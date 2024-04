Estas acciones se espera que tengan los mayores movimientos en ganancias esta semana.

Como periodista con experiencia, a medida que avanza la ajetreada temporada del primer trimestre, varias acciones que aún deben informar podrían estar propensas a grandes oscilaciones. Los resultados del primer trimestre han impulsado las acciones esta semana, ya que más del 77% de las empresas en el S & P 500 han superado las expectativas de los analistas, según FactSet. El crecimiento de las ganancias del S & P 500 en comparación con el año anterior para el primer trimestre está rondando el 5,6%, según los datos del viernes de LSEG. Esta semana, casi un tercio de las empresas en el S & P 500 y el 20% del Dow Jones Industrial Average informarán resultados. Los nombres en la lista van desde jugadores de IA de renombre como Super Micro Computer y Amazon hasta gigantes del cuidado de la salud como Moderna. CNBC Pro realizó una selección de los nombres con opciones que vencen el viernes y que podrían experimentar movimientos significativos después de los resultados, ya sea al alza o a la baja, según las expectativas de los inversores en el mercado de opciones. Tomamos el 85% de la prima total de una straddle en el dinero y usamos eso para calcular el movimiento de precios basado en eso. Aquí están los nombres que cumplen con los criterios: Peloton tiene el mayor esperado movimiento implícito después de los resultados del 21%, según FactSet. La acción, que ganó aproximadamente un 3% el lunes, ha caído más del 46% este año ya que ha tenido dificultades para retener a los suscriptores de aplicaciones. A principios de este año, la marca de fitness en el hogar eliminó silenciosamente su nivel de membresía gratuito ilimitado para su aplicación menos de un año después de su lanzamiento, después de descubrir que no logró convertir a suficientes usuarios en suscriptores pagos. Antes de los resultados de Peloton que se publicarán el jueves, el analista de Bank of America Curtis Nagle reiteró su calificación de bajo rendimiento y un precio objetivo de $3.25, lo que sugiere que las acciones podrían subir solo un 1.3%. “A pesar de las nuevas iniciativas como el lanzamiento de la asociación con TikTok en enero, seguimos siendo cautelosos sobre el crecimiento de suscriptores que aún no despega”, escribió Nagle en una nota del lunes. “En nuestra opinión, se requeriría un retorno al crecimiento sostenido de usuarios (junto con la eficiencia de costos y la eliminación de vencimientos de deuda) para lograr una mejora significativa en el sentimiento de los inversores y en el precio de las acciones.” Los fabricantes de chips Super Micro Computer y Advanced Micro Devices también podrían experimentar importantes movimientos esta semana, ya que podrían subir o bajar hasta un 12.6% y un 7.4%, respectivamente. Ambas acciones han caído más del 11% este año, perdiendo impulso a medida que el repunte en los fabricantes de chips se calmó en las últimas semanas. JPMorgan mantuvo su posición alcista en Super Micro de cara a los resultados de la empresa el martes, reiterando su calificación de sobreponderación y un precio objetivo de $1,150, lo que implica un potencial de alza de más del 34%. A pesar de la caída de la acción en este trimestre, la firma dijo que sus expectativas a largo plazo para los ingresos de Super Micro y la cuota de mercado, como parte del mercado general de servidores de IA, siguen siendo las mismas. “Super Micro está posicionado con un sólido portafolio de productos, que incluye soluciones de rack completo y sistemas enfriados por líquido, y un enfoque único en el desarrollo de productos que permite actualizaciones rápidas de productos en medio de la fuerte demanda de cómputo impulsada por la IA”, dijo el analista de JPMorgan Samik Chatterjee. La plataforma de intercambio de imágenes Pinterest también podría experimentar un aumento o una disminución de aproximadamente el 11.2%, respectivamente, según FactSet. Según Goldman Sachs, Pinterest podría ver un mayor ingreso en el primer trimestre en parte debido a un entorno de publicidad digital más fuerte. Sin embargo, la empresa dijo que los ingresos podrían tener dificultades en la segunda mitad de este año, aunque sigue manteniendo su calificación de compra.