgo es crucial, por lo que las acciones especulativas solo deben ocupar una porción establecida de tu cartera, en función de tu edad, es decir, cuánto tiempo tienes para recuperar las pérdidas y tu tolerancia al riesgo. Con esa comprensión, Evolv Technologies (NASDAQ: EVLV) vende una tecnología fascinante que podría salvarte la vida (y tal vez hacer que los inversores ganen mucho dinero).

Actualmente, al entrar a un estadio u otro lugar, la gente espera en fila para pasar por un detector de metales uno a la vez, vaciar sus bolsillos y, a menudo, recibir una segunda revisión con una varita. Es ineficiente, y a menudo se pasan por alto elementos.

La tecnología de Evolv es diferente. Varias personas pueden pasar por las máquinas impulsadas por IA, y los detectores observan varias características, como formas, para identificar armas o cuchillos, en lugar de emitir alertas para todo lo metálico, como las llaves del automóvil. Las alertas muestran al personal de seguridad dónde se detecta el objeto, y ellos se encargan.

Las escuelas, hospitales y estadios son los clientes potenciales para Evolv. Varios equipos deportivos importantes, distritos escolares y campus médicos ya la usan. El ARR final en el tercer trimestre de 2023 fue de $66 millones con un crecimiento interanual del 129% y las suscripciones aumentaron un 137% a poco más de 4,000. Con un valor de mercado de $676 millones, Evolv cotiza a un razonable 10 veces el ARR y tiene mucho potencial.

Amazon

Dije que en este artículo hay al menos una empresa de la que probablemente nunca hayas oído hablar, pero probablemente no es ésta. Amazon es conocida por su marketplace en línea, pero también se beneficiará enormemente de la IA, ya que AWS es el principal proveedor de servicios en nube del mundo.

El software de IA requiere toneladas de datos, y gran parte de esto se procesará en la nube. Amazon también ofrece otras soluciones de IA como modelos fundamentales, que permiten a los usuarios adaptar el software de IA a sus necesidades.

Amazon acaba de publicar sus ganancias del cuarto trimestre de 2023, y fueron espectaculares. Los ingresos totales aumentaron un 14% a $170 mil millones, junto con aumentos significativos en el flujo de efectivo y los ingresos operativos. Como se muestra a continuación, la acción subió pero aún cotiza por debajo de su promedio quinquenal, basado en las ventas y el flujo de efectivo.

Gráfico de la relación precio / ventas de AMZN

La IA dará a Amazon un impulso que seguramente complacerá a los inversores durante años.

