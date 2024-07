Estampida en Evento Religioso en India Mata a Docenas

Al menos 50 personas fueron matadas y decenas más resultaron heridas en una estampida durante un evento religioso en el estado del norte de la India de Uttar Pradesh, donde miles de devotos se habían reunido.

Ashish Kumar, el magistrado del distrito en Hathras, la ciudad donde tuvo lugar el evento, dijo a los reporteros en el lugar que la mayoría de los muertos hasta ahora eran mujeres y niños que parecían haberse sofocado en una estampida para salir del lugar. Los funcionarios locales sugirieron que el calor y el hacinamiento habían provocado pánico.

“Hacia el final de la congregación, cuando los devotos se iban, este incidente tuvo lugar debido a una humedad muy alta”, dijo el Sr. Kumar.

Umesh Kumar Tripathi, un oficial médico en el distrito vecino de Etah, en el oeste de Uttar Pradesh, dijo que más víctimas estaban siendo llevadas a otros hospitales.

“El número de muertos puede aumentar”, dijo el Sr. Tripathi.

El primer ministro Narendra Modi, quien estaba hablando en el Parlamento de India cuando se recibió la noticia del incidente, dijo que la “administración está comprometida en las labores de rescate y ayuda”.

“Les aseguro a todos a través de esta Cámara que las víctimas serán ayudadas en todo sentido”, dijo.

Videos no verificados en redes sociales mostraron un gran número de cadáveres, en su mayoría mujeres, en el patio de lo que parece ser un edificio gubernamental.

El evento, una gran reunión hindú de oración, fue organizado por un gurú conocido localmente como Bhole Baba que ha estado liderando tales reuniones durante más de dos décadas. La conmoción tuvo lugar al final de la reunión.

Rajesh Singh, un oficial de policía en Hathras, dijo que un permiso para el evento permitía 5.000 personas. Pero la información inicial del lugar indicaba que la multitud era mucho más grande que eso, dijo en una entrevista telefónica. Más de 150 personas han sido admitidas en diferentes hospitales, dijo.

En India, estampidas mortales con varias víctimas durante peregrinaciones religiosas son comunes debido a la escasa aplicación de medidas de seguridad pública. En años recientes, las autoridades han incrementado la vigilancia de grandes reuniones religiosas mediante el despliegue de más policías y el uso de drones.

“Tanto los gobiernos estatales como federales han fallado en desarrollar un enfoque sensible hacia la gestión de multitudes. Como nación somos buenos atrayendo multitudes pero no buenos en manejarlas”, dijo Manoj Kumar Jha, un miembro del Parlamento de India. “Cada año, este tipo de incidentes siguen repitiéndose y no aprendemos nada”.

Mujib Mashal contribuyó con la información.