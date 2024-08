Estallidos de disturbios en Sunderland mientras la policía del Reino Unido se prepara para un fin de semana de disturbios.

“

Manifestantes de extrema derecha salieron a las calles de Sunderland en el noreste de Inglaterra el viernes por la noche mientras la policía se preparaba para un fin de semana de disturbios, con protestas —desencadenadas por el asesinato de tres niñas el lunes— esperadas en docenas de pueblos y ciudades.

Un ministro del Ministerio del Interior advirtió sobre el “potencial” de más violencia y dijo a los agitadores que las autoridades “estarán observándolos”.

En Sunderland, los manifestantes prendieron fuego a un edificio junto a una comisaría, volcaron vehículos y arrojaron proyectiles a la policía antidisturbios. Antes, la policía evitó que docenas de alborotadores atacaran una mezquita.

La Comisionada de la Policía y Crimen de Northumbria, Susan Dungworth, condenó la violencia como “criminalidad inexcusable”.

“La violencia, el saqueo, el vandalismo —todo esto no es protestar, es comportamiento criminal”, dijo.

“Tampoco es lamentar la pérdida de niños inocentes en Southport. Las familias de esas víctimas ni siquiera han sido tenidas en cuenta —se las ha utilizado, enfermizamente, para promover la agenda extrema de quienes causan problemas.”

En Liverpool, decenas de residentes, incluida una anciana que llevaba un cartel que decía “abuelas contra los nazis”, se reunieron para proteger una mezquita de un pequeño grupo de matones de extrema derecha. La policía mantuvo a las multitudes separadas.

En todo el Reino Unido, la policía espera protestas en muchos pueblos y ciudades. Según publicaciones en redes sociales monitoreadas por el grupo de campaña contra el extremismo Hope not Hate, se planean manifestaciones en más de 30 lugares en Inglaterra y Gales hasta el domingo.

Esto sigue a varias noches de violencia desencadenada por un apuñalamiento masivo en Southport el lunes, en el que tres niñas fueron asesinadas y ocho niños y dos adultos resultaron heridos.

Kim McGuinness, alcalde del noreste, escribió en X: “Estoy horrorizado por las escenas de Sunderland. No te equivoques, si tu respuesta a la tragedia es usarla para cometer violencia, abusar de otros, atacar a la policía y dañar propiedades, no representas nada excepto vandalismo. No es protestar. Es crimen y desorden.”

El ministro del Ministerio del Interior, Lord David Hanson, el viernes intentó disuadir a las personas de participar en disturbios violentos, advirtiendo que deben “estar preparados para enfrentar toda la fuerza de la ley en esta actividad criminal”.

Se han realizado decenas de arrestos en toda Inglaterra esta semana después de que estallara la violencia en las protestas, incluidas más de 100 personas detenidas por la policía en una manifestación frente a Downing Street.

Desde otros sectores surgieron llamados a un enfoque policial más severo. El asesor del gobierno sobre la violencia política, John Woodcock, conocido formalmente como Lord Walney, dijo que las fuerzas “deberían estar impidiendo que las personas se reúnan” cuando esas manifestaciones estén “avivando las llamas de la violencia”.

“Las personas tienen absolutamente el derecho a protestar en este país, pero no tienen el derecho a amotinarse”, dijo Woodcock a la BBC.

Al final del viernes, Sir Keir Starmer se reunió con líderes del gobierno local, la policía y líderes religiosos en Southport. El primer ministro confirmó un paquete de apoyo para ayudar a las familias en duelo y la cohesión comunitaria, incluido un mejor acceso a servicios de salud mental y psicológicos.

La medida siguió a la creación de una unidad policial a nivel nacional para combatir los disturbios violentos, que implementará medidas utilizadas anteriormente para reprimir a los hooligans del fútbol.

El líder de Reform UK, Nigel Farage, afirmó que la actividad de la extrema derecha era una “reacción al miedo, al malestar, a la inquietud” compartida por “decenas de millones de personas” sobre la inmigración. El recién electo diputado dijo que condenaba la violencia y el “vandalismo”, pero sugirió preocupaciones generalizadas sobre el “declive de la sociedad”.

Farage fue acusado de dar “legitimidad” a los manifestantes violentos y de “excusar” sus acciones por Steve Rotheram, alcalde laborista de la región de la ciudad de Liverpool. El exjefe de la policía antiterrorista Neil Basu instó a Farage a “pensar muy cuidadosamente” sobre “el poder de sus palabras”.

Las manifestaciones de esta semana han involucrado a manifestantes portando mensajes antiinmigrantes, incluidos “Ya es suficiente” y “Detengan los botes”.

Antes del fin de semana, muchos manifestantes parecen estar centrando su atención en los hoteles que se dice, en algunos casos de forma inexacta, que albergan solicitantes de asilo.

En Manchester, que experimentó disturbios similares frente a un Holiday Inn en el norte de la ciudad el miércoles por la noche, otra reunión está planeada en el centro de la ciudad el sábado.

Esa protesta se espera que atraiga una contramanifestación y coincida con dos manifestaciones no relacionadas sobre el conflicto en Gaza y temas relacionados con personas transgénero, complicando aún más las operaciones policiales.

Se están difundiendo planes en las redes sociales para manifestaciones en Londres, Liverpool, Leeds, Middlesbrough y varias otras ciudades y pueblos del norte.

La policía Metropolitana de Londres dijo que tenía planes en marcha antes de las manifestaciones de este fin de semana, incluyendo reuniones con líderes de la comunidad musulmana y visitas a mezquitas locales.

