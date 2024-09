Estados Unidos se prepara para bloquear la adquisición de US Steel por parte de Nippon Steel.

El presidente Joe Biden está preparándose para bloquear la adquisición de una histórica empresa siderúrgica de EE. UU. por una empresa japonesa, un movimiento controvertido que los críticos dicen que conduciría a pérdidas de empleo y podría enfriar la inversión extranjera en los EE. UU., según informes de medios de EE. UU.

El acuerdo de $15 mil millones fue anunciado por las empresas japonesa Nippon Steel y estadounidense US Steel el año pasado.

Crearía una de las mayores empresas siderúrgicas del mundo fuera de China y había sido aclamado por los inversores como respuesta a los problemas financieros de la empresa.

Pero pronto encontró resistencia por parte de políticos y el sindicato de US Steelworkers, que dijo que no quería ver caer en manos extranjeras a la empresa de 123 años de antigüedad.

Las acciones de US Steel cayeron casi un 20% después de los informes de la decisión, que implica a una empresa con sede en Pensilvania, un estado clave, durante una temporada de campaña intensa.

El Sr. Biden ya había movido para investigar el acuerdo por motivos de seguridad nacional y expresó oposición a la adquisición a principios de este año.

Tanto Donald Trump como Kamala Harris, rivales en la carrera presidencial, también se han opuesto a la fusión.

US Steel dijo que no había recibido ninguna actualización sobre una decisión formal y dijo que seguía respaldando el acuerdo, señalando que Japón era uno de los “aliados más firmes” de Estados Unidos.

“Esperamos completamente perseguir todas las opciones posibles bajo la ley para asegurar que esta transacción, que es el mejor futuro para Pensilvania, la producción de acero estadounidense y todos nuestros interesados, se cierre”, dijo un portavoz.

Anteriormente, la empresa celebró un mitin para mostrar apoyo a la fusión.

Advirtió que bloquear el acuerdo pondría “miles de empleos” en riesgo, lo que la llevaría a cerrar fábricas y potencialmente trasladar su sede desde Pensilvania.

“Queremos que los líderes electos y otros tomadores de decisiones clave reconozcan los beneficios del acuerdo, así como las consecuencias inevitables si el acuerdo falla”, dijo en un comunicado el director ejecutivo David Burritt, anunciando un mitin a favor de los planes.

El acuerdo ha estado bajo revisión por el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS), un grupo liderado por el Departamento del Tesoro que analiza preocupaciones de seguridad nacional.

El Departamento del Tesoro declinó hacer comentarios sobre la decisión del presidente, que fue reportada por primera vez por el Washington Post y Financial Times. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo el miércoles que el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos aún no había dado una recomendación al presidente.

Hablando con la BBC, un funcionario de la Casa Blanca no negó los informes de que el presidente planeaba bloquear el acuerdo, diciendo solamente que recibir la recomendación del CFIUS sería “el siguiente paso en este proceso”.

Hasta 2020, Estados Unidos había bloqueado formalmente solo cinco inversiones extranjeras a través del CFIUS, acuerdos que involucraban a empresas chinas.

Nippon Steel tiene sede en Japón, un aliado de Estados Unidos.

A principios de este año, la Cámara de Comercio de EE. UU. advirtió contra la politización de tales revisiones, diciendo que los funcionarios corrían el riesgo de enviar una “señal inhibidora” a empresas en el extranjero.

Aunque la participación de CFIUS hace que este caso sea inusual, la intervención política en la industria del acero no lo es, señaló Alan Wolff, miembro visitante del Instituto Peterson de Economía Internacional y antiguo abogado comercial que ha trabajado con empresas, incluida US Steel.

Hace más de 20 años, George W. Bush, “por lo demás un defensor del libre comercio”, implementó protecciones para el acero, recordó. La administración de Donald Trump también estuvo marcada por una lucha comercial sobre aranceles implementados para proteger a los fabricantes de acero estadounidenses. Biden modificó esas protecciones, aliviando las tensiones con los aliados, pero aún mantuvo algunas salvaguardias.

El estatus económico de US Steel, fundada por Andrew Carnegie, puede haber disminuido, pero aún desempeña un papel importante en nuestra psique nacional, dijo el Sr. Wolff.

“Juega un gran papel en nuestra visión de hacia dónde ha ido la fabricación y la amenaza para los empleos en la fabricación”, dijo.

“Eso es una gran parte de la administración Biden y es una gran parte de esta elección”, dijo.