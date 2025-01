Estancamiento en la Agencia de Adquisición Ucraniana Amenaza con Interrumpir Suministro de Armas.

Un enfrentamiento entre el ministro de Defensa de Ucrania y el funcionario a cargo de la adquisición de armas amenazaba con escalar el lunes, provocando disidencia en el gobierno en un momento crítico en el que busca persuadir al presidente Trump para mantener el apoyo estadounidense en su guerra con Rusia.

El conflicto estalló hace tres días cuando el ministro, Rustem Umerov, dijo que no renovaría el contrato del funcionario, Maryna Bezrukova, citando resultados “insatisfactorios”. Pero el lunes, la Sra. Bezrukova dijo que permanecería en su cargo, señalando que su contrato había sido renovado por el consejo de supervisión de su agencia y que el Sr. Umerov no tenía derecho a anular esa decisión.

La agencia se estableció para garantizar transparencia y eficiencia en la adquisición de armas. Activistas y algunos legisladores, incluido uno prominente en el partido del presidente Volodymyr Zelensky, denunciaron el movimiento del Sr. Umerov como un abuso de poder que socava los esfuerzos anticorrupción.

“La acción del ministro es una grave ofensa contra nuestra legislación y gobierno corporativo”, dijo la Sra. Bezrukova en una entrevista durante el fin de semana, calificándola de un “ataque” a los esfuerzos de la agencia para eliminar intermediarios cuestionables en los que a veces Ucrania ha dependido para comprar armas durante la guerra.

Se presentó a su oficina el lunes, y no estaba claro cómo se resolvería el enfrentamiento.

El conflicto amenaza con debilitar una organización que gestionó más de 7 mil millones de dólares en adquisiciones de armas el año pasado y se ha convertido en un socio para aliados occidentales que canalizan fondos hacia la creciente industria de defensa de Ucrania, una nueva iniciativa destinada a desarrollar una alternativa para los suministros de armas en declive desde Occidente.

Después de reunirse con funcionarios del gobierno y de la agencia en Kyiv el lunes para discutir el enfrentamiento, diplomáticos de los países del Grupo de los Siete instaron en un comunicado a que la situación “se resuelva rápidamente y se enfoque en mantener la adquisición de defensa en marcha”. Dijeron que “la coherencia con los principios de buena gobernanza y las recomendaciones de la OTAN es importante para mantener la confianza del público y los socios internacionales”.

El jefe del comité anticorrupción del Parlamento ucraniano ha pedido la renuncia del ministro de Defensa, pero parece poco probable que renuncie, ya que hasta ahora el Sr. Zelensky no ha formulado críticas al respecto. El Sr. Umerov no respondió a una solicitud de comentarios.

Esta no es la primera vez que el gobierno ucraniano ha intentado destituir a funcionarios con responsabilidad en la reforma de instituciones estatales, cuyos esfuerzos han causado fricciones internas.

Pero el intento de destituir a la Sra. Bezrukova llega en un momento en que Ucrania lucha por enviar suficientes armas a las tropas en el frente que intentan frenar la invasión rusa que comenzó en 2022 y enfrenta el riesgo de perder suministros de armas vitales de su principal aliado, los Estados Unidos. Los activistas también están preocupados de que envíe el mensaje equivocado a los socios occidentales que han expresado preocupaciones sobre la corrupción en Ucrania.

“Lo que el ministro Umerov está haciendo es sabotear nuestras capacidades de defensa y nuestra capacidad de mantener la confianza de nuestros socios internacionales en cuanto a la adquisición de armas”, dijo Daría Kaleniuk, directora ejecutiva del Centro de Acción contra la Corrupción de Ucrania, un grupo dedicado a erradicar la corrupción pública que ahora se centra en el lucro de la guerra.

El Sr. Umerov dijo en una publicación en Facebook que la agencia había fallado en el “suministro oportuno de municiones para nuestro ejército” y en cambio se había visto envuelta en “juegos políticos, filtraciones de contratos y filtraciones de información”. No proporcionó ejemplos específicos.

Tamerlan Vahabov, un ex asesor de la Sra. Bezrukova que renunció el año pasado, también criticó a la agencia, diciendo que a veces no lograba evaluar efectivamente los contratos. Dijo que la agencia confiaba demasiado en la compra de empresas estatales en lugar de proveedores privados.

La Sra. Bezrukova fue nombrada hace un año, después de que el Sr. Umerov asumiera como ministro de Defensa, y prometió acabar con la corrupción en el ministerio tras una serie de revelaciones sobre contratos mal gestionados para armas y suministros básicos como comida.

La principal tarea de la Sra. Bezrukova, ex alta directiva de la empresa nacional de electricidad, era eliminar intermediarios, a menudo oscuros traficantes de armas que inflaban los precios. Dijo que la agencia había reducido la participación de intermediarios ucranianos en las adquisiciones del 81 por ciento en 2023 a solo el 12 por ciento el año pasado. Estas cifras no pudieron ser verificadas de forma independiente.

La Sra. Bezrukova dijo que su trabajo generó tensiones con el ministerio. Afirmó que los funcionarios de defensa la presionaron para firmar un contrato con una fábrica de armas ucraniana estatal que carecía de trabajadores y pólvora para producir proyectiles de mortero. Muchos de los proyectiles no dispararon después de ser enviados al frente, lo que desencadenó un gran escándalo en Ucrania.

El Sr. Vahabov dijo que incluso si enfrentaba presiones, la Sra. Bezrukova debería haber sido más contundente al oponerse al contrato. También dijo que podría haber llevado a cabo más controles de diligencia debida en la producción de las armas en la fábrica.

La Sra. Bezrukova dijo que esperaba que la creación de una junta de supervisión en la agencia a finales del año pasado, una medida aplaudida por los socios occidentales, ayudaría a salvaguardar su independencia. “No quiero ser un adorno o una máquina de lavado de reputación”, dijo en la entrevista del sábado.

Sin embargo, un día antes de la primera reunión de la junta, el 17 de diciembre, el ministerio de Defensa modificó el estatuto de la agencia, otorgando efectivamente al ministerio la autoridad final sobre la mayoría de las decisiones de la junta. “De facto esterilizaron la autoridad de la junta”, dijo Yuriy Dzhygyr, el presidente de la junta.

Después de que la junta de supervisión votara la semana pasada para extender el contrato de un año de la Sra. Bezrukova, el Sr. Umerov dijo que no renovaría su contrato y anunció el despido de dos representantes estatales en la junta, incluido el Sr. Dzhygyr.

La Sra. Kaleniuk, la activista anticorrupción, dijo que el estatuto no otorgaba al ministerio de Defensa voz en la extensión del contrato del jefe de la agencia. No obstante, el estatuto, revisado por The New York Times, permite al ministerio de Defensa destituir a cualquier funcionario de la agencia “en caso de identificarse amenazas existentes o potenciales a la seguridad nacional de Ucrania”.

No está claro en qué fundamentos legales decidió el Sr. Umerov despedir a la Sra. Bezrukova.

El lunes, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania abrió una investigación contra el Sr. Umerov por acusaciones de abuso de poder. La investigación sigue a una denuncia presentada por el Centro de Acción contra la Corrupción, según una carta de la oficina al grupo, que fue compartida con The Times por la Sra. Kaleniuk.

Con los socios occidentales incapaces de suministrar todas las armas que Ucrania necesita, la agencia ha ayudado a poner en marcha una iniciativa que utiliza fondos occidentales para pagar contratos firmados con fabricantes de armas locales. El ministerio de Defensa dijo que más de medio billón de dólares en armas se produjeron a través de este nuevo mecanismo el año pasado.

Si eso sucederá aún es incierto.

El Fondo Marshall alemán de los Estados Unidos, una institución de investigación, expresó preocupaciones sobre la lucha interna ucraniana.

“Este es el peor momento posible”, dijo en un comunicado, “para que Kyiv retroceda en una historia de éxito de reforma de defensa: cuando Ucrania necesita financiación adicional para armas y oponentes cínicos en Moscú y ciertos sectores de Washington buscan motivos para cuestionar la integridad de la gobernanza de defensa ucraniana.”

Andrew E. Kramer contribuyó con el reportaje.