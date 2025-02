Estafador británico Hendy-Freegard condenado a seis años de prisión por atropellar a la policía francesa.

“Ya había tenido suficiente. Entré en pánico”, le dijo al tribunal, pidiendo disculpas a los dos gendarmes a los que había embestido en el pequeño pueblo de Vidaillat al oeste de Clermont-Ferrand. “No me detuve porque soy un ser humano con emociones”. La fiscal Alexandra Pethieu dijo que la zona rural no era una zona de guerra: “Y sin embargo, ese día terminó con una escena desconcertante digna de Mad Max”. Un oficial fue derribado y otro fue lanzado contra el parabrisas del automóvil durante varios metros. Hendy-Freegard, quien le dijo al tribunal que su verdadero nombre era David Hendy, fue liberado varios años antes en un recurso en el Reino Unido después de que se anularan sus cargos de secuestro. Testigos en su juicio de 2005 en el Reino Unido habían descrito cómo habían sido sometidos a años de pobreza debido al poder que tenía sobre ellos. El comportamiento coercitivo o controlador finalmente se convirtió en un delito en 2015 en Inglaterra y Gales. Hendy-Freegard fue liberado de prisión en 2009 y se mudó a Francia en 2015 para comenzar un negocio de cría de perros beagle con su pareja Sandra Clifton. Sin embargo, los vecinos comenzaron a sospechar que Clifton estaba bajo su control. Cuando salió un documental inicial en 2022, The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman, contactaron a sus hijos, quienes usaron el programa para pedir ayuda para encontrarla. El hijo de Clifton viajó al pueblo y los beagles estaban siendo retirados por una organización benéfica local cuando llegó Hendy-Freegard. Mientras los dos gendarmes le hacían preguntas al ex estafador, él se marchó, golpeando a los oficiales y escapándose a Bélgica. Luego fue extraditado y pasó más de dos años en custodia antes de ser juzgado por atropellar a los dos oficiales. Hendy-Freegard negó que su pareja hubiera estado bajo su control coercitivo, diciendo al tribunal que sus vecinos tenían un problema con él por culpa del documental. Sin embargo, Martine Laporte, la alcaldesa de Vidaillat, dijo que lo que había surgido del juicio era que “es manipulador hasta el final y eso no va a cambiar”. “Realmente tiene que ser detenido porque si sale, volverá a empezar y eso es preocupante”, fue citada diciendo por los medios franceses.