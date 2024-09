Estados Unidos ocupa el peor lugar, Australia el mejor en encuesta de 2024 sobre sistemas de atención médica

“

El sistema de salud de EE. UU. se encuentra en una clase aparte, según un nuevo análisis del rendimiento del sistema de salud en 10 países de alto ingreso, pero de una manera devastadora.

Los estadounidenses viven vidas más enfermas y mueren más jóvenes, según un informe del Commonwealth Fund, una firma de investigación independiente en materia de salud. Mirror, Mirror 2024: Un retrato del sistema de salud de EE. UU. en falencia, fue publicado el jueves.

EE. UU. ocupó el último lugar en tres de las cinco categorías -equidad, resultados de salud y acceso a la atención-, además de tener la peor clasificación general. El país se desempeñó ligeramente mejor en eficiencia administrativa, terminando en noveno lugar detrás de Nueva Zelanda. Esto, a pesar de gastar más que cualquier otra nación incluida en la evaluación.

“EE. UU. no está cumpliendo con una de sus principales obligaciones como nación: proteger la salud y el bienestar de su gente”, dijo el Dr. Joseph Betancourt, presidente del Commonwealth Fund, en un comunicado. “El status quo -continuar gastando más y obteniendo menos por nuestros dólares en atención médica- no es sostenible. No se trata de falta de recursos -claramente se trata de cómo están siendo gastados”.

EE. UU. solo sobresalió en una categoría llamada proceso de atención, que considera la seguridad, prevención, coordinación y participación del paciente. Su segundo puesto, según el informe, “es el resultado de la exitosa prestación de servicios preventivos, como mamografías y vacunas contra la gripe, y un énfasis en la seguridad del paciente”.

Mirror, Mirror utilizó datos recopilados de 2021 a 2023, con 70 métricas que abarcan las cinco categorías. Los encuestados del Commonwealth Fund International Health Policy Survey incluyeron a médicos de atención primaria, la población general de adultos mayores de 18 años, y un subconjunto de personas mayores de 65 años. Las fuentes de datos adicionales incluyeron la Organización Mundial de la Salud y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

A continuación se muestran las clasificaciones de cada país en 2024, en comparación con el informe anterior de 2021. Noruega, que ocupó el primer lugar hace tres años, salió de la Encuesta de Política de Salud Internacional y no está incluida en las clasificaciones de este año.

Países de alto ingreso con los mejores sistemas de salud

1. Australia (subió del puesto No. 3)

2. Países Bajos (igual)

3. Reino Unido (subió del puesto No. 4)

4. Nueva Zelanda (subió del puesto No. 6)

5. Francia (subió del puesto No. 8)

Países de alto ingreso con los peores sistemas de salud

6. Suecia (subió del puesto No. 7)

7. Canadá (subió del puesto No. 10)

8. Suiza (subió del puesto No. 9)

9. Alemania (bajó del puesto No. 5)

10. EE. UU. (técnicamente subió del puesto No. 11 pero sigue en último lugar)

Si bien las diferencias en el rendimiento general entre la mayoría de los países fueron relativamente pequeñas, señaló el informe, EE. UU. fue el único caso atípico con un rendimiento “dramáticamente menor”.

Otros rankings de atención médica

Mejor acceso a la atención: Países Bajos (igual)

Peor acceso a la atención: EE. UU. (igual)

Mejor eficiencia administrativa: Reino Unido (era Noruega)

Peor eficiencia administrativa: Suiza (era EE. UU.)

Mejor proceso de atención: Nueva Zelanda (igual)

Peor proceso de atención: Suecia (igual)

Mejor equidad: Australia (igual)

Peor equidad: EE. UU. (igual)

Mejores resultados de salud: Australia (igual)

Peores resultados de salud: EE. UU. (igual)

“Mirror, Mirror subraya la importancia de las comparaciones internacionales, ofreciendo evidencia e inspiración para mejorar el sistema de salud de EE. UU.”, dijo Reginald Williams, vicepresidente del Commonwealth Fund de política internacional e innovaciones en prácticas. “Mientras que otras naciones han satisfecho con éxito las necesidades de salud de sus poblaciones, el sistema de salud de EE. UU. sigue rezagado significativamente.

“Este informe muestra que adoptando estrategias probadas y realizando inversiones inteligentes, América puede mejorar su sistema de salud para satisfacer mejor las necesidades de su población. No hay razón para que no podamos elevar nuestra posición si elegimos hacerlo”.

¿Cuánto está gastando EE. UU. en atención médica?

El gasto en salud relativamente alto de la nación no es nuevo, pero la brecha entre los gastos de EE. UU. y los de los otros nueve países clasificados se ha ampliado a un abismo.

A partir de 1980, el gasto en salud de EE. UU. representaba el 8,2% de su producto interno bruto (PIB); el Reino Unido tenía el menor gasto con un 5,1%. Para 2020, el gasto en salud de EE. UU. había aumentado a un máximo del 18,6%. Eso bajó al 16,5% en 2022, cuando el gasto de los otros nueve países estaba entre el 9,8% (Australia) y el 12,6% (Alemania).

El informe destaca la ironía de que el país que más gastó en atención médica, Estados Unidos, tuvo el peor desempeño. Además, los dos países que tuvieron el mejor desempeño, Australia y los Países Bajos, fueron los que menos gastaron.

La esperanza no se pierde para la reforma del sistema de salud de EE. UU.

En este año de elecciones presidenciales, la reforma del sistema de salud es una de las principales preocupaciones de los votantes estadounidenses en ambos lados del espectro político, y Mirror, Mirror pinta los problemas de la nación en un sorprendente contraste.

La cobertura de seguros de salud en EE. UU. es fragmentada, dejando a 26 millones de estadounidenses sin seguro, mientras que los otros nueve países cuentan con cobertura universal. Navegar por las facturas médicas es una pesadilla para muchos estadounidenses, sin embargo, el Reino Unido y Australia minimizan las cargas financieras. EE. UU. tiene las tasas más altas de muertes prevenibles y tratables entre todas las edades. Se estima que los estadounidenses viven cuatro años menos que el promedio de los 10 países, en gran parte debido a la violencia armada y el abuso de sustancias.

La lista continúa. Sin embargo, los investigadores del Commonwealth Fund concluyeron que sus hallazgos presentaban más un momento de aprendizaje que un obstáculo insuperable. En un comunicado de prensa sobre el informe, recomendaron una serie de iniciativas políticas, incluyendo:

Hacer que la atención médica sea más asequible y accesible al extender la cobertura de salud a los no asegurados restantes y reformar la cobertura de seguros para cumplir con estándares mínimos de adecuación, incluyendo límites en los gastos de bolsillo de los pacientes.

Mejorar la equidad en salud eliminando las disparidades en la salud y la prestación de atención médica que reciben las personas de bajos ingresos, negras, latinas, indígenas, mujeres y personas que viven en áreas rurales. Estas poblaciones a menudo enfrentan discriminación y reciben atención de menor calidad.

“Demasiados estadounidenses están viviendo vidas más cortas y más enfermas debido a este fracaso”, dijo Betancourt. “Necesitamos construir un sistema de salud que sea asequible y que funcione para todos. Ya es hora de que enfrentemos este desafío”.

Para más información sobre la atención médica en EE. UU.:

