Estados Unidos se prepara para enfrentar a los gigantes de la inteligencia artificial Nvidia, OpenAI y Microsoft en una batalla antimonopolio.

Los mayores reguladores antimonopolio en los Estados Unidos están intensificando su escrutinio de los desarrolladores de inteligencia artificial más poderosos del país.

El Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio han iniciado y dividido investigaciones de Nvidia (NVDA), Microsoft (MSFT) y OpenAI, según informes del New York Times y Wall Street Journal.

El DOJ liderará una investigación sobre la dominancia de Nvidia (NVDA) en el mercado de microprocesadores que alimentan la IA, según el Times. La FTC lideraría investigaciones antimonopolio sobre Microsoft y OpenAI.

La nueva atención es parte de un esfuerzo amplio de la administración Biden para frenar lo que considera comportamientos anticompetitivos en varias industrias, desde la atención médica hasta comestibles y tecnología.

La administración ya ha alegado conductas anticompetitivas contra gigantes tecnológicos como Apple (AAPL) y Amazon (AMZN), y afirmó que la adquisición de la gigante de los videojuegos Activision Blizzard por parte de Microsoft crearía un monopolio en el mercado de los juegos.

También llevó a juicio un caso presentado por la administración Trump sobre la dominancia de Alphabet (GOOG, GOOGL) en las búsquedas. Un juez actualmente está evaluando la evidencia en ese caso, con una decisión esperada para este año.

Los esfuerzos no siempre han tenido éxito. La FTC falló en su desafío contra la adquisición por parte de Microsoft de Activision Blizzard y no logró evitar que Meta (META) pudiera comprar la empresa de realidad virtual Within.

La FTC dejó claro el año pasado que quería examinar de cerca el campo en auge de la IA.

Dijo en julio pasado que había iniciado una investigación de protección al consumidor sobre las prácticas de recopilación de datos de OpenAI y los posibles daños causados por los modelos de lenguaje grandes (LLMs) de la empresa.

Luego, en enero, comenzó una investigación más amplia sobre acuerdos entre las grandes tecnológicas y los desarrolladores de IA, incluida la inversión de $13 mil millones de Microsoft en OpenAI, y la relación de Alphabet con el desarrollador de IA rival Anthropic.

El Wall Street Journal informó que la investigación de la FTC sobre Microsoft se extenderá más allá de un examen de la conducta de la gran tecnológica para incluir un acuerdo que alcanzó con el desarrollador de IA Inflection AI.

Según el Journal, la FTC quiere saber por qué Microsoft eligió pagar una tarifa de licencia de $650 millones a Inflection para revender la tecnología de la empresa, en lugar de comprarla. El interés del regulador se despertó, según el informe, porque Microsoft también adquirió la mayoría del personal de Inflection como parte del acuerdo.

En respuesta al informe, un portavoz de Microsoft dijo que los acuerdos con Inflection les dieron la oportunidad de reclutar personal de Inflection AI y acelerar el desarrollo de su interfaz de chat de IA Microsoft Copilot.

Esa estructura, dijo Microsoft, permite que Inflection continúe persiguiendo su negocio independiente y su ambición como estudio de IA.

“Nos tomamos en serio nuestras obligaciones legales para informar sobre transacciones en virtud de la Ley HSR y estamos seguros de haber cumplido con esas obligaciones”, dijo el portavoz.

Ambas empresas recibieron citaciones de la FTC pidiendo información relacionada con el acuerdo, informó el Journal.

Nvidia declinó hacer comentarios sobre los informes.

Michael Carrier, un experto en competencia y co-director del Instituto de Política e Información de Rutgers, dijo que los reguladores antimonopolio que buscan poner a prueba el acuerdo de Microsoft contra las leyes antimonopolio buscarán en la sustancia y no en la estructura del acuerdo.

“La agencia intentará determinar si Microsoft reestructuró este trato de una manera que le otorgó control sobre InflectionAI evitando la revisión de la FTC de la transacción”, dijo Carrier.

