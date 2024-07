Estas 3 áreas ignoradas del mercado bursátil tienen un potencial alcista de ‘resorte comprimido’, dice JPMorgan.

iStock; Rebecca Zisser/BI

Existe un potencial al alza no realizado en tres áreas subcompradas del mercado de valores, según JPMorgan Asset Management.

Incluyen los sectores de semiconductores, ferrocarril y paquetería, y mejoras para el hogar, según la firma.

Estos podrían ser excelentes añadidos a la cartera ya que el crecimiento de las ganancias en las acciones de inteligencia artificial comienza a disminuir, dijeron los estrategas.

Los inversores siguen dominados por la fiebre de la inteligencia artificial generativa, pero hay áreas del mercado subestimadas que podrían ofrecer ganancias como “resortes comprimidos”, según JPMorgan Asset Management.

Mientras que las Siete Magníficas acciones – que incluyen gigantes tecnológicos como Nvidia, Meta y Microsoft – vieron un crecimiento de las ganancias por acción anualizado del 50% en el primer trimestre, el resto del S&P 500 está listo para ponerse al día.

Para el cuarto trimestre de 2024, JPMorgan espera que la expansión de las ganancias para las otras 493 acciones del S&P 500 se iguale a la de las Magníficas 7, una dinámica que se muestra en el siguiente gráfico.

Se espera un aumento del crecimiento de las ganancias en el S&P 500, a excepción de las acciones de las Siete Magníficas.JPMorgan Asset Management

“Tomando una vista a largo plazo, los significativos gastos fiscales, particularmente en infraestructura (como la Ley de Reducción de la Inflación y la Ley de CHIPS y Ciencia), junto con el creciente entusiasmo en torno a la inteligencia artificial generativa, deberían proporcionar un marco favorable para un crecimiento secular más fuerte en el futuro”, dijeron los estrategas. “Los mercados parecen no haber valorado completamente este pronóstico, reflejado en la naturaleza estrecha (y estrechándose) del repunte del mercado de valores”.

Los inversores que buscan un potencial al alza no realizado estarían bien servidos buscando acciones no Mag 7 con valuaciones “deprimidas” que aún no estén reflejando la recuperación del crecimiento de las ganancias.

“Estos nombres podrían funcionar como ‘resortes comprimidos'”, añadió la nota, destacando tres industrias en particular:

Semiconductores. JPMorgan dice que hay muchas oportunidades en semiconductores fuera del comercio de IA.

“Áreas deprimidas como la electrónica personal, las comunicaciones y la empresa, pueden recuperarse pronto a medida que la demanda se reaviva después de niveles bajos dejados atrás por el ‘sobre pedido’ de la pandemia”, escribió la firma.

Ferrocarril y paquetería. Estas acciones están destinadas a ver un potencial al alza debido a la “resiliencia inesperada” de la economía de EE.UU. y la creciente necesidad de transportar materiales. Se espera que la automatización en la industria aumente la eficiencia, lo que podría impulsar el potencial al alza.

Mejoras para el hogar. Los estadounidenses han frenado sus renovaciones de viviendas, frenados por las altas tasas de interés y el hecho de que muchos ya renovaron sus hogares durante la pandemia. Pero esa tendencia probablemente se revierta en el futuro, dijeron los estrategas.

“Con el aumento de la edad promedio de las viviendas en EE.UU., la probabilidad de un gasto significativo en mantenimiento está aumentando. Además, los retrasos relacionados con la mano de obra en proyectos antiguos se están resolviendo, ya que la inmigración ha ayudado a solucionar la escasez de mano de obra”, dijeron.

Las sugerencias de JPMorgan son indicativas del cambio de Wall Street hacia la recomendación de diversificación, en lugar de seguir persiguiendo ganancias de las Magníficas 7. Este ha sido el caso a medida que la incertidumbre gira en torno a las elecciones y los recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal en el próximo año. Algunas inversiones defensivas, como las acciones de energía y servicios públicos, han visto ganancias desproporcionadas en el último año, con rendimientos superando incluso a las mejores selecciones de IA como Nvidia.

