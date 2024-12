Estampida de ‘Pushpa 2’: Allu Arjun fue denegado permiso policial, dice Telangana CM Revanth Reddy | Noticias de India

NUEVA DELHI: El jefe de gobierno de Telangana, A Revanth Reddy, el sábado alegó que el actor de Telugu Allu Arjun asistió a la proyección de su película Pushpa-2 el 4 de diciembre a pesar de que la policía denegara el permiso. Reddy afirmó que incluso después de que una mujer muriera en una estampida durante el evento, Allu Arjun no abandonó la sala de cine hasta que la policía se vio obligada a sacarlo.

Las observaciones de Reddy vinieron después de que el diputado de AIMIM Akbaruddin Owaisi planteara el tema en la Asamblea. Refiriéndose a videos que circulaban en las redes sociales, Reddy criticó a Allu Arjun por hacer un desfile y saludar a la multitud a pesar de la gran aglomeración, lo que causó caos.

Reddy afirmó que la dirección del teatro presentó una solicitud a la policía el 2 de diciembre, pidiendo seguridad para la visita de los actores principales y otros el 4 de diciembre. Sin embargo, la policía rechazó la solicitud debido a preocupaciones sobre el manejo de la multitud.

Antes de ingresar al teatro y al salir, se vio al actor saludando a la multitud desde el techo corredizo de su automóvil, lo que provocó que miles de fans se reunieran y empujaran para verlo, señaló Reddy.

El CM también criticó a las personalidades del cine que, después del arresto de Allu Arjun, visitaron su residencia pero no mostraron la misma empatía por el joven que actualmente está recibiendo tratamiento en el hospital por lesiones sufridas en el incidente.

“Hago un llamado a las principales personalidades del cine para que no sean inhumanas”, dijo Reddy.

Énfasis que no habría privilegios especiales para nadie involucrado en incidentes como la muerte por estampida, y añadió que el gobierno no perdonaría a los responsables de molestar a la gente común.

La estampida ocurrió en el Teatro Sandhya en Hyderabad, cuando miles de fanáticos se reunieron para el estreno de Pushpa-2 para ver a Allu Arjun. Una mujer de 35 años perdió la vida y su hijo de ocho años fue hospitalizado después de resultar herido en la confusión.

Tras el incidente, la policía presentó cargos contra Allu Arjun, su equipo de seguridad y la dirección del teatro bajo diversas secciones de la Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) en la comisaría de policía de Chikkadpally, basándose en una denuncia de la familia de la mujer fallecida.

Allu Arjun fue arrestado el 13 de diciembre en relación con la muerte de la mujer y el Tribunal Superior de Telangana le otorgó una fianza provisional de cuatro semanas el mismo día y fue puesto en libertad el 14 de diciembre.

