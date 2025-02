Estados Unidos y China al borde de la guerra comercial mientras se acerca la fecha límite de los aranceles

Desbloquea el boletín informativo de la Casa Blanca de forma gratuita

China y EE. UU. corren el riesgo de reiniciar una guerra comercial a gran escala a menos que las dos economías más grandes puedan desactivar la disputa antes de que los aranceles chinos sobre $14 mil millones de exportaciones estadounidenses entren en vigencia el lunes, advirtieron los analistas.

La semana pasada, el presidente Donald Trump reveló un arancel adicional del 10 por ciento sobre productos chinos para obligar a Beijing a hacer más para abordar las exportaciones relacionadas con el fentanilo hacia EE. UU. y México, y amenazó con imponer más aranceles si China tomaba represalias.

Cuando los aranceles estadounidenses entraron en vigor tres días después, Pekín respondió de inmediato anunciando aranceles adicionales del 10 al 15 por ciento sobre exportaciones energéticas y equipos agrícolas de EE. UU. Los aranceles chinos deben entrar en vigencia el lunes.

“Esto podría ser solo el comienzo de esta fase de la guerra comercial”, dijo Zhang Yanshen, un experto en el Centro de Intercambios Económicos Internacionales de China. “Esto podría convertirse en una situación muy, muy mala.”

Algunos analistas esperaban que EE. UU. y China mantuvieran conversaciones para evitar hostilidades comerciales importantes. Trump inicialmente dijo que esperaba hablar con el presidente Xi Jinping, pero después de que China tomara represalias, dijo que no tenía prisa y que los aranceles eran un “saludo inicial” con “medidas muy sustanciales” por venir.

Preguntado si el equipo de Trump estaba interactuando con China de la misma manera que lo hizo con Canadá y México, a los que se les impusieron aranceles más altos antes de que Trump les concediera un aplazamiento de un mes, un funcionario de la Casa Blanca dijo que EE. UU. estaba “en contacto constante con nuestros homólogos, tanto en Beijing como aquí en Washington”.

Un portavoz de la embajada china en Washington dijo que no había habido “ningún desarrollo nuevo” desde que China anunció los aranceles de represalia.

Expertos en Beijing dijeron que las tácticas sorpresa de Trump, destinadas a obligar a Xi a alcanzar un acuerdo rápidamente, podrían haber fracasado. El presidente de EE. UU. solo proporcionó dos días entre el anuncio e implementación de los aranceles, un plazo que probablemente fue inaceptable para Xi.

“China no quiere un acuerdo así”, dijo Ma Wei, investigador en el Instituto de Estudios Americanos de la CASS afiliado al gobierno chino. “Deben tener conversaciones equitativas y un acuerdo equitativo, no uno en el que primero me impones un arancel alto, y luego dices que tenemos que llegar a un acuerdo.”

Ma dijo que las tácticas de EE. UU. tenían ecos de un dicho chino “cheng xia zhi meng” —tratar con tu enemigo bajo presión cuando está en las puertas de tu castillo.

Algunos analistas señalaron que el alcance limitado de la represalia de China —que incluyó investigaciones antimonopolio contra Google y Nvidia pero afectó a una gama más limitada de productos que los aranceles de EE. UU.— sugería espacio para negociaciones.

Los funcionarios de la administración de Trump enfatizaron que el presidente de EE. UU. quería que China detuviera el flujo de fentanilo, un opiáceo mortal que se ha convertido en la principal causa de muerte de estadounidenses de 18 a 45 años.

Pero expertos en Beijing dijeron que las conversaciones podrían haberse estancado porque Trump estaba exigiendo cooperación en otros frentes, como presionar a Rusia por su invasión de Ucrania o ceder la propiedad de la plataforma de videos cortos TikTok a un comprador estadounidense.

“El fentanilo es un problema que se puede abordar fácilmente —China ya ha estado cooperando con el lado estadounidense en esto”, dijo John Gong, profesor en la Universidad de Negocios Internacionales y Economía. “Por lo tanto, es probable que Trump quiera algo más que no pueden hablar públicamente.”

El viernes, Trump dijo que revelaría “aranceles recíprocos” para países la próxima semana pero no proporcionó información sobre qué naciones serían objetivo. La Casa Blanca también pausó temporalmente el viernes las exenciones de aranceles de minimis para envíos de bajo costo desde China, que habían beneficiado a empresas como Shein y Temu.

Wendy Cutler, experta en comercio y vicepresidenta del Instituto de Política de la Sociedad Asiática, dijo que a diferencia de Canadá y México, China jugaría un juego más largo.

“Beijing probablemente adopte un enfoque de esperar y ver antes de considerar el compromiso, incluido tener más certeza sobre si se verá afectado por aranceles recíprocos, sectoriales o universales adicionales,” dijo Cutler.

Expertos chinos dijeron que sería difícil para Beijing alcanzar un “gran acuerdo” en un plazo corto, especialmente en temas espinosos como la guerra en Ucrania, sobre la cual EE. UU. ha acusado a China de ayudar a Rusia.

Varios expertos en un reciente foro de la Universidad de California en San Diego y el Consejo de Relaciones Exteriores sobre China dijeron que Beijing estaba más preocupado por el control de exportaciones tecnológicas de EE. UU. que por los aranceles.

China también está mejor preparada para tolerar aranceles en esta ocasión, dijo Gong. Las exportaciones a EE. UU. representaron el 15 por ciento del comercio total chino el año pasado, una participación menor que en el pasado.

“La posición del gobierno chino sobre estos aranceles podría ser: ‘Así sea’,” dijo Gong. “La mayor parte la pagan los consumidores estadounidenses de todos modos y muchas empresas chinas ya han trasladado parte de sus operaciones al extranjero… Los aranceles no son un arma tan letal como la percibida por Washington.”

Algunos economistas creen que la fuerza total de los aranceles amenazados por Trump —como el arancel del 60 por ciento sugerido durante la campaña presidencial— tendría un fuerte impacto en la economía china.

Hui Shan, economista jefe de China con Goldman Sachs, estimó que cada aumento de 20 puntos porcentuales en los aranceles de EE. UU. restaría 0,7 puntos porcentuales al crecimiento del PIB de China.

Pekín podría compensar parte de este impacto con depreciación de la moneda, paquetes de estímulo al consumidor y otras medidas, pero probablemente absorbería aproximadamente un 0,2 puntos porcentuales de impacto en el crecimiento del PIB, dijo.