Estar de pie en una esquina en Winslow, Arizona: la ruta de una comunidad estadounidense hacia la revitalización

Jackson Browne era un cantautor en ascenso en 1972 cuando escribió una de las líneas más memorables en la historia de la música estadounidense.

“Bueno, estoy parado en una esquina en Winslow, Arizona / Y qué bonito paisaje,” escribió en el segundo verso de “Take It Easy.”

Casi todos los estadounidenses de cierta edad pueden recitar fácilmente el testimonio triunfante de un joven que sigue.

“Es una chica, Señor mío, en un Ford de plataforma / Reduciendo la velocidad para echar un vistazo a mí.”

Browne describió el origen de la canción en una entrevista con el sitio de música británico Uncut en 2013.

Winslow, Arizona fue inmortalizado en “Take It Easy,” el sencillo debut de Eagles en 1972. Escrito por Jackson Browne, describe memorablemente a una chica “en un Ford de plataforma reduciendo la velocidad para echar un vistazo” a un hombre “parado en una esquina en Winslow, Arizona.” (Standinonthecorner.org)

“Hice un viaje por carretera en este viejo Willys Jeep y fui a Utah y Arizona. En ese viaje, empecé a escribir ‘Take It Easy’,” dijo.

“Cuando volví, se lo tocó a Glenn Frey, y él me preguntó si Eagles podían grabarla cuando estuviera lista… Fue su primer sencillo, y lo que esos chicos hicieron con ella fue increíble.”

El himno atmosférico de country-rock completamente estadounidense, completo con un banjo de fondo de rápidos acordes, convirtió a Eagles en grandes estrellas.

Winslow a principios de los años 70 era una pequeña ciudad de alrededor de 8,500 personas muy activa por su ubicación en la legendaria Ruta 66.

Para fines de esa década, Eagles habían alcanzado el panteón de los mejores actos de la historia de la música. Pero la pequeña ciudad que les dio sus primeras alas al éxito fue efectivamente borrada del mapa.

Se muestra una imagen del fallecido Glenn Frey en una pantalla de video mientras los artistas grabadores, de izquierda a derecha, Bernie Leadon, Timothy B. Schmit, Don Henley (en plataforma de tambor), Jackson Browne, Joe Walsh y Steuart Smith actúan en el escenario durante los Premios Grammy 58 en el Centro Staples el 15 de febrero de 2016 en Los Ángeles, California. (Kevin Winter/WireImage)

La carretera interestatal 40 se inauguró en 1979, alimentando el tráfico de alta velocidad al norte de la ciudad.

“La autopista nos evitó y básicamente el centro de Winslow murió,” dijo Stephanie Lugo, miembro de la junta de Standing on the Corner Foundation, en una entrevista con Fox News Digital.

“La autopista nos evitó y básicamente el centro de Winslow murió.”

El mismo destino llegó a cientos de comunidades a lo largo de las 2,500 millas de la Ruta 66 que conectaba Chicago con Los Ángeles.

Winslow tenía algo que pocos otros tenían. Tenía una inmortalidad en la cultura popular, en la imagen de un joven que llamaba la atención de una joven en un camión.

El Parque Standin’ on the Corner, que cuenta con una estatua de tamaño natural de un hombre con una guitarra entre sus pies y, presumiblemente, “siete mujeres en mi mente”, abrió en 1999.

Winslow, Arizona al atardecer. La comunidad de la Ruta 66 casi se convirtió en un pueblo fantasma cuando se inauguró la carretera interestatal 40 y evitaba la ciudad. (Standing on the Corner Foundation)

Winslow podría haberse convertido en otro pueblo fantasma del desierto.

En cambio, es un destino para fanáticos del rock y buscadores de selfies de todo el mundo.

Winslow agregó una segunda estatua en 2016 de Frey, poco después de que falleciera el cantante.

Lugo dijo que 300 personas o más se detienen para fotos en cualquier día.

“En días feriados y fines de semana, la multitud es constante,” dijo, “especialmente en el verano cuando los niños están fuera de la escuela.”

El parque, agregó, “definitivamente ayudó a reconstruir nuestro centro de la ciudad. Tenemos varios restaurantes nuevos y tiendas nuevas. El centro de la ciudad volvió a la vida.”

Browne ciertamente no tenía idea de que su canción sería escuchada, y mucho menos ayudaría a recapturar la gloria de un pequeño pueblo del desierto.

Standin’ on the Corner Park es una atracción turística en Winslow, Arizona. La comunidad se hizo famosa por ser mencionada en “Take It Easy,” la primera canción exitosa de Eagles en 1972, escrita por Jackson Browne. (Standing on the Corner Foundation)

Entre otras reivindicaciones a la fama, “Take It Easy” es la primera pista en el álbum más vendido de todos los tiempos.

“Eagles: Their Greatest Hits (1971-75)” ha vendido 38 millones de álbumes certificados, según la Asociación de la Industria de Grabación de Estados Unidos.

Sobrepasó a “Thriller” de Michael Jackson (34 millones) para tomar el primer lugar en 2018.

“Donde sea que viajemos y la gente nos pregunte de dónde somos y les digamos, ‘Winslow, Arizona,’ dicen, ‘¡Dios mío! ¡Es la canción de Eagles!’” dijo Lugo.

“Han hecho que nuestra ciudad sea famosa en todo el mundo.”

