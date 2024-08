Estadounidenses buscan mudarse a Europa y África debido a la política.

“

Antonio Zavarce habla con Fortune desde su casa en Shreveport, Luisiana. Está empacando sus maletas antes de un viaje de 20 horas a Toronto, Canadá, para una cita médica de su esposo.

El inversor inmobiliario y su pareja, Taylor Stevens, viajan al norte para una simple inyección en la rodilla. Los médicos en Estados Unidos ofrecieron a Stevens, de 35 años, reemplazo completo de la articulación o medicamentos antiinflamatorios continuos después de un accidente de motocicleta. Para recibir la inyección más tolerable, la pareja debe cruzar la frontera una vez al año.

Pronto, esperan hacer un cambio aún más drástico.

Están hartos de Estados Unidos y quieren una nueva vida a cinco mil quinientas millas de distancia, en Italia.

La pareja es solo dos de las muchas personas con las que Fortune habló que citaron la política polarizada de América como un factor importante en su decisión de dejar el país.

El Departamento de Estado de EE. UU. dijo a Fortune que no tiene cifras sobre cuántos estadounidenses se han mudado a países diferentes.

Pero con las próximas elecciones presidenciales, es probable que el número de hogares que buscan irse aumente: Expertos en reubicación dijeron a Fortune que sus teléfonos han estado sonando sin parar desde el debate Trump vs. Biden.

Sus destinos varían ampliamente, pero sus sentimientos a menudo son los mismos: La política en EE. UU. es tóxica. Ha habido un intento de asesinato de un ex presidente. Los alborotadores asaltaron el Capitolio tratando de anular una elección. Estos son eventos con los que los estadounidenses asocian a países inestables en desarrollo, lejos de América del Norte.

Estados Unidos comienza a sentirse extranjero para ellos. Así que van en busca de un hogar en otro lugar.

‘La gente intenta sacarnos de la carretera por conducir un EV’

Los emprendedores inmobiliarios Stevens y Zavarce saben a dónde se mudarán, pero no están tan seguros de cuándo.

La pareja buscará establecerse en la ciudad italiana de Vicenza, a unas horas en coche de Verona. Con Stevens habiendo vivido en la zona durante más de una década, y Zavarce siendo de descendencia italiana, su mudanza los reunirá con amigos “de toda la vida”.

“Simplemente se sintió como en casa”, recuerda Zavarce de su primera vez en Italia. “La gente se parecía a mí, tenía nombres parecidos al mío, sonaba como yo, se vestía como yo. Mi ‘diferencia’ nunca fue señalada, y aquí siempre voy a ser esa persona ‘diferente’ ”.

En Luisiana, Zavarce y Stevens dicen que no se sienten seguros debido al constante nivel de odio de fondo hacia las personas que puedan ser liberales.

Varios conductores han intentado sacar su auto, un Rivian R1S, de la carretera porque es un vehículo eléctrico, dicen.

En su incidente más reciente, un camión se acercó rápidamente detrás de Zavarce desde una cuarta de milla de distancia, se movió al carril interior y comenzó a dirigirse hacia el Rivian en un intento de maniobrarlo hacia la barrera de la carretera. En ese momento, Zavarce conducía sobre un puente sobre un lago.

Luego, el camión se acercó mucho por delante de Zavarce y frenó bruscamente, obligando al conductor de EV sacudido a hacer lo mismo.

Conducir un EV, cree Zavarce, se está tomando cada vez más como una declaración política dada la presión que la administración Biden ha ejercido hacia la energía renovable. Donald Trump, en cambio, ha criticado el sector, describiendo la promoción de autos eléctricos como “una locura”.

“Todo eso ha hecho que la gente vea a las personas que conducen EVs con la máxima … ira,” dijo Zavarce.

También se cansaron de vivir con miedo al acoso homofóbico. Compraron los lotes vacíos a ambos lados de su casa para crear una burbuja de seguridad alrededor de su hogar.

“La forma en que es la sociedad italiana … puedes ser y hacer lo que quieras, siempre y cuando lo hagas tú mismo y no lo impongas a nadie. No pestañean dos veces cuando digo ‘Este es mi marido’ ”, dijo Zavarce.

La seguridad financiera es otro factor.

La pareja, que dirige la firma inmobiliaria Hello House, ya ha vendido cuatro propiedades estadounidenses para comenzar a invertir en un portafolio italiano.

Su plan es construir un inventario de propiedades diseñadas para atraer a familias que visitan la base militar cercana Caserma Ederle: clientes necesitados de comodidades para el hogar y agentes inmobiliarios que hablan inglés.

Ya ha presentado planes comerciales a la Cámara de Comercio italiana para establecer su empresa antes de la mudanza.

Su reubicación probablemente será entre 2026 y 2027.

Temores de seguridad durante las elecciones

Intentos de asesinato y insurrección en la Casa Blanca llevaron al estudiante de UC Berkeley Benjamin Fields a reservar un vuelo a Camerún seis semanas antes de las elecciones.

Fields permanecerá en la nación africana durante un total de tres meses durante el período electoral, diciendo que teme por su seguridad debido a la crisis política.

El joven de 26 años le dijo a Fortune que “nunca creyó realmente” que estaría en peligro en Estados Unidos, pero agregó: “Después de un intento de asesinato … y ves cuánto divisionismo hay, es como: ‘¿A qué riesgo me expongo estando en el país en ese momento?’

“Tengo la sensación de que la gente va a volverse violenta porque muchas personas sienten que este es un punto de inflexión permanente para EE. UU.”

El estudiante nacido en Oklahoma, que estudió para su licenciatura en la Universidad de Nueva York, se describe a sí mismo como políticamente “ni en un extremo ni en el otro” y cree que los estándares de vida empeorarán bajo cualquier partido.

Es por eso que Fields, quien está a dos años de terminar su doctorado, planea quedarse en EE. UU. para acumular reservas de efectivo, pero durante su viaje a Camerún en noviembre comprará terrenos para construir un hogar.

“Puedes decir que es una administración u otra pero … si miras el porcentaje de riqueza que poseen el 1% o el 10% superior a lo largo del tiempo, independientemente de la administración, sigue la misma tendencia,” dijo Fields. “Los precios de la vivienda pueden fluctuar más … pero siguen aumentando. Es como dos cabezas de la misma serpiente, [los partidos] pueden ser socialmente opuestos entre sí pero en ambas direcciones todavía se trata del dinero.”

Los datos respaldan en cierto modo los sentimientos de Fields. La participación de la riqueza neta total de la nación en manos del percentil 99 y 100 ha aumentado del 23% en 1989 al 30.4% en 2024, según The St Louis Fed.

Fields planea trabajar en EE. UU. durante aproximadamente una década y luego dividir su tiempo entre Camerún, EE. UU. y Europa, donde vive su novia.

Aunque pueda sentir nostalgia cuando está lejos de EE. UU., no cree que la polarización del país disminuya: “Basado en lo que veo ahora, se necesitaría algún tipo de evento de Cisne Negro para que eso cambie en un futuro cercano, y con eso me refiero a décadas.”

‘Las personas buscan un candidato en el que se vean reflejados’

Durante los últimos siete años, Rachel Gallagher, quien creció cerca de Seattle, ha estado viviendo en la ciudad española de Sevilla y viendo las noticias en casa con incredulidad.

La joven de 27 años, que trabaja para la empresa de desarrollo de software ucraniana Aimprosoft, planea quedarse en Europa por al menos un par de años hasta que reciba la residencia española. Con la excepción de familiares y amigos, no hay motivación para que regrese a casa.

“Si de repente tuviéramos un día un sistema político estable que representara mis valores, y el acceso a los derechos humanos básicos para las mujeres no se pusiera en duda cada cuatro años, eso también sería un gran factor motivador,” le dijo a Fortune.

Además de una mejor vida social, Gallagher agregó, sus perspectivas laborales son mejores en España. Habiendo trabajado anteriormente como maestra, Gallagher explicó: “Realmente creo que no habría tenido esta oportunidad laboral en EE. UU. Tech está tan saturado en este momento que sería muy difícil entrar, así que creo que si no me hubiera mudado al extranjero y no me hubiera conectado con Aimprosoft, me habría llevado años más para ingresar al mundo de la tecnología. Para una oportunidad laboral, no parece que [EE. UU.] sea el lugar al que ir tampoco.”

Sin embargo, como expatriada establecida, Gallagher aconsejó a los estadounidenses que estén pensando en mudarse al extranjero que respeten la economía a la que se mudan: “Piensen en los precios locales, la vivienda local y qué tipo de impacto tendrán [ustedes] al traer un presupuesto estadounidense.

“Cualquiera que planee mudarse al extranjero debería investigar los precios de la vivienda antes de mudarse, y no pagar más solo porque pueden, [con el fin] de evitar subir los precios para los lugareños.”

“