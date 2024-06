¿Estamos amando hasta la muerte a nuestras mascotas?

Las mascotas son más populares que nunca. Aproximadamente dos tercios de los hogares estadounidenses tienen al menos una mascota, un aumento del 56 por ciento en 1988, según la Asociación Americana de Productos para Mascotas, y los estadounidenses gastaron $136.8 mil millones en sus mascotas en 2022, un aumento de $123.6 mil millones en 2021. Se estima que 91 millones de hogares en Europa tienen al menos una mascota, un incremento de 20 millones en la última década. La población de mascotas en India alcanzó los 31 millones en 2021, comparado con los 10 millones en 2011.

Y nuestras mascotas se están volviendo cada vez más como nosotros, o al menos, ese parece ser nuestro objetivo. Los mimamos con planes de alimentación personalizados y transportadores, hidroterapia para perros y estancias en hoteles boutique para gatos. En All the Best, una cadena de tiendas de mascotas de alta gama en Seattle, los artículos más populares son juguetes de enriquecimiento para gatos y perros, diseñados para estimularlos y traer felicidad a los animales que cada vez “están acostados solos y aburridos”, dijo Annie McCall, directora de marketing de la cadena.

Ahora algunos éticos del bienestar animal y científicos veterinarios se preguntan si, en nuestros esfuerzos por humanizar a nuestras mascotas, hemos ido demasiado lejos. Cuanto más tratamos a las mascotas como personas, argumentan, más limitadas y dependientes de nosotros se han vuelto las vidas de nuestras mascotas, y más problemas de salud y comportamiento desarrollan.

“Ahora vemos a las mascotas no solo como miembros de la familia sino como equivalentes a los niños”, dijo James Serpell, profesor emérito de ética y bienestar animal en la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de Pensilvania. “El problema es que los perros y gatos no son niños, y los propietarios se han vuelto cada vez más protectores y restrictivos. Por lo tanto, los animales no pueden expresar sus propias naturalezas caninas y felinas tan libremente como podrían.”

Los riesgos para la salud comienzan con la cría, por supuesto. Una de las razas de perros más populares en los Estados Unidos es el bulldog francés, un miembro de la familia de perros de cara achatada que se relacionan bien con las personas pero tienen problemas para respirar, entre otros problemas de salud severos.

Pero también estamos cambiando la relación de nuestros animales con su entorno. Debido a preocupaciones sobre la depredación de aves, muchos gatos ahora pasan toda su vida en interiores. Hasta finales de la década de 1970, incluso los perros de la ciudad pasaban la mayor parte de su tiempo al aire libre, ya sea en patios traseros o vagando sueltos por el vecindario. Ahora, dijo Jessica Pierce, bioética en Colorado cuyo trabajo se centra en las relaciones entre humanos y animales, “el perro suelto y sin correa se considera contrario al orden natural de las cosas.”

Uno de los segmentos de mercado de más rápido crecimiento es el llamado sector de confinamiento de mascotas, que incluye jaulas y cercas interiores, así como arneses de cabeza y collares electrónicos. “El nivel de restricción al que se enfrentan los perros es profundo”, dijo la Dra. Pierce. Aunque hace décadas los perros eran más propensos a ser atropellados por autos, añadió, “esos riesgos eran superados por la libertad de experiencia y movimiento.”

La paradoja moderna de las mascotas, en pocas palabras: “Los propietarios no quieren que los perros actúen como perros”, dijo el Dr. Serpell.

Si bien se permite la presencia de perros en un número cada vez mayor de espacios humanos, como restaurantes, oficinas, tiendas, hoteles, así como más parques con áreas designadas para perros, su creciente presencia no se ha traducido en una mayor independencia.

El confinamiento y la soledad, a su vez, han generado un aumento en la ansiedad por separación y la agresividad animal, dijo el Dr. Serpell. Aproximadamente el 60 por ciento de los gatos y perros tienen sobrepeso u obesidad. Y debido en parte a la carga y el gasto de la propiedad moderna de mascotas, como honorarios veterinarios, cuidadores de mascotas, costos de alojamiento, cada vez más personas están abandonando animales en refugios de animales, lo que lleva a tasas más altas de eutanasia. En 2023, más de 359,000 perros fueron sacrificados en refugios, un máximo de cinco años, según Shelter Animals Count, un grupo de defensa de los animales.

“Estamos en un momento extraño de obsesión con las mascotas”, dijo el Dr. Pierce. “Hay demasiadas de ellas y las mantenemos de manera demasiado intensiva. No es bueno para nosotros y no es bueno para ellas.”

Es cierto que domesticar a un animal siempre ha significado encontrar un equilibrio entre su naturaleza y la nuestra. “Definir la libertad para un perro, un animal que ha sido domesticado artificialmente y seleccionado por los humanos durante tanto tiempo, es un rompecabezas realmente interesante”, dijo Alexandra Horowitz, una investigadora en cognición canina en el Barnard College.

Ella contrastó con los perros de rango libre, una categoría a la que pertenecen la mayoría de los aproximadamente 900 millones de perros del mundo. Los caninos que vagan libremente tienen vidas más cortas y no tienen garantía de comida, señaló la Dra. Horowitz, pero pueden tomar todas sus propias decisiones. “Ese es un modelo interesante para que lo veamos: pensar en cómo hacer que la vida de un perro sea más rica con opciones para que no estén solo cautivos de nuestras veleidades todo el tiempo, sin poner en peligro a la sociedad en general”, dijo.

En los últimos años, los países escandinavos han comenzado a prohibir la cría de algunas razas de perros particularmente propensas a enfermedades, como el spaniel de rey Carlos. En Suecia es ilegal dejar a las mascotas solas en casa por períodos prolongados; en tanto en Suecia y Finlandia, es ilegal en la mayoría de los casos enjaular a los animales en el hogar.

Pero si estas políticas de bienestar animal reconcilian o refuerzan la paradoja fundamental de la tenencia moderna de mascotas aún no está claro, dijo Harold Herzog, profesor emérito de psicología en la Universidad de Western Carolina que estudia las relaciones entre animales y humanos. “Cuanto más vemos a los perros y gatos como criaturas autónomas, menos podemos justificar poseerlas como mascotas”, dijo.

Hace algunos años, el Dr. Herzog vacacionó en la isla de Tobago y pasó mucho tiempo observando a los perros callejeros que deambulaban por el paisaje. “Me pregunté: ‘¿Preferiría vivir en Manhattan como un perro mimado, o preferiría ser un perro en Tobago pasando el rato con mis amigos?'” dijo el Dr. Herzog.

Concluyó: “Preferiría ser un perro en Tobago.”

Esa no es una opción práctica para la mayoría de las personas, o necesariamente buena para los Tobagos del mundo. En cambio, para el dueño de mascotas moderno, el Dr. Serpell ofreció este consejo: “Disfruta de la compañía de tu perro. Pero los perros no son personas. Conoce al animal desde su propia perspectiva en lugar de obligarlo a cumplir con la tuya. Te permite experimentar vicariamente la vida de otro ser”.