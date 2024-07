Estas acciones de software ofrecen sólidos estados financieros y un crecimiento sólido

A medida que la fiebre por la inteligencia artificial evoluciona, impulsando el crecimiento de empresas de chips como Broadcom y Nvidia, los inversores también deberían considerar empresas de software que muestran fundamentos sólidos a pesar de las altas tasas de interés. Canaccord Genuity realizó un análisis de aproximadamente 147 empresas de software y solo cuatro tenían un crecimiento de ingresos del 25% o más proyectado para los próximos 12 meses y márgenes de flujo de caja libre incrementales de al menos el 50% durante los últimos 12 meses. Aquí están algunas de las selecciones de Canaccord que representan lo mejor de ambos mundos: GitLab fue uno de los cuatro nombres principales en la lista. La empresa tuvo un margen incremental de flujo de caja libre en los últimos 12 meses de aproximadamente el 93% y un crecimiento proyectado del 25% para los próximos 12 meses. Aunque la acción ha caído casi un 16% este año, Canaccord ve un crecimiento futuro. Citando la capacidad de GitLab para continuar generando crecimiento de ingresos, el banco de inversión espera que se materialice un apalancamiento operativo a medida que la empresa “se expanda en un mercado de implementación de software grande”. Canaccord tiene un precio objetivo de $65 para GitLab, lo que implica un alza de alrededor del 22% desde el cierre del lunes. Llamada una de las empresas de alta calidad en el análisis de Canaccord, Monday.com tuvo un margen incremental de flujo de caja libre del 91% y un crecimiento proyectado de ingresos del 28%. Canaccord citó los altos márgenes brutos no GAAP, el crecimiento duradero y el apalancamiento saludable del flujo de caja libre durante los últimos 12 meses como impulsores del flujo de caja libre “mejor de su clase” de Monday. La acción cotiza hoy a un múltiplo de 9.3 veces el valor empresarial de 2025 con respecto a los ingresos y 38 veces el valor empresarial del flujo de caja libre, dijo Canaccord, y ha aumentado un 30% en 2024. Aunque Canaccord no considera que Monday.com esté barato, la empresa espera que el crecimiento continúe debido al “momento alcista” y los planes de precios recientemente anunciados que aún no han tenido un efecto en el crecimiento. En otro lugar en Wall Street, Barclays también es optimista sobre Monday.com, recientemente iniciando la cobertura con una calificación de sobreponderación. El precio objetivo de Barclays de $275 implica un alza de alrededor del 11% desde el último cierre. SentinelOne también apareció en la parte superior del análisis de Canaccord, con un margen incremental de flujo de caja libre en los últimos 12 meses de aproximadamente el 89% y un crecimiento proyectado de ingresos de aproximadamente el 28%. Canaccord cree que SentinelOne es un “ganador secular a largo plazo” porque la empresa se ha posicionado como una plataforma de seguridad basada en datos. Canaccord tiene una calificación de compra en la acción y un precio objetivo de $23, lo que implica un alza de alrededor del 13%. La acción ha caído alrededor del 26% en 2024.