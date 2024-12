¿Estamos convirtiéndonos en una sociedad post-alfabetizada?

La inteligencia humana,” escribió una vez el crítico cultural Neil Postman, “es una de las cosas más frágiles de la naturaleza. No se necesita mucho para distraerla, suprimirla o incluso aniquilarla.”

El año era 1988, un antiguo actor de Hollywood estaba en la Casa Blanca, y Postman estaba preocupado por la ascendencia de las imágenes sobre las palabras en los medios, la cultura y la política estadounidenses. La televisión “condiciona nuestras mentes para percibir el mundo a través de imágenes fragmentadas y obliga a otros medios a orientarse en esa dirección”, argumentó en un ensayo en su libro Conscientious Objections. “Una cultura no tiene que forzar a los académicos a huir para volverlos impotentes. Una cultura no tiene que quemar libros para asegurarse de que no sean leídos… Hay otras maneras de lograr la estupidez.”

Lo que pudo haber parecido cascarrabias en 1988 parece más una profecía desde la perspectiva de 2024. Este mes, la OCDE publicó los resultados de un vasto ejercicio: evaluaciones en persona de la alfabetización, la habilidad numérica y la resolución de problemas de 160,000 adultos de 16 a 65 años en 31 países y economías diferentes. En comparación con el último conjunto de evaluaciones una década antes, las tendencias en las habilidades de alfabetización eran sorprendentes. La competencia mejoró significativamente en solo dos países (Finlandia y Dinamarca), se mantuvo estable en 14 y disminuyó significativamente en 11, con la mayor deterioro en Corea, Lituania, Nueva Zelanda y Polonia.

Entre los adultos con educación terciaria (como graduados universitarios), la competencia en alfabetización disminuyó en 13 países y solo aumentó en Finlandia, mientras que casi todos los países y economías experimentaron descensos en la competencia en alfabetización entre los adultos sin educación secundaria superior. Singapur y los Estados Unidos tenían las mayores desigualdades tanto en alfabetización como en habilidades numéricas.

“El treinta por ciento de los estadounidenses lee a un nivel que esperarías de un niño de 10 años”, me dijo Andreas Schleicher, director de educación y habilidades de la OCDE, refiriéndose a la proporción de personas en los Estados Unidos que obtuvieron una puntuación de nivel 1 o inferior en alfabetización. “En realidad es difícil de imaginar: que cada tercer persona que te encuentres en la calle tenga dificultades para leer incluso cosas simples.”

En algunos países, el deterioro se explica en parte por una población envejecida y niveles crecientes de inmigración, pero Schleicher dice que estos factores por sí solos no explican completamente la tendencia. Su propia hipótesis no sorprendería a Postman: que la tecnología ha cambiado la forma en que muchos de nosotros consumimos información, alejándonos de piezas de escritura más largas y complejas, como libros y artículos de periódicos, hacia publicaciones breves en redes sociales y clips de video.

Al mismo tiempo, las redes sociales han hecho más probable que “leas cosas que confirmen tus puntos de vista, en lugar de comprometerte con perspectivas diversas, y eso es lo que necesitas para llegar a los [niveles superiores] en la evaluación de alfabetización [de la OCDE], donde necesitas distinguir entre hecho y opinión, navegar por la ambigüedad, gestionar la complejidad”, explicó Schleicher.

Las implicaciones para la política y la calidad del debate público ya son evidentes. Estas, también, fueron previstas. En 2007, el escritor Caleb Crain escribió un artículo llamado “El crepúsculo de los libros” en la revista The New Yorker sobre cómo podría ser una posible cultura postalfabeta. En culturas orales, escribió, se valoran el cliché y el estereotipo, se aprecia el conflicto y los insultos porque son memorables, y los hablantes tienden a no corregirse a sí mismos porque “solo en una cultura alfabetizada se deben explicar las inconsistencias del pasado”. ¿Eso suena familiar?

Estas tendencias no son inevitables ni irreversibles. Finlandia demuestra el potencial de una educación de alta calidad y normas sociales sólidas para mantener una población altamente alfabetizada, incluso en un mundo donde existe TikTok. Inglaterra muestra la diferencia que puede hacer una educación mejorada: allí, la competencia en alfabetización de los jóvenes de 16 a 24 años era significativamente mejor que hace una década.

La cuestión de si la inteligencia artificial podría aliviar o exacerbate el problema es más complicada. Sistemas como ChatGPT pueden funcionar bien en muchas tareas de lectura y escritura: pueden analizar montones de información y resumirla.

Varios estudios sugieren que, cuando se implementan en el lugar de trabajo, estas herramientas pueden aumentar significativamente el rendimiento de los trabajadores con menor habilidad. En un estudio, los investigadores rastrearon el impacto de una herramienta de inteligencia artificial en agentes de servicio al cliente que proporcionaban soporte técnico a través de cajas de chat escritas. La herramienta de inteligencia artificial, entrenada en los patrones de conversación de los mejores ejecutantes, proporcionaba sugerencias de texto en tiempo real a los agentes sobre cómo responder a los clientes. El estudio encontró que los trabajadores con menos habilidades se volvieron más productivos y sus patrones de comunicación se hicieron más similares a los de los trabajadores con habilidades más altas.

David Autor, profesor de economía en el MIT, incluso ha argumentado que las herramientas de inteligencia artificial podrían permitir que más trabajadores desempeñen roles de mayor habilidad y ayuden a restaurar “el núcleo de habilidades medias y la clase media del mercado laboral de los EE. UU.”

Pero, como dice Autor, para aprovechar bien una herramienta para “mejorar” tus habilidades, necesitas una base decente para empezar. Ausente eso, Schleicher se preocupa de que las personas con habilidades de alfabetización deficientes se conviertan en “consumidores ingenuos de contenido prefabricado”.

En otras palabras, sin habilidades sólidas propias, solo hay unos pocos pasos desde ser apoyado por la máquina hasta encontrarte dependiente de ella o sujeto a ella.

