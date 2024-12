Estampidas en Nigeria dejan al menos 32 muertos en una carrera por conseguir regalos de Navidad.

ABUYA, Nigeria (AP) — La cantidad de muertes por estampidas durante dos eventos benéficos de Navidad en Nigeria ha aumentado de 13 a 32, dijo la policía el domingo. Las víctimas, incluidos al menos cuatro niños, colapsaron durante avalanchas de personas mientras la gente se desesperaba por alimentos mientras el país lidia con la peor crisis de costos de vida en una generación.

Los fallecidos incluyeron 22 personas en la ciudad de Okija, en el sureste del estado de Anambra, donde un filántropo organizó una distribución de alimentos el sábado, dijo el portavoz de la policía local, Tochukwu Ikenga. Otros diez murieron en la capital, Abuya, durante un evento benéfico similar organizado por una iglesia.

La policía dijo que estaban investigando los dos incidentes, solo días después de otra estampida en la que varios niños murieron.

El país más poblado de África está viendo una creciente tendencia de organizaciones locales, iglesias e individuos para organizar eventos benéficos antes de Navidad para aliviar la dificultad económica causada por una crisis de costo de vida.

Testigos de la estampida en Abuya contaron a The Associated Press que hubo una avalancha en una de las puertas de la iglesia, mientras decenas intentaban ingresar a las instalaciones alrededor de las 4 a.m., horas antes de que se compartieran los regalos.

Algunos de ellos, incluidas personas mayores, esperaron toda la noche para recibir comida, dijo Loveth Inyang, quien rescató a un bebé del tumulto.

Las estampidas han provocado crecientes llamados a las autoridades para que hagan cumplir medidas de seguridad en tales eventos. La policía nigeriana también ha ordenado que los organizadores obtengan permiso previo.