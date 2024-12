Estadounidenses mayores que tienen mucho para la jubilación pero desearían haber trabajado menos y vacacionado más.

Algunos estadounidenses “ahorran en exceso” para la jubilación y terminan sacrificando durante sus años laborales.

Los planificadores financieros aconsejaron equilibrar el ahorro con disfrutar de la vida para evitar arrepentimientos en la jubilación.

Esto es parte de una serie en curso sobre los arrepentimientos de los estadounidenses mayores.

Joshua Winston, de 70 años, hizo un buen trabajo preparándose para la jubilación: dirigió dos exitosas clínicas veterinarias, realizó inversiones inteligentes y vivió con frugalidad.

Pero una semana después de jubilarse en mayo, le diagnosticaron cáncer. Ahora, Winston dijo que lamenta haber trabajado tantas horas durante su carrera, a menudo perdiendo viajes y citas nocturnas.

Winston es uno de los pocos encuestados de una encuesta informal de Business Insider que dijo que trabajaron demasiado durante sus carreras o se enfocaron demasiado en ahorrar para la jubilación, sacrificando tiempo en familia, viajes u otras actividades de ocio cuando eran más jóvenes. Se encuentran entre los más de 3,600 estadounidenses mayores que compartieron sus arrepentimientos de vida a través de encuestas o correos electrónicos directos a los reporteros. Esta historia es parte de una serie en curso.

Algunos encuestados pensaron que estaban rezagados en sus metas de jubilación y optaron por omitir compras más grandes, solo para darse cuenta de que estaban bien preparados y demasiado cautelosos sobre cómo llegar allí. Algunos dijeron que experiencias traumáticas, como la muerte de un ser querido o un diagnóstico médico catastrófico, los hicieron sentir ansiosos por ahorrar dinero en caso de otra emergencia. Entrevistas con cinco estadounidenses que pensaron que eran demasiado frugales apuntan a las dificultades de saber cómo prepararse mejor para la jubilación.

Dylan Tyson, presidente de estrategias de jubilación en Prudential Financial, describió la mentalidad de un ahorrador excesivo: “Estás reduciendo tu calidad de vida, no tomando ese viaje adicional o yendo a ese concierto o partido de béisbol con familiares y amigos, porque te preocupa que no tengas suficiente ahorrado”.

Winston, que vive en Arizona, pasó gran parte de su carrera en el trabajo veterinario. A lo largo de su vida, condujo vehículos modestos, vivió en una casa de clase media alta y fue cauteloso al hacer compras más grandes.

Se jubiló con alrededor de $3 millones, pero lamentó no haber gastado algo de ese dinero en un asistente para su consulta para que no tuviera que trabajar noches atendiendo una línea de ayuda veterinaria de emergencia.

“Eso consumió mucho oxígeno en mi vida. Nunca pude ver una película cuando salía con mi esposa porque recibiría una docena de llamadas telefónicas”, dijo Winston, aunque reconoció que la línea de ayuda ayudó a que su consulta fuera exitosa.

Planeaba gastar parte de sus ahorros en la jubilación, pero le diagnosticaron cáncer de pulmón en mayo y dijo que la vida ha sido un infierno desde entonces.

“Tengo suficiente dinero para vivir hasta los 95 años y hacer vacaciones. Tengo toda una vida por delante, y esto es lo que sucede”, dijo Winston. “Tengo cáncer, y puede que ni siquiera disfrute del dinero que trabajé tanto para ahorrar”.

Tyson dijo que aunque gran parte de la jubilación es “una conjetura”, las personas deberían tratar de determinar cuánto ingreso vitalicio necesitarán para lograr sus metas de jubilación mientras equilibran sus necesidades, deseos y deseos de gasto.

“Con millones de estadounidenses enfrentando la incertidumbre, vemos que los más inteligentes toman medidas para crear planes financieros que se centran decididamente en las cosas que más importan”, dijo Tyson. “Luego protegen esas metas asegurándose de que tengan ingresos seguros y predecibles para financiar sus necesidades y deseos de jubilación, liberándolos para preocuparse menos y perseguir sus mayores deseos”.

Ruth Mills, de 63 años, dijo que comenzó a ahorrar más tarde en la vida, pero acumuló siete cifras a través de una vida frugal e inversiones cuidadosas. La residente de Minnesota tuvo hijos a temprana edad y las finanzas eran ajustadas. Como madre soltera, tuvo varios trabajos, trabajando en empleos ocasionales como asistente personal en casa a tiempo parcial además del trabajo a tiempo completo. Se abrió paso hasta llegar a ser oficial de contabilidad senior para el estado.

Dijo que debido a que trabajó tanto y cuidó de sus hijos sola, se perdió oportunidades para salir con amigos o viajar más con la familia. Dijo que una parte de ella deseaba haber renunciado a algunos ahorros para poder trabajar en un trabajo menos o tener hobbies.

“Ahorré bien para la jubilación, pero tanto que fui demasiado frugal en el camino y no disfruté tanto cuando era más joven porque trabajé demasiado”, dijo Mills.

Mills dijo que pospuso un viaje a Irlanda que ya no está físicamente preparada para realizar. Recientemente redujo el tamaño de su casa y espera jubilarse pronto y usar sus años de jubilación para mimar a sus nietos y tener un estilo de vida activo.

“Tener todo el dinero del mundo es genial, y no tengo eso, pero si no tienes amigos y personas con quienes gastarlo al final, es un intercambio”, dijo Mills. Agregó: “Habiendo hecho los sacrificios necesarios para ahorrar e invertir antes, espero con ansias tener la seguridad financiera para poder pagar las necesidades básicas y compartir aventuras y experiencias con los nietos “.

Ryan Viktorin, consultora financiera y CFP en Fidelity, dijo que ve tres categorías de “ahorradores excesivos”: personas que experimentan un evento desafortunado que les impide gastar el dinero que han ahorrado, personas que temen que nunca tendrán suficiente debido a los costos de atención médica o la volatilidad del mercado, y personas que continúan trabajando porque no se han preparado mentalmente para la jubilación, temiendo que sea monótona o aislante.

También dijo que los baby boomers que se jubilan ahora crecieron escuchando historias sobre sus padres o abuelos que pasaron por la Gran Depresión.

“A veces escucho de mis clientes que han ahorrado muy bien que sienten en sus huesos la necesidad de seguir siendo frugales, y sienten que no pueden realmente disfrutar o vivir sus vidas porque tienen que seguir ahorrando”, dijo.

Kirk, de 75 años, dijo que no se dio cuenta de que estaba haciendo un buen trabajo preparándose para la jubilación. El abogado jubilado de California, que pidió usar solo su primer nombre por motivos de privacidad, trabajó para varias instituciones financieras y maximizó su 401(k). Acumuló más de $1.1 millones en ahorros para la jubilación diferidos de impuestos. Sin embargo, temía que una emergencia o un colapso del mercado arruinaran sus planes para una jubilación cómoda.

Después de jubilarse de su trabajo a tiempo completo a los 67 años, se dio cuenta de que había oportunidades de las que se había perdido debido a que restringía el gasto. Lamenta no haber ido en un viaje de varias semanas a Francia con su hermano en sus 60; ahora, su hermano tiene desafíos cognitivos que dificultan los viajes. En un viaje a Hawái, inscribió a sus dos hijos en un recorrido en helicóptero pero él no fue para ahorrar dinero.

“Habría sido una gran experiencia haberla compartido con ellos y de la que hubiéramos hablado durante años”, dijo Kirk. “Ahora podría pagar por una docena de paseos en helicóptero y no echar de menos el dinero”.

Viktorin dijo que es importante mirar la brecha entre los gastos y los ingresos y determinar dónde hay margen en tu presupuesto además de ahorrar para la jubilación, lo que puede ayudar a aliviar algunas de las ansiedades que tienen los estadounidenses mayores.

“Cuando elaboras un plan financiero, puedes plantear los ‘qué pasaría si’ y ver cómo se vería”, dijo Viktorin. “¿Qué pasaría si hacemos un viaje extra y gastamos más dinero? ¿Qué pasaría si volamos en clase ejecutiva en lugar de en clase turista o económica? ¿Qué pasaría si empezáramos a ayudar más a nuestros hijos?”

