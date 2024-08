Estas 10 acciones suelen subir cuando caen las acciones de Nvidia.

Varios valores del S&P 500 suelen subir cuando las acciones de Nvidia caen, según un análisis de CNBC Pro. Los valores cotizados en Estados Unidos son la empresa de servicios públicos de energía Xcel Energy, los fabricantes de bebidas Coca-Cola y Keurig Dr Pepper, el productor de alimentos General Mills, las compañías de atención médica Solventum, Cencora, Becton, Dickinson and Co, y AbbVie, y los contratistas de defensa Lockheed Martin y Northrop Grumman. CNBC Pro realizó un filtro de valores en el S&P 500 que estaban inversamente correlacionados con Nvidia durante julio, mes en el que las acciones del fabricante de chips cayeron un 11.6%. En contraste, las acciones identificadas por CNBC colectivamente registraron un rendimiento del 9% en el mismo mes. Una combinación de decepcionantes ganancias tecnológicas y recortes de tasas de interés inminentes ha debilitado parte del sentimiento alcista hacia las acciones tecnológicas y de semiconductores. En cambio, los inversores han estado rotando recientemente hacia nombres de pequeña capitalización, lo que envió al índice Russell 2000 un 10.9% más alto en julio. En comparación, el S&P 500 registró una ganancia del 1.1%, mientras que el Nasdaq Composite, de tecnología pesada, disminuyó un 0.8%. En las tablas a continuación, un valor de -1 en la columna de correlación significaría que a medida que las acciones de Nvidia se mueven, ya sea hacia arriba o hacia abajo, el precio de las acciones de las compañías enumeradas a continuación se mueve en sincronía en la dirección opuesta. Una correlación de 0 indicaría que no hay una relación estadística entre las acciones de Nvidia y el precio de las otras compañías. El análisis de CNBC Pro utilizó el coeficiente de correlación de Pearson, la forma más común de medir una correlación lineal entre dos variables, como los precios de las acciones. Los cálculos de CNBC solo miden la dirección y el tamaño de la acción de precios diaria. No se consideran rendimientos a largo plazo. Los rendimientos correlacionados tampoco indican causalidad o garantizan futuros rendimientos o patrones de acción de precios. La siguiente tabla destaca los 10 valores en el S&P 500 con la correlación inversa más fuerte con el precio de las acciones de Nvidia en la primera semana de agosto. El productor de alimentos General Mills fue la única acción que estuvo inversamente correlacionada con Nvidia semanal y mensualmente. La caída de Nvidia en las últimas semanas ha llevado a varios bancos de inversión a urgir a los inversores a comprar acciones. Morgan Stanley dijo que la venta de julio en Nvidia había ido demasiado lejos y volvió a colocar las acciones en la categoría de “mejores opciones” en el espacio de chips. Mientras tanto, Goldman Sachs continuó manteniendo a Nvidia en su “Lista de Convicción – Versión del Director” para el mes de agosto. — CNBC’s Arjun Kharpal, Lisa Kailai Han y John Melloy contribuyeron a este informe.