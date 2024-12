Estas acciones de crecimiento tienen un atractivo valor a medida que se acerca el 2025

Acciones como Oracle y Micron Technology se encuentran entre varias oportunidades de crecimiento que quedan en un mercado que recientemente se disparó a máximos históricos. El S&P 500 ha alcanzado nuevos máximos rumbo al 2025, dejando el índice del mercado amplio caro según algunas firmas de Wall Street. Por ejemplo, Wells Fargo recientemente dijo que el S&P 500 está operando a un precio-beneficio históricamente caro de 22.3, e incluso el mes pasado Bank of America dijo que el índice está “estadísticamente caro en casi cada métrica”. Sin embargo, aún quedan acciones con precios razonables en el mercado. Utilizando FactSet, encontramos varias compañías que se consideran ofrecen “crecimiento a un precio razonable” (GARP). Estas acciones tienen sólidas perspectivas de crecimiento y están operando a una valuación atractiva en relación con su grupo de pares, ofreciendo una lente alternativa a través de la cual buscar oportunidades de compra, más allá de simples pantallas de crecimiento y valor. Las acciones a continuación se pronostica que tengan un crecimiento en las ganancias por acción (EPS) y en las ventas de más del 10% durante los próximos 12 meses, y están operando con un descuento en comparación con su sector del S&P. Varios fabricantes de semiconductores, incluyendo Micron Technology, Advanced Micro Devices y Broadcom, se pronostica que verán niveles de crecimiento fuertes el próximo año, según la pantalla. Las acciones de AMD han sido golpeadas este año, perdiendo un 7.6% solo este mes y cayendo aproximadamente un 14% en lo que va del año. El precio de las acciones fue rebajado por Bank of America el 9 de diciembre a neutral desde comprar por preocupaciones sobre posibles pérdidas de cuota de mercado impulsadas por la preferencia de los hiperescala por Nvidia y otros fabricantes de semiconductores. Pero los analistas encuestados por FactSet esperan una recuperación, viendo un crecimiento del EPS y de las ventas de aproximadamente el 50% y el 26% durante el próximo año, respectivamente. Broadcom ha estado recientemente en una racha positiva, pero aún ofrece una valuación razonable. La compañía vio su capitalización de mercado superar el billón de dólares por primera vez el viernes después de reportar sólidos resultados del cuarto trimestre reflejando un rápido crecimiento de ingresos debido a la demanda de inteligencia artificial. Los analistas de Goldman Sachs aumentaron su precio objetivo en Broadcom el lunes, diciendo que tienen una “mayor convicción” sobre las perspectivas de crecimiento futuro de ingresos y ganancias de la compañía y continúan considerándola “uno de los principales facilitadores” de la inteligencia artificial generativa. El rendimiento de Broadcom YTD ha sido montañoso este año. El sentimiento de los inversionistas también sigue siendo positivo hacia Micron. La acción, que ha subido casi un 27% este año, subió un 5.6% el lunes antes de sus resultados trimestrales que se esperan más tarde esta semana. Según FactSet, Micron tiene el mayor crecimiento esperado del EPS durante los próximos 12 meses, con casi un 598%. Teradyne, otro jugador del sector de semiconductores, también apareció en la pantalla. El analista de JPMorgan Samik Chatterjee mejoró la calificación de la acción a sobreponderar desde neutral el martes y aumentó su precio objetivo en $13 a $158, lo que sugiere un potencial al alza del 22%. Sus acciones han subido aproximadamente un 19% este año. “Se anticipa que este crecimiento sea impulsado por una recuperación en las unidades de smartphones, un mayor adoptación de nodos de vanguardia, y una rápida expansión en el mercado de ASIC VIP … En el contexto de acciones operando a un múltiplo relativamente bajo en comparación con los promedios históricos, vemos un considerable margen para apreciación”, escribió Chatterjee. Otros stocks de “GARP” incluyen al fabricante de software Adobe, al dueño de Taco Bell Yum! Brands y a la empresa de nube Oracle. Adobe vio la semana pasada su mayor caída de acciones en más de dos años después de que su última guía de ingresos no alcanzara las estimaciones de los analistas.